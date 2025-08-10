יום ראשון, 10.08.2025 שעה 20:57
יום ראשון, 10/08/2025, 20:00אצטדיון נתניהגביע הטוטו - מחזור 5
עירוני טבריה
שער פיטר מייקל (3)
מחצית
0 1
שופט: עידן לייבה
עירוני ק"ש
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
תומר חבז | 10/08/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
שלב הבתים של גביע הטוטו עומד להינעל סופית הערב (ראשון), כאשר בשעה זו עירוני קריית שמונה מארחת את עירוני טבריה באצטדיון נתניה. לשתי הקבוצות סיכוי לסיים במקום השני בבית א’, ממנו הולכים למשחק הדירוג על המקום השביעי נגד מכבי חיפה.

החבורה של שי ברדה פתחה את המפעל עם 0:1 על הפועל חיפה שהעניק לה 3 נקודות ראשונות והרבה ביטחון, אך שני הפסדים עם 2:1 למכבי בני ריינה ו-1:0 לבני סכנין – הורידו אותה חזרה לקרקע. טרם ההתמודדות, היא עמדה במצב של מרחק נקודה מהטבריינים, עם הפרש שערים שלישי של מינוס 1 ובמקום הרביעי. עכשיו, היא רוצה לתקן.

בצד השני, אלירן חודדה וחניכיו עשו מסלול דומה עד כה. המחזור הראשון הסתיים טוב מבחינתם עם 0:2 על ריינה, אולם בהמשך 1:1 עם סכנין והפסד 1:0 להפועל חיפה – קטעו את ההזדמנות לסיים בפסגת הבית ולהשיג חצי גמר. עם 4 נקודות והפרש שערים חיובי של שער בודד לפני שריקת הפתיחה, האורחת מקווה לשמור על המקום השני.

יש לציין שמבחינת שאר המיקומים בבית, המובילים גם כן למשחקי הדירוג, היריבות כבר ידועות. מי שתסיים במקום השלישי בבית א’ תפגוש את מכבי נתניה במשחק על המקום ה-9. מי שתסיים רביעית בבית א’ תפגוש את הפועל פתח תקווה על המקום ה-11. האחרונה בבית א’ תפגוש את מ.ס אשדוד על המקום ה-13.

מחצית ראשונה
ירין סוויסה לפני נמניה ליוביסבלייביץ' (רועי כפיר)ירין סוויסה לפני נמניה ליוביסבלייביץ' (רועי כפיר)
  • '38
  • החמצה
  • בעיטה של ירין סוויסה מטבריה, נהדפה על ידי זלמנוביץ'
כריסטיאן מרטינס (רועי כפיר)כריסטיאן מרטינס (רועי כפיר)
  • '27
  • החמצה
  • איום משמעותי ראשון של ק"ש, אנתוני לימבומבה נשלח קדימה, חתך מצד שמאל למרכז ובעט ברגל ימין, עידו שרון הדף לקרן
איתמר שבירו (רועי כפיר)איתמר שבירו (רועי כפיר)
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לירין סוויסה
עידן לייבה מוציא לעילאי אלמקייס את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)עידן לייבה מוציא לעילאי אלמקייס את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • עילאי אלמקייס הפך למוצהב הראשון במשחק
פיטר מייקל מכניע את מתן זלמנוביץ' (רועי כפיר)פיטר מייקל מכניע את מתן זלמנוביץ' (רועי כפיר)
פיטר מייקל כובש (רועי כפיר)פיטר מייקל כובש (רועי כפיר)
פיטר מייקל. ביצוע נהדר שלו (רועי כפיר)פיטר מייקל. ביצוע נהדר שלו (רועי כפיר)
  • '3
  • שער
  • שער! טבריה עלתה ל-0:1: יתרון מהיר לאורחת. ירין סוויסה חטף את הכדור במרכז המגרש ושלח אותו לפיטר מייקל, שמתוך הרחבה ניער את השומר שלו ובעט כדור חד ומדויק לפינה הרחוקה ופנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך
