הרכבים וציונים



שלב הבתים של גביע הטוטו עומד להינעל סופית הערב (ראשון), כאשר בשעה זו עירוני קריית שמונה מארחת את עירוני טבריה באצטדיון נתניה. לשתי הקבוצות סיכוי לסיים במקום השני בבית א’, ממנו הולכים למשחק הדירוג על המקום השביעי נגד מכבי חיפה.

החבורה של שי ברדה פתחה את המפעל עם 0:1 על הפועל חיפה שהעניק לה 3 נקודות ראשונות והרבה ביטחון, אך שני הפסדים עם 2:1 למכבי בני ריינה ו-1:0 לבני סכנין – הורידו אותה חזרה לקרקע. טרם ההתמודדות, היא עמדה במצב של מרחק נקודה מהטבריינים, עם הפרש שערים שלישי של מינוס 1 ובמקום הרביעי. עכשיו, היא רוצה לתקן.

בצד השני, אלירן חודדה וחניכיו עשו מסלול דומה עד כה. המחזור הראשון הסתיים טוב מבחינתם עם 0:2 על ריינה, אולם בהמשך 1:1 עם סכנין והפסד 1:0 להפועל חיפה – קטעו את ההזדמנות לסיים בפסגת הבית ולהשיג חצי גמר. עם 4 נקודות והפרש שערים חיובי של שער בודד לפני שריקת הפתיחה, האורחת מקווה לשמור על המקום השני.

יש לציין שמבחינת שאר המיקומים בבית, המובילים גם כן למשחקי הדירוג, היריבות כבר ידועות. מי שתסיים במקום השלישי בבית א’ תפגוש את מכבי נתניה במשחק על המקום ה-9. מי שתסיים רביעית בבית א’ תפגוש את הפועל פתח תקווה על המקום ה-11. האחרונה בבית א’ תפגוש את מ.ס אשדוד על המקום ה-13.