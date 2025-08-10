יום ראשון, 10.08.2025 שעה 09:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

סילבס רוצה להתחזק בעוד שלושה שחקנים להרכב

אכזבה באשדוד מההפסד להפועל ת"א בגביע הטוטו: "לא היינו קיימים במחצית הראשונה, יש בעיה ביצירת מצבים". הנבחן לימבידי הרשים, אוואני יחזור בהדרגה

|
חיים סילבס (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)

אחרי שהפסידה באצטדיון י"א 3:0 להפועל פתח תקווה במשחק מדאיג, מ.ס אשדוד שוב ירדה אמש (שבת) מנוצחת, הפעם 2:0 על ידי הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד, במשחק שנעל עבורה את שלב הבתים של גביע הטוטו. מדובר במשחק הלפני אחרון לפני פתיחת הליגה, כך שהמאמן חיים סילבס יצא מאוכזב בעיקר מהיכולת במחצית הראשונה והוא יודע שהאתגר המצפה לו בעונת 2025/26 יהיה קשה ללא רכש נוסף. 

"במחצית הראשונה פשוט לא היינו קיימים, לא היה כלום ושום דבר. במחצית השנייה עשינו שינויים נחוצים והדברים נראו יותר טוב, אבל עדיין זה לא הספיק כדי להבקיע. נהיה חייבים להתחזק ולשפר את החדות בהתקפה", אמרו בעיר הנמל.

הסימן שסילבס לא אהב את מה שראה הוא חילוף מרובע בפתיחת המחצית השנייה. מאמן אשדוד ניסה ליצור שינוי באנרגיות ובקצב המשחק, נראה שזה עבד טוב דרך יוג’ין אנסה אבל שוב ללא מחץ וכדור ברשת. "רואים שיש בעיה ביצירה של מצבים, אין מספיק יצירתיות וחייב לחזק את הקבוצה כמה שיותר מהר. במועדון עובדים על זה", אמר גורם באשדוד. 

שחקני מ.ס אשדוד (רועי כפיר)שחקני מ.ס אשדוד (רועי כפיר)

סילבס בצע כמה ניסיונות והפעם כששיבץ את ליאב פרדה בעמדת המגן השמאלי והחזיר לחיים את סתיו נחמני, אך קשה לומר שזה הצליח לשנות את התפיסה שלו. במקביל, הקשר הקונגולזי קארים לימבידי שנחת לפני ארבעה ימים, נרשם כנבחן זר והרשים במשחק המבחן. לא ברור אם זה מה שאשדוד בדיוק צריכה לאגף השמאלי מאחר ולימבידי הראה יכולות טובות בקישור, אבל באשדוד יתקדמו עם השחקן לחוזה. 

מי שבלט שוב בהיעדרו הוא הבלם טימותי אוואני, שנחת רק השבוע ועדיין רחוק מכושר משחק. אוואני לא עבר הכנה מלאה כמו יתר חבריו והוא צפוי להיכנס לעניינים בהדרגה, כשבאשדוד צריכים אותו מאוד במרכז ההגנה. המחצית הראשונה ודקות הסיום היו חלשים מבחינה הגנתית, עם חוסר שליטה במרכז המגרש וחוסר חדות בהתקפה.

