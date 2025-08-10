38 דקות לגלוך, אייאקס ניצחה 0:2 את טלסטאר

עונת 2025/26 בליגה ההולנדית כבר נפתחה רשמית, כאשר היום (ראשון) היא התחילה באמת עבור אוהדי הכדורגל הישראלי, שציפו לראות את אוסקר גלוך עם המספר 10 באייאקס הגדולה וזה אכן קרה, כאשר הוא עלה לשחק בדקה ה-62, השלים 38 דקות ועזר לקבוצתו לנצח 0:2 את טלסטאר.

הישראלי כזכור עבר לאייאקס תמורת 15 מיליון אירו והערב זה היה מחזור הפתיחה וגם הופעת הבכורה של גלוך, כשהוא פגש את העולה הטרייה. הקשר לא פתח בהרכב קבוצתו, ששלטה מהרגע הראשון ועלתה ליתרון בדקה ה-19 משער של ווט וחהורסט.

הציפייה לראות את גלוך הייתה גדולה, וזה קרה בסופו של דבר, כאמור, אחרי 62 דקות, כשכל האצטדיון היה על הרגליים ומחא כפיים לישראלי שהתרגש מאוד, אך עשה מספר פעולות יפות והראה מה יש לו ברגליים, כשהוא אמנם לא הצליח לכבוש או לבשל, אבל היה פעיל בהתקפה.

בדקה ה-83 הגיע השער השני, כאשר קרן מדויקת הגיעה לראשו של וחהורסט שכבש בקלות, נתן 0:2 ושלוש נקודות לאייאקס, שבשבוע הבא תצא למשחק חוץ במחזור השני, כאשר היא תפגוש את גו אהד איגלס, כאשר האוהדים הישראלים יצפו לראות את גלוך פותח בהרכב.

מחצית ראשונה:

דקה 19, שער! אייאקס עלתה ל-0:1: המארחת ניצלה איבוד כדור בהגנה וברחויס שלח עומק ל-ווט וחהורסט שלא התבלבל וכבש.

שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 37: הגבהה מצד שמאל מצאה את וחהורסט ברחבה, כשהוא נגח ופגש רק את המשקוף.

מחצית שנייה:

דקה 50: הזדמנות נפלאה לשוויון. מילאן זונוולד עלה גבוה ונגח היטב, ויטסלאב יארוש היה במקום והדף לקרן.

דקה 62: הרגע לו חיכינו הגיע. אוסקר גלוך נכנס אל כר הדשא כשהוא מחליף את ברטרנד טראורה.

אוסקר גלוך עולה לכר הדשא (IMAGO)

אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 82: גלוך פעיל על המגרש, כשפעולה שלו הביאה את וחהורסט לאחד על אחד, שבעט טוב, איך נהדף לקרן.

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

דקה 83, שער! אייאקס עלתה ל-0:2: זה היה באוויר. ברחויס הגביה כדור קרן, וחהורסט הגיע לפני כולם ונגח לרשת.