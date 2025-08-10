האולם בגן נר צפוי להיקרא ע"ש חיים אוחיון ז"ל

הפועל העמק, בשיתוף עם הספונסר הראשי, גבעסול והמועצה האזורית גלבוע, מובילים בחודשים האחרונים יוזמה לשנות את שמו של אולם הספורט בגן נר להיכל חיים אוחיון, על שם חיים אוחיון ז''ל, מייסד מועדון הכדורסל של הפועל העמק, או בשם בו נוסד, הפועל גלבוע/גליל. המהלך נמצא בשלביו הסופיים והוא ממתין לאישורים הסופיים של המועצה האזורית, כאשר התהליך צפוי להסתיים בתוך חודשיים.

כזכור, מועדון הפועל העמק הכריז לפני שבועיים וחצי על שינוי שמו, מהפועל גלבוע/גליל, לאחר האיחוד עם הפועל עפולה. המהלך התקבל בכעס גדול על ידי האוהדים של הפועל גלבוע/גליל, שבין היתר אמרו שהם מחויבים למורשתו של חיים אוחיון ז''ל ולשם הקבוצה שהוא עצמו הקים. ייתכן כי במהלך הזה, שנדחף גם על ידי אוהדים ותיקים, מקווים במועדון כי זה ירכך את ארגון האוהדים המוחה, שבינתיים מסרב לרכוש מנויים לעונה הקרובה.

ארגון האוהדים של הפועל גלבוע/גליל מסר ל-ONE בתגובה: “במשך 4 השנים האחרונות, ארגון האוהדים פועל לשינוי שם ההיכל לשמו של חיים אוחיון. הארגון קרא להיכל על שמו באופן רציף גם ללא אישור פורמלי על ידי המועצה, מה שגרם לא פעם לחיכוך עם הראש מועצה הקודם, מר עובד נור”.

חיים אוחיון ז"ל (עמיחי הילמן)

עוד הוסיפו: “אנו מקווים שמהלך קריאת ההיכל על שמו של חיים אוחיון ז"ל יגרום למעט נחת למשפחתו של חיים, תרצה והבנות. אין ראוי מחיים לקבלת כבוד זה. אין בקריאת שם ההיכל על שמו של חיים שום עניין במאבק הצודק של האוהדים לשינוי שם הקבוצה ואין אנו רואים קשר בין הדברים. נמשיך לפעול בדרך מכובדת כמו שפעלנו עד כה למען החזרת השם גלבוע/גליל לשם הקבוצה”.

בנוסף, הקבוצה עיבתה אתמול (שבת) את הסגל הישראלי שלה בהחתמתו של שחקן הפנים שחר ארז. ארז (21, 2.00), בוגר מחלקת הנוער של המועדון, שיחק בעונה שעברה במכבי רמת גן ובעונת 2023/24 שיחק בגלבוע ברוש.

שחר ארז אמר לאחר החתימה: שמח ומתרגש לחזור להפועל העמק, מועדון שהוא לגמרי בית בשבילי. רעב לעבוד, ללמוד ולתת כל מה שיש לי בשביל הקבוצה והקהל. מחכה כבר להתחיל את העונה, יאללה העמק”.