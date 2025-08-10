אפקט הדומינו של עזיבת איניגו על הגנת ברצלונה

לאחר שכבר השלים בימים האחרונים עם הרעיון שיאבד אחד מעמודי התווך שלו, מוחו של האנזי פליק עובד במלוא הקצב כדי להגיב לעזיבתו של איניגו מרטינס. בהתחשב בכך שמבחינתו הוא בלתי ניתן להחלפה והבלם השמאלי הטבעי היחיד בסגל, הכל נהיה מורכב יותר.

בשלב זה, התוכנית של המועדון היא שלא לבצע החתמות כדי למלא את החלל שנוצר בעקבות מצבו המורכב של הבלם הבאסקי (אם כי בברצלונה אי אפשר לקחת שום דבר כמובן מאליו, ונצטרך לראות איך יתפתחו הדברים במשחקים הראשונים). מכאן, המאמן הגרמני מהרהר באפשרויות ובחלופות עם השחקנים שכבר נמצאים אצלו בסגל.

ארבעה בלמים טבעיים

ראשית, ראוי לציין שלפליק יש ארבעה בלמים טבעיים בסגל, לא כולל את איניגו: אריק גארסיה, פאו קוברסי, אנדראס כריסטנסן ורונאלד אראוחו. גם לגבי האורוגוואי וגם לגבי הדני נפוצו שמועות על מכירה, אך כרגע נראה שאחד מהם יצטרף לזוג הפותח הקבוע מאחורי פאו קוברסי.

האנזי פליק ופאו קוברסי (רויטרס)

הסקנדינבי הותיר רושם חיובי בקוריאה וביפן (כולל שער). מאז שהגיע ב-2022, ההשפעה שלו הייתה לא עקבית. הוא פתח בצורה טובה מאוד בעונתו הראשונה תחת צ'אבי, אך לאחר מכן נעצר בשל פציעות ובעיות פיזיות. פציעה בגיד האכילס השביתה אותו ליותר מחצי מהעונה שעברה, ואז נכנס לסחרור שגרם לו להיות כמעט מחוץ לתמונה במשך רוב העונה.

הצעד קדימה שנדרש מאראוחו

כריסטנסן מלוטש יותר במשחק עם הכדור מאראוחו, שלו פרופיל פיזי חזק יותר. האורוגוואי מודע גם הוא לכך שעליו לעשות צעד קדימה בעונה הבאה, אחרי שהציג חולשות בשליש האחרון של העונה שעברה.

"אני מאוד שמח בברצלונה. הם עוד לא ראו את רונאלד האמיתי, וזה מה שיגיע בשנים הבאות. אני מוכן לזה. מבחינה מנטלית, יש לי הרבה ביטחון, שאיבדתי מעט בשנה שעברה עם הפציעה. השנה יש לי מוטיבציה מיוחדת", אמר לאחרונה האורוגוואי.

רונאלד אראוחו (רויטרס)

האם לשקול מחדש את אריק?

הרעיון של פליק היה להשתמש באריק כתוספת לז'ול קונדה בעמדת המגן הימני. נראה אם הוא ישנה את דעתו בעקבות עזיבתו של איניגו, אך העובדה שבשני המשחקים האחרונים בסיבוב האסייתי ניסה המאמן הגרמני את ג’רארד מרטין כבלם שמאלי היא משמעותית.

הכול מצביע על כך שהיעדרו של מרטינס עלול להוביל לכך שמרטין ישחק יותר כבלם אמצעי, עמדה שהוא מכיר מתקופתו בקורנייה (אז שיחק כבלם שמאלי במערך של שלושה בלמים עם שני מגנים רחבים). העובדה שהוא השחקן השמאלי היחיד בעמדה הזו מכבידה עליו.

הימור על חופרה

והזזה של מרטין לעמדה הזו עשויה לגרום לכך שחופרה טורנס, שבתחילה היה אמור להיות משולב יותר בקבוצת המילואים, ישפיע יותר על הקבוצה הראשונה. השחקן מלה סלבה דל קאמפ עובר עד כה קדם עונה מוצלח, והמועדון רואה בו נכס חשוב לעתיד הבינוני. אך הנסיבות עשויות לחייב שזה יקרה כבר בטווח הקצר.

ג'רארד מרטין (רויטרס)

אפשרות נוספת היא שפליק יחזיר את אריק לעמדת הבלם וישקול מחדש את עזיבתו של הקטור פורט, אם כי זו אפשרות פחות סבירה. מעבר לכך, קיימות גם אופציות מקבוצת המילואים, ביניהן אלברו קורטס (שקושר למעבר לאנדורה) או אנדרס קואנקה, בלם שמאלי מבטיח.