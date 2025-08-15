שימו לב אליהם: הכוכבים הצעירים שיפרצו בספרד

הליגה הספרדית חוזרת בעונה חדשה, וזה הזמן להכיר מספר כוכבים צעירים שעשויים לפרוץ לתודעה בחודשים הקרובים. הכישרון של ריאל מדריד, השחקן היצירתי של ויאריאל, הבלם הברזילאי בן ה-19 שהגיע בהשאלה ממנצ’סטר סיטי לספרד ועוד.

גונסאלו גארסיה

ריאל מדריד לא תזכור את גביע העולם למועדונים לטובה בעקבות התבוסה לפאריס סן ז'רמן בחצי הגמר, ובאופן כללי היה זה טורניר מיותר שעלול להזיק לה בעונה הקרובה, אבל עבור שחקן הייתה זו תקופה חלומית ששינתה את הכל. בעוד קיליאן אמבפה לא היה כשיר, וגם אנדריק נעדר, לקח גונסאלו גארסיה בן ה-21 את ההזדמנות בשתי הידיים. רוב אוהדי הלבנים כלל לא הכירו אותו קודם לכן, אבל הסקורר הצעיר קיבל לפתע השוואות לראול והוכתר למלך השערים של המפעל.

גארסיה התכבד להבקיע את השער הראשון של הקבוצה בעידן צ'אבי אלונסו, ובהמשך הוכיח את עצמו עד כדי כך שהמאמן החדש ויתר על התוכניות להחתים חלוץ חדש. בוגר האקדמיה כבש 4 שערים, כולל מול יובנטוס בשמינית הגמר ודורטמונד ברבע הגמר, והרשים מאוד בניידות, ביטחון עצמי וחושים מפותחים ברחבה. אצל קרלו אנצ'לוטי הוא היה לא רלוונטי, אבל כעת במדריד סומכים עליו. גארסיה חתם על חוזה חדש עד 2030 עם סעיף שחרור לא מציאותי, והחלום לזהור על הבמה הגדולה בליגה הספרדית ובליגת האלופות רק הולך ומתעצם. סביר שגארסיה לא יגיע לרמתו של ראול, אך זה לא באמת נדרש כדי להפוך לשחקן משמעותי בסגל.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)

אלברטו מוליירו

אלכס באאנה עזב לאתלטיקו מדריד, ו-ויאריאל הייתה זקוקה למחליף שיספק מנה גדושה של יצירתיות במרכז המגרש. היא מצאה אותו בדמותו של מוליירו, שנרכש מלאס פלמאס תמורת 16 מיליון אירו, סכום צנוע יחסית עבור שחקן שעשוי להתפתח לכוכב בקנה מידה משמעותי. הפליימייקר בן ה-21 צמח באיים הקנריים כמו פדרי, ורואה באשף של ברצלונה מודל לחיקוי, למרות שהוא צעיר ממנו בשנה בלבד. הוא אף שאף תמיד לעבור לבלאוגרנה כדי לשתף פעולה עם אלילו, אבל יסתפק בינתיים בצוללת הצהובה, וזה יכול להיות קרש קפיצה נהדר עבורו.

מוליירו הוא שחקן אלגנטי עם ראיית משחק משובחת, אותה מעריכים מאוד בלאס פלמאס. כמו באנה, הוא יודע לשחק באגף השמאלי ובמרכז, אבל בניגוד לכוכב החדש של סימאונה המספרים עדיין לא היו טובים מספיק, עם בישול אחד בלבד בעונה שעברה. ייתכן שחולשתה הכללית של לאס פלמאס, שירדה לליגה השנייה, לא אפשרה לו למצות את הפוטנציאל עד הסוף. בקבוצתו החדש, שמשחקת בצבעים זהים, זה יהיה קל יותר, והמאמן מרסלינו יודע לטפח כישרונות צעירים.

אלברטו מוליירו (IMAGO)

מארק פוביל

התחרות על משבצת המגן הימני באתלטיקו מדריד לא תהיה פשוטה, אבל הרכש החדש מאלמריה עדיין עשוי להיות שחקן מרכזי מאוד ברוטציה של דייגו סימאונה. מארק פוביל בן ה-22 הוחתם מאלמריה, ולא רק יאתגר את מרקוס יורנטה ואת נהואל מולינה. המאמן ניסה אותו גם כקשר מרכזי, והתוצאות היו מרשימות בהחלט. הקטלוני הוא שחקן עם ביטחון עצמי גבוה מאוד, בעל יוזמה התקפית והספק עבודה עצום. על הנייר, הוא מתאים כמו כפפה ליד לגישה של צ'ולו, וצפוי להפוך לחלק אינטגרלי מאתלטיקו הצעירה והחדשה שמתחילה להיבנות.

כבר יש לפוביל ניסיון בליגה הבכירה במדי לבאנטה ואלמריה, גם אם הוא חוויה ירידת ליגה עם שתיהן. הוא גם אלוף אולימפי שזכה במדליית הזהב עם ספרד לפני שנה. הפוטנציאל שלו היה ידוע מזמן, אבל את העונה שעברה הוא בילה הרחק מאור הזרקורים בליגה השנייה. כעת יש לו צ'אנס לעשות לא מעט כותרות בקבוצה שמתיימרת להיאבק על האליפות, וכדאי מאוד לזכור את השם.

מארק פוביל (IMAGO)

ויטור רייס

הבלם הברזילאי בן ה-19 הוחתם על ידי מנצ'סטר סיטי מפלמייראס תמורת כ-40 מיליון אירו בינואר, ומוגדר כאחד הכישרונות הבולטים בדרום אמריקה בתפקידו. אצל פפ גווארדיולה הוא עדיין לא יכול לקבל את ההזדמנויות, ולכן התכולים העבירו אותו בהשאלה לג'ירונה בעונה הקרובה. מכיוון שהמועדון הקטלוני נמצא בבעלות חלקית של הקונצרן, העסקה קלה מאוד – וכך גם המעקב אחרי ביצועיו. "יש לו עתיד מזהיר, ואני רוצה שישחק על בסיס שבועי במקום לשבת ביציע", אמר המאמן.

מבחינת הכישורים הגולמיים, רייס אמור להשתלב מצוין בליגה הספרדית. הוא לא רק גבוה מאוד וחסון יחסית, אלא יודע לנהל את המשחק מאחור, מצטיין במסירות מעולות לכל הטווחים, ובוחר את המיקום היטב על מנת להימנע מתיקולים ועבירות מיותרות. מיצ'ל, המאמן המצוין של ג'ירונה, אוהב לפתח שחקנים ולשדרג את תכונותיהם החזקות. רייס מסוגל להפוך למנהיג בעורף, לפני שהוא חוזר לפרמייר ליג עם רזומה עשיר הרבה יותר.

ויטור רייס (IMAGO)

בניאט טוריינטס

מרטין סובימנדי נמכר לארסנל, בעקבות מיקל מרינו שעשה את הדרך לתותחנים לפני שנה, והבמה בריאל סוסיאדד התפנתה עבור בניאט טוריינטס בן ה-23. הקשר, שמכהן כקפטן הנבחרת הצעירה של ספרד, הוא מנהיג מלידה, ומסוגל למלא כל משבצת במרכז המגרש ביעילות ובשקט תעשייתי. כמו סובימנדי, הוא שיחק בקבוצת המילואים של הקבוצה מסן סבסטיאן בהדרכתו של צ'אבי אלונסו ורואה בו מודל לחיקוי. בהדרכתו, הוא שידרג באימונים את המסירות הארוכות, ולמד לשלוט בקצב המשחק. עד כה, הוא היה בצילם של כוכבים מתוקשרים ממנו, אבל עכשיו הבמה עשויה להיות שלו.

ריאל סוסיאדד מאמינה בו מאוד. טוריינטס היה על הכוונת של סקאוטים וקיבל מספר הצעות מסקרנות הקיץ, אבל הבאסקים דחו את כולם. יהיה מעניין כיצד המאמן החדש סרג'יו פרנסיסקו ישתמש בשירותיו והיכן יעדיף לשבצו. באופן עקרוני, הוא מסוגל להיות היורש של סובימנדי, ואז אולי יעשה גם הוא את הדרך לליגה האנגלית, או לאחד המועדונים המובילים בספרד.

בניאט טוריינטס (IMAGO)

איליאס שאירה

חזרתה של אוביידו אחרי 24 שנות גלות מרגשת מאוד, והקבוצה מחבל אסטוריאס תמשוך תשומת לב לא מבוטלת. סנטי קאסורלה האגדי, שהצעיד את קבוצת נעוריו לעליה בגיל 40, הוא הסיפור המרכזי, אבל יש גם כישרונות צעירים שנחושים להשאיר את אוביידו במקומה הטבעי. הבולט שבהם הוא איליאס שאירה, שמגיע לליגה הבכירה בגיל 24, כלומר, הוא היה בן מספר חודשים כאשר אוביידו ירדה באופן דרמטי ב-2001.

שאירה, יליד קטלוניה, גדל באקדמיה של ג'ירונה, אך מעולם לא קיבל בה הזדמנות ונדד בהשאלות. לפני שנה התמזל מזלו לנחות באוביידו, והיה זה חיבור מושלם מהרגע הראשון. שאירה הוא קיצוני תחבולן שמסוגל לשחק ביעילות דומה בשני האגפים, והיה לו חלק מרכזי מאוד בקמפיין ההפכפך של אוביידו שהסתיים בחגיגה גדולה. כעת מימש המועדון את האופציה לרכוש את כרטיסו באופו מלא תמורת 1.5 מיליון אירו, ואם הכל ילך כשורה יהיה זה מחיר מציאה של ממש. שאירה הוא שחקן יצירתי ומהנה מאוד לצפייה, למגנים בספרד לא יהיה קל לעצור אותו.