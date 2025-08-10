מילאן בהצעה על הוילון, קומו תתקדם מול פנייה

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

דיווחים חמים

# מנצ’סטר יונייטד ממשיכה להיות פעילה בחלון הזה, עם החתמות וגם עזיבות צפויות. למרות שרשם אפס דקות אתמול (שבת) במשחק ההכנה מול פיורנטינה, רמסוס הוילון מתעקש להישאר באנגליה – כך על פי עיתונאי העל פאבריציו רומאנו. מומחה ההעברות האיטלקי הוסיף מנגד, שמילאן כבר החלה לדון באמצעות מתווכים על הדני ושלחה הצעה עם מספרים לעסקה אפשרית, כאשר מדובר בדמי השאלה של 6 מיליון אירו וסעיף אופציית רכישה של 45 מיליון אירו.

# בלם חדש לאריק טן האח? פלוריאן פלטנברג מ’סקיי ספורט’ דיווח כי באייר לברקוזן נמצאת במגעים מתקדמים עם לואיק באדה, שנחשב למטרה בכירה עבור המאמן ההולנדי. מדובר על חוזה עד 2030 עליו צפוי לחתום בן ה-25 שמגיע מסביליה, איתה השיחות על סכום ההעברה כבר מתקיימת כשמדובר על בין 25-30 מיליון אירו – סכום עליו עדיין אין הסכמה.

לואיק באדה (רויטרס)

# מאליק צ’או יחתום בניוקאסל. המגפייז עושים הרבה רעש בעקבות סאגת אלכסנדר איסאק, אך בינתיים מתחת לרדאר – הם בדרך לרכש הגנתי. ההסכם עם מילאן כבר הושג והבלם הגרמני בן ה-24 עתיד לנחות היום באנגליה, כשהרוסונרי יקבלו סכום מכובד של 42 מיליון אירו עליו. את הבדיקות הרפואיות הוא אמור לבצע ביום שני.

מאליק צ'או (IMAGO)

# הבלגן סביב מארק אנדרה טר שטגן מעט נרגע, אך ברצלונה אולי בדרך לעזיבה של שוער אחר שלה – איניאקי פנייה. מי שתפס תחילה את מקומו של הגרמני שנפצע בתחילת העונה שעברה ואז איבד את המקום הראשון בין הקורות לוויצ’ך שצ’סני, מתקרב יותר ויותר לקומו האיטלקית ובספרד דיווחו שהמהלך צפוי להתקדם בזכות גביע גאמפר. קבוצתו של אקס הקטלונים ססק פברגאס הגיעה לשחק מול בארסה במפגש המסורתי, וצפויה לנצל את האירוע כדי להנחית את פנייה.