10.08.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
00-00פ.ס.וו. איינדהובן1
00-00אייאקס2
00-00פיינורד3
00-00אוטרכט4
00-00אלקמאר5
00-00טוונטה אנסחדה6
00-00גו אהד איגלס7
00-00ניימיכן8
00-00הירנביין9
00-00זוולה10
00-00פורטונה סיטארד11
00-00ספרטה רוטרדם12
00-00כרונינגן13
00-00הראקלס אלמלו14
00-00נאק ברדה15
00-00וולנדם16
00-00אקסלסיור רוטרדם17
00-00טלסטאר18

"גלוך מוכשר, טכני, אבל גם לא קבוצתי ודי אנוכי"

הרכש הנוצץ של אייאקס עשוי לערוך בכורה ב-15:30 מול טלסטאר, בינתיים בהולנד עסקו בו ובאופי שלו. רן בן שמעון: "צריך לזכות באמונו כדי לתקשר איתו"

|
אוסקר גלוך (אייאקס)
אוסקר גלוך (אייאקס)

אוסקר גלוך עשוי לערוך היום (ראשון, 15:30) את הבכורה במדי אייאקס שתארח את טלסטאר ביוהאן קרויף ארנה בפתיחת הליגה ההולנדית. בינתיים, בתחקיר שפרסם העיתון ההולנדי, ‘NRC’, מתואר הקשר הישראלי ככישרון יוצא דופן עם אישיות לא שגרתית: מופנם, עומד בלחץ, אך גם "לא שחקן קבוצתי" ו"די אנוכי", כפי שמספרים מקורות שצוטטו בכתבה.

על פי הכתבה, גלוך אמנם ניחן ביכולות טכניות מרשימות במיוחד, אך עליו להשתפר במספר אספקטים כדי לממש את הפוטנציאל הגדול שלו - בעיקר בפן ההגנתי וביכולת לשמור על רמה גבוהה לאורך 90 דקות ולא רק לפרקים במהלך המשחק.

עיתונאים שעקבו אחריו בתקופתו באוסטריה, טענו כי סירובו לעלות מהספסל במשחק גביע היה נקודת שבר ביחסים שלו עם המועדון, וכי גם על כר הדשא לעיתים העדיף את הדריבל על פני המסירה. יש אף שטענו כי הוא לא רכש לו חברים רבים בקבוצה. עם זאת, אחרים הסבירו את ההתנהגות ככזו הנובעת מהתחושה שהוא פשוט ברמה גבוהה יותר מחבריו לקבוצה לשעבר.

אוסקר גלוך באימון (צילום מסך)אוסקר גלוך באימון (צילום מסך)

מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, מצוטט בכתבה בהתייחסו לאופי של גלוך: "אוסקר לא ‘מכניס’ אנשים בקלות. צריך לזכות באמון שלו כדי לתקשר איתו”. לדבריו, גלוך הוא "קצת גאון", שזקוק ליחס מיוחד ולתחושת ביטחון גבוהה במיוחד כדי לפרוח: "צריך להעניק לגאונים הגנה מסוימת - הם לא כמו כולם".

"הכוכב של אייאקס - עכשיו זה הזמן לקפוץ מדרגה"

גם בתקשורת הספרדית עוקבים אחר ההתפתחות של גלוך. בכתבה שפורסמה ב’מארקה’ לרגל פתיחת עונת 2025/26, הקשר הוזכר כאחד מעשרת הכישרונות המבטיחים ביותר בליגה ההולנדית, מבין שחקנים שנולדו מ-2004 ואילך, בכתבה שהכותרת שלה היא: “’הבנים’ החדשים של קרויף".

העיתון תיאר את גלוך כ"שחקן חופשי בתנועה, לא קלאסי בעמדה 10, עם שינויי קצב, יכולת פריצה והטעיה משני הצדדים של המגרש". בנוסף, נכתב כי "שמו היה על הרדאר של קבוצות רבות באירופה - כעת הגיע הרגע לבצע את הקפיצה הגדולה".

אוסקר גלוך (אייאקס)אוסקר גלוך (אייאקס)

בעונת 2024/25 רשם הקשר הישראלי 43 הופעות בכל המסגרות במדי זלצבורג, בהן כבש 12 שערים והוסיף 8 בישולים - מספרים מרשימים שמעידים על המשכיות ושדרוג לעומת עונות קודמות.

אייאקס השקיעה בקיץ 14.75 מיליון אירו כדי להנחית את גלוך, ובמועדון מצפים שעם התמיכה הנכונה - גם באספקט המנטלי - הוא יהפוך לשם מוביל לא רק בליגה ההולנדית, אלא גם בזירה האירופית.

האימון הראשון של אוסקר גלוך באייאקס
