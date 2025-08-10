יום ראשון, 10.08.2025 שעה 08:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

טר שטגן ינאם בפני אוהדי ברצלונה הערב בגאמפר

הקפטן יפנה לקהל לפני המפגש מול קומו, בצל הפרשה בסיומה הסכים לחתום על דו"ח הפציעה שיאפשר את רישום הרכש בסגל. המועדון הציע לו עזרה בהכנת הנאום

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

האנזי פליק יערוך את הופעת הבכורה שלו כמאמן ברצלונה מול הקהל הביתי העונה הערב (ראשון) באצטדיון יוהאן קרויף, במשחק על גביע גאמפר מול קומו של ססק פברגאס. הצגת השחקנים תיערך שעה לפני שריקת הפתיחה. זו תהיה הצגה מרשימה במיוחד, כשמארק-אנדרה טר שטגן יעמוד במרכז הבמה על רקע כל המחלוקת שפרצה בימים האחרונים בין השוער הגרמני לבין המועדון.

שיא העימות הגיע ביום שני האחרון, כאשר השוער סירב לחתום על הדו"ח הרפואי שברצלונה נדרשה לשלוח ללה ליגה לצורך בחינת הוועדה הרפואית של הליגה, במטרה לקבוע האם הפציעה של הגרמני היא ארוכת טווח. המועדון פתח מיד בהליך משמעתי נגדו, וביום חמישי אף החריף את הצעדים כשהסיר ממנו את סרט הקפטן.

השלב הבא התרחש ביום שישי, אז טר שטגן שינה את עמדתו. בעקבות ביקור של הנשיא ז'ואן לאפורטה אצל השחקן, המועדון החליט להחזיר לו את סרט הקפטן ולסגור את הפרשה. המתח החל לרדת, וברצלונה הצליחה לשלוח את הדו"ח הרפואי ללה ליגה בשבת, בתקווה לקבל החלטה כבר בתחילת השבוע הבא.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

כקפטן (מחדש), טר שטגן צפוי לפנות אל האוהדים הערב, כפי שעשה בשנה שעברה, בליווי פליק. בשלב זה, המועדון מסביר כי השוער מתכוון להגיע לאצטדיון יוהאן קרויף ולשאת נאום, שלפי ההערכות יהיה נאום של פיוס, בדומה להצהרה שפרסם ברשתות החברתיות ביום שישי.

למעשה, גורמים במועדון הציעו להדריך את הגרמני לגבי הדברים שעליו לומר בנאומו, אם כי טרם קיבלו ממנו תשובה, וייתכן שהנאום יהיה כולו ביוזמתו. עם זאת, נוכחותו באירוע כבר אושרה.

גם תגובת הקהל שימלא את היציעים באצטדיון יוהאן קרויף תהיה בעלת חשיבות, שכן רוב אוהדי ברצלונה הפנו את גבם לשוער הגרמני בעקבות האירועים האחרונים.

