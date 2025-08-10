יום ראשון, 10.08.2025 שעה 08:02
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"נראה נחוש": ויניסיוס הפתיע את ריאל באימונים

במועדון התרשמו לטובה מגישתו וכושרו המצוין של הברזילאי שניצב בפני עונה קריטית, רגע לפני המונדיאל וכשהאפשרות לחידוש חוזהו תלויה בעיקר ביכולתו

ויניסיוס ג'וניור (האתר הרשמי של ריאל מדריד)
ויניסיוס ג'וניור (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

בגיל 25 בלבד, ויניסיוס כבר נחשב לוותיק בריאל מדריד עם 322 משחקים ו-104 שערים, והוא היה גורם מכריע גם בזכייה בשני גביעי האלופות האחרונים. הוא מהווה דמות לחיקוי עבור הקבוצה ועבור הצעירים שבאו אחריו, שבמובנים מסוימים מסתכלים עליו בהערצה. על פי הדיווחים מהמועדון, הכוכב פתח את העונה “כמו טיל”, לאחר שכבר הושלמו ארבעה ימי אימונים, רבע מתקופת ההכנה החריגה והמהירה הזו.

"הוא נראה מאוד נחוש", מודים במועדון. הרבה מונח על הכף עבור ויניסיוס העונה. ראשית, עליו לחזור לשיא יכולתו כדי למקם את עצמו בעמדה הטובה ביותר לחידוש החוזה. המגעים תקועים מאז שבפברואר המועדון שאל אותו כמה כסף הוא רוצה כדי להאריך את חוזהו, שמסתיים ב-2027. אף על פי ששני הצדדים פתוחים לרעיון, תחושת המתח תישאר עד שייחתם משהו בפועל.

בנוסף, ויניסיוס מודע היטב לכך שמונדיאל הקיץ הבא כבר מתקרב, והוא ייערך בארצות הברית, שוק שהסוכנות שלו מטפלת בו בקפדנות ושבו הוא מבלה בכל קיץ בקידום עצמי. זהו החלק שחסר לו, והוא יודע זאת: הופעה גדולה בטורניר גדול, ואין במה טובה יותר ממונדיאל עם נבחרת ברזיל. על אחת כמה וכמה עכשיו, כשהמאמן שם הוא קרלו אנצ'לוטי, שמכיר אותו היטב.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

כל הגורמים הללו ניכרים בגישתו של ויניסיוס בפתיחת ההכנה לעונה. הוא רוצה להסיר מעצמו את ההרגשה שיכולתו דעכה. למעשה, המספרים שלו בשלוש העונות האחרונות היו טובים מאוד: 22 שערים ו-16 בישולים בעונה שעברה, 24 שערים ו-9 בישולים בעונת 2023/24 (שהביאה לו את פרס The Best), 23 שערים ו-19 בישולים בעונת 2022/23, ו-22 שערים ו-16 בישולים בעונת 2021/22.

