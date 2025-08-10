יום ראשון, 10.08.2025 שעה 07:13
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

מצטרף לרונאלדו: איניגו מרטינס חתם באל נאסר

רשמית: הקבוצה הסעודית הודיעה על הצטרפותו של הבלם בן ה-34, שעזב את בארסה כשחקן חופשי ונפרד: "המועדון שעיצב את חיי, אני מקווה שעמדתי בציפיות"

איניגו מרטינס (צילום מסך)
איניגו מרטינס (צילום מסך)

זו הייתה רק שאלה של זמן עד שזה יקרה והלילה (בין שבת לראשון) זה הפך לרשמי. אל נאסר הודיעה רשמית על הצטרפותו של איניגו מרטינס כשחקן חופשי אחרי שברצלונה הכריזה על התרת חוזהו של הבלם הוותיק בהסכמה הדדית. בכך מסתיימת תקופה בת שנתיים של מרטינס במדי הבלאוגרנה, שבמהלכן רשם את ההישגים הגדולים בקריירה שלו: זכייה באילפות ספרד, בגביע המלך ובסופרקופה הספרדי.

עוד לפני ההודעה הרשמית, מרטינס נפרד מבארסה בסרטון מרגש בקולו ברשתות החברתיות: "תודה ברצלונה. היום אני נפרד מהמועדון שעיצב את חיי. להגן על הסמל הזה היה כבוד ואחריות, שלקחתי על עצמי בגאווה ובמחויבות מדי יום. חייתי כאן חלום - מהיום הראשון ועד האחרון. ללבוש את החולצה הזו הייתה זכות עצומה.

“תודה למאמנים שהאמינו בי, לצוות שעשה עבודה שקטה אך קריטית, ולחבריי לקבוצה שהפכו למשפחה. תודה גם לאוהדים על התמיכה הבלתי פוסקת ולעיר ברצלונה, שהייתה לי בית. אני מקווה שעמדתי בציפיות - גם על המגרש וגם מחוצה לו. אני עוזב עם לב מלא, בידיעה שברצלונה תמיד תהיה חלק ממני. תחי ברצלונה ותחי קטלוניה”.

איניגו מרטינס (IMAGO)איניגו מרטינס (IMAGO)

מרטינס חתם באל נאסר על חוזה לשנתיים, עם סעיף המאפשר לו להשתחרר כבר לאחר עונה אחת. אל נאסר, בה מכהן פרננדו היירו כמנהל מקצועי וכריסטיאנו רונאלדו הוא כמובן הכוכב הגדול, החתימה את הבלם לקראת פתיחת העונה ובמטרה לחזק את ההגנה לקראת הסופרקאפ הסעודי - התואר הראשון של העונה בממלכה.

המעבר התבשל בשבועות האחרונים ונסגר סופית לאחר שמרטינס קיבל אישור מבארסה להחמיץ את אימון יום חמישי. באותו יום נפרד מחבריו לקבוצה, וביום שישי הגיע להיפרד גם מהנשיא ז'ואן לאפורטה, שהגיע באופן אישי להודות לו על תרומתו למועדון.

מרטינס בן ה-34 הפך לדמות משמעותית בחדר ההלבשה של בארסה בעונה החולפת תחת האנזי פליק. הבלם הבאסקי כבש את לב אוהדי הבלאוגרנה במיוחד בעונה החולפת עם מנהיגות ושיתוף פעולה נהדר עם פאו קוברסי, בין היתר במלכודת הנבדל המפורסמת של פליק. כעת מרטינס עובר לשחק מחוץ לספרד לראשונה בקריירה שלו.

