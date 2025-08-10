בישול לתאי בריבו מול טורונטו, ניצחון לפיינגולד

תאי בריבו ופילדלפיה פספסו הלילה (בין שבת לראשון) ניצחון על טורונטו בתוספת הזמן במשחק שבו החלוץ בישל. במשחק נוסף ב-MLS: עיליי פיינגולד וניו אינגלנד גברו על די.סי יונייטד.

פילדלפיה – טורונטו 1:1

בריבו פתח בהרכב המקומיים ושיחק 67 דקות. החלוץ הישראלי היה גם זה שסידר את שער היתרון של פילדלפיה כשקיבל את הכדור מעבר לקו מחצית המגרש בדקה הרביעית ושלח מסירת עומק נהדרת לאינדיאנה ואסילב, שכבש בקלות, 0:1.

היתרון החזיק מעמד עד תוספת הזמן. בדקה ה-91 מאליק הנרי הרים מהאגף הימני ודיאנדרה קר ברח להגנת פילדלפיה כדי לנגוח מקרוב לרשת ולקבוע את התוצאה הסופית.

פילדלפיה עדיין מובילה את המזרח עם יתרון של שתי נקודות על פני סינסינטי, לה יש משחק חסר. האחרונה תפגוש את שארלוט של ליאל עבדה ועידן טוקלומטי הלילה.

תאי בריבו מול טורונטו (IMAGO)

ניו אינגלנד – די.סי יונייטד 0:2

פיינגולד פתח בהרכב המנצחים והשלים 90 דקות. מי שכיכב והוביל את ניו אינגלנד לניצחון הוא קרלס חיל שהרים מצד ימין ולאונרדו קמפאנה התרומם מעל כולם כדי לנגוח לרשת בדקה ה-62.

חיל כבש את השער השני בעצמו כשהשתחרר משחקן יריב על סף הרחבה בדקה ה-70 ואז שלח כדור מדויק לפינה הימנית ולרשת. בזכות השער והבישול, הקשר הגיע למעורבות ב-130 שערים בניו אינגלנד ובכך עלה למקום הראשון בדירוג ההיסטורי כשהוא עובר את טיילור טוולמן.