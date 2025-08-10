"המשחק הזה רק הוכיח כמה צריך רכש בדחיפות"

אם היה מי שחשב שהניצחון על הפועל ת"א באמצע השבוע שעבר מבשר על כך שמכבי נתניה בכיוון הנכון או לא זקוקה לרכש, אמש (שבת) הוא התבדה. היהלומים הגיעו למשחק מול הפועל ירושלים בידיעה שניצחון יסדר להם מקום בחצי גמר גביע, אך הובסו 4:0 וסיימו את שלב הבתים במקום השלישי.

היהלומים, ללא כארם ג'אבר הפצוע ומאור לוי שסובל מעומס והשתלב בהמשך, אמנם הגיעו למספר מצבים, אך בפועל, לא הצליחו לכבוש והחיסרון הגדול בשחקנים התקפיים בא לידי ביטוי, שנתניה הייתה חסרת מחץ ליד השער. ווילסון האריס ולוקאס פראיזו קיבלו את הקרדיט בעוד עוז בילו נשאר על הספסל ואכזבו, כשגם ההגנה, שהייתה טובה מול הפועל ת"א, הייתה רעה הפעם.

"המשחק אתמול הוכיח כמה צריך רכש בדחיפות", אמרו בנתניה. "הסגל הזה בטח שלא מספיק". הבלם איתי בן שבת, טען בסיום כי לא הכשיל את קשר ירושלים, גיא בדש, אך לנתניה זה לא עזר ולאחר ספיגת השער הראשון היא התפרקה.

סאבה חוודג'יאני לא מאמין (שחר גרוס)

יוסי אבוקסיס, שישב ביציע בעקבות הרחקה, ממשיך לחכות לרכש, כאשר מי שכבר לא יגיע לקבוצה הוא הקשר אנדריי ראמוס. כזכור, באמצע השבוע הודיעו בנתניה על צירופו, אך עד היום לא הוזמנה לו טיסה וגם השחקן לא פרסם על הצטרפותו ברשתות החברתיות וכעת מתבררת הסיבה.

לאחר הודעת הסיכום של נתניה, פרסמנו כי על פי דיווחים זרים, הקשר לא עבר לאחרונה בדיקות רפואיות בווייטנאם וכי המאמן יוסי אבוקסיס לא בדיוק חשק בשחקן. בהמשך, הדבר גם הוביל את נתניה לדרוש בדיקות רפואיות מקיפות ולבטל את ההעברה.

שחקני נתניה מאוכזבים אחרי ההשפלה (שחר גרוס)

אבוקסיס עדיין לא קיבל את הרכש שרוצה ובמועדון מספרים שבימים הקרובים יזוזו דברים. המאמן זכה לתמיכה ברשתות החברתיות בסיום המשחק, כאשר הקהל מאחוריו בטח לנוכח המצב ובכל מקרה, למרות הקשיים, הוא לא ירים ידיים.

אגב, לאחר נפילת עסקת ראמוס, שמו של הקשר האחורי איסמעילה סורו שוב עולה. כזכור, השחקן היה מועמד בתחילת הקיץ, אך התמהמה וסבל מבעיות אישיות, כאשר הוא עדיין לא חתם בקבוצה.