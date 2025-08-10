יום ראשון, 10.08.2025 שעה 06:50
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

"המשחק הזה רק הוכיח כמה צריך רכש בדחיפות"

בנתניה מעכלים את ה-4:0 להפועל י-ם. אחרי הפרסום ב-ONE על הבדיקות של ראמוס, השחקן לא יגיע. למרות הקשיים: אבוקסיס לא ירים ידיים. סורו שב לתמונה

|
שחקני מכבי נתניה מתוסכלים (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה מתוסכלים (שחר גרוס)

אם היה מי שחשב שהניצחון על הפועל ת"א באמצע השבוע שעבר מבשר על כך שמכבי נתניה בכיוון הנכון או לא זקוקה לרכש, אמש (שבת) הוא התבדה. היהלומים הגיעו למשחק מול הפועל ירושלים בידיעה שניצחון יסדר להם מקום בחצי גמר גביע, אך הובסו 4:0 וסיימו את שלב הבתים במקום השלישי.

היהלומים, ללא כארם ג'אבר הפצוע ומאור לוי שסובל מעומס והשתלב בהמשך, אמנם הגיעו למספר מצבים, אך בפועל, לא הצליחו לכבוש והחיסרון הגדול בשחקנים התקפיים בא לידי ביטוי, שנתניה הייתה חסרת מחץ ליד השער. ווילסון האריס ולוקאס פראיזו קיבלו את הקרדיט בעוד עוז בילו נשאר על הספסל ואכזבו, כשגם ההגנה, שהייתה טובה מול הפועל ת"א, הייתה רעה הפעם.

"המשחק אתמול הוכיח כמה צריך רכש בדחיפות", אמרו בנתניה. "הסגל הזה בטח שלא מספיק". הבלם איתי בן שבת, טען בסיום כי לא הכשיל את קשר ירושלים, גיא בדש, אך לנתניה זה לא עזר ולאחר ספיגת השער הראשון היא התפרקה.

סאבה חוודגסאבה חוודג'יאני לא מאמין (שחר גרוס)

יוסי אבוקסיס, שישב ביציע בעקבות הרחקה, ממשיך לחכות לרכש, כאשר מי שכבר לא יגיע לקבוצה הוא הקשר אנדריי ראמוס. כזכור, באמצע השבוע הודיעו בנתניה על צירופו, אך עד היום לא הוזמנה לו טיסה וגם השחקן לא פרסם על הצטרפותו ברשתות החברתיות וכעת מתבררת הסיבה.

לאחר הודעת הסיכום של נתניה, פרסמנו כי על פי דיווחים זרים, הקשר לא עבר לאחרונה בדיקות רפואיות בווייטנאם וכי המאמן יוסי אבוקסיס לא בדיוק חשק בשחקן. בהמשך, הדבר גם הוביל את נתניה לדרוש בדיקות רפואיות מקיפות ולבטל את ההעברה.

שחקני נתניה מאוכזבים אחרי ההשפלה (שחר גרוס)שחקני נתניה מאוכזבים אחרי ההשפלה (שחר גרוס)

אבוקסיס עדיין לא קיבל את הרכש שרוצה ובמועדון מספרים שבימים הקרובים יזוזו דברים. המאמן זכה לתמיכה ברשתות החברתיות בסיום המשחק, כאשר הקהל מאחוריו בטח לנוכח המצב ובכל מקרה, למרות הקשיים, הוא לא ירים ידיים.

אגב, לאחר נפילת עסקת ראמוס, שמו של הקשר האחורי איסמעילה סורו שוב עולה. כזכור, השחקן היה מועמד בתחילת הקיץ, אך התמהמה וסבל מבעיות אישיות, כאשר הוא עדיין לא חתם בקבוצה.

זיו אריה: גביע הטוטו הוא לא מטרה בשבילנו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */