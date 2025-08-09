צפו: דניאל פרץ ספג שער עצמי ביזארי בהכנה

עבור דניאל פרץ והמבורג הליגה עוד לא החלה רשמית, אבל הערב (שבת) הם יצאו לספרד על מנת לשחק מול מאיורקה כחלק ממשחקי ההכנה לעונה בתקווה להרשים ולצבור מומנטום חיובי, אך הפסידו 2:0, כשהשוער הישראלי ספג את שני השערים.

השוער שמושאל מבאיירן מינכן פתח בהרכב של המבורג, כאשר בדקה ה-13 הוא נכנע לטאקומה אסאנו היפני שכבש מקרוב. אבל הרגע הביזארי של ההתמודדות הגיע בדקה ה-60, אשר מגן הקבוצה הגרמנית, מירו מוהיים, ככל הנראה ניסה להחזיר כדור לדניאל פרץ, אך נגח מעליו וכבש שער עצמי משונה למדי, שקבע את תוצאת הסיום.

עבור דניאל פרץ וחבריו, קדם העונה בהחלט לא מאיר פנים. הם הפסידו בכל ארבעת משחקי ההכנה לעונה בהם לקחו חלק. זה התחיל עם 1:0 לקופנהאגן הדנית, נמשך עם 2:1 לשטורם גראץ’ האוסטרית, התדרדר עם 4:0 לליון, והיום, נמשך עם 2:0 למאיורקה. אם המצב לא ישתנה ובמהרה, כנראה שנראה את דניאל פרץ סופג עוד לא מעט שערים העונה.

דניאל פרץ (המבורג)

בנושא אחר ופחות נעים, לפני שריקת הפתיחה, אוהד המבורג שהגיע למאיורקה נפל מיציע בגובה של שבעה מטרים ונפצע קשה, כאשר פונה ישירות לבית חולים, ושם הוא מאושפז עד עכשיו.