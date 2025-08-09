יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:19
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"מאמין שאנחנו נהיה חזקים עוד יותר בהמשך"

עוזר המאמן של הפועל ת"א, מאטוביץ', אחרי ה-0:2 על אשדוד והעלייה לחצי גמר גביע הטוטו: "שמח שהצלחנו להבקיע עוד שער". סילבס: "נצרף עוד שחקנים"

|
דושאן מאטוביץ' (ראובן שוורץ)
דושאן מאטוביץ' (ראובן שוורץ)

בתום מותחן אדיר של הדקות האחרונות, הפועל ת”א העפילה הערב (שבת) לחצי גמר גביע הטוטו, זאת לאחר ששער דרמטי של רן בנימין בהתקפה האחרונה של המשחק, נתן 0:2 ושלח את האדומים למפגש מול הפועל באר שבע.

דושאן מאטוביץ’ סיכם: “קודם כל, כל הכבוד לשחקנים, עשינו חצי גמר וזו המטרה שבאנו איתה בתחילת המשחק, בסוף זה קצת מזל, ראינו שגם הפועל ירושלים ניצחה 0:4 וזה הבדל של גול, אז אני שמח שעלינו לחצי גמר. הייתה אווירה מטורפת, יש המון אוהדים והצלחנו להגיד לשחקנים שצריך עוד גול והבאנו את הגול השני.

“לא פשוט יהיה בחצי גמר, יש לנו מספיק זמן להתכונן לזה, אנחנו נראה כמה משחקים שלהם ונהיה מוכנים. קודם כל היו לנו משחקים טובים בגביע הטוטו, אני אגיד שזה הכנה לליגה, אנחנו בדרך טובה, יש לנו טיפה זמן והגיעו עוד כמה שחקנים ואנחנו נהיה חזקים”.

רן בנימין אמר: “תחושת הקלה, שמחתי שזה היה השער שהעלנו אותנו לחצי גמר בסופו של דבר. ההחמצה לפני כן ישבה עליי, אבל שמח שעשינו את זה, אומנם בדרך הקשה אבל הצלחנו. היה לי חוסר ריכוז כנראה, התאכזבתי אבל ככה זה הכדורגל, צריך לחשוב ישר על המהלך הבא.

קארים קימבידי מול לוקאס פלקאו (ראובן שוורץ)קארים קימבידי מול לוקאס פלקאו (ראובן שוורץ)

“דרבי? אנחנו מאוד מחכים לדרבי, ניאלץ לדחות את זה קצת, אבל שמח שעלינו ומחכים למשחק הבא, אני מאמין שאפשר יהיה לנצח בדרבי. הייתי בהפועל באר שבע עד גיל נערים ואני מחכה לזה, מתרגש מאוד למשחק”.

חיים סילבס אמר: “על אף שזה גביע הטוטו, אנחנו רוצים כמובן לנצח כמו כל משחק וכשמפסידים מרגישים לא טוב. המחצית הראשונה הייתה עניין של חפירות והיה פה טעות ושם טעות, במחצית השנייה הייתי מרוצה מהעמידה שלנו, חסרה לנו איכות בחלק הקדמי ואנחנו מודעים לזה, צירפנו עוד שחקנים ונצרף עוד כאלה ובתוך שבועיים יבואו עוד והסגל יהיה מושלם.

“בחלק הקדמי בעיקר נוסיף עוד שחקנים ונוסיף איכות ותחרות, קארים קימבידי הרשים אותי מבחינת כדורגל, אנחנו ניקח את הדברים יותר לעומק ונסתכל על זה, לא לוקחים החלטות כאלה דקה אחרי משחק, אבל הוא מהענף, זה בטוח”.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)

סתיו נחמני: “תחושה של באסה כי רצינו ונתנו הכל, אני חושב שהיינו צריכים להיות יותר מרוכז ולצערי זה לא קרה. חסרה לנו חדות וצריכים לבוא יותר חדים כי בליגה זה לא יהיה אותו הדבר, צריך להיות יותר טובים ממה שהיינו עכשיו. הייתי רגל וחצי מחוץ לאשדוד, אבל בסופו של דבר יישרנו את ההדורים ואני פה 100 אחוז. אני רוצה לעזור לקבוצה להגיע כמה שיותר רחוק ולתת כמה שיותר גולים”.

