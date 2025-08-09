יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:20
כדורגל ישראלי

"אמרתי מההתחלה שגביע הטוטו זו לא מטרה"

אריה אחרי ה-0:4 של הפועל י-ם על נתניה, שלא הספיק לחצי גמר: "עוד משחק אימון טוב, החטופים זה הדבר הכי חשוב". קדוסי: "חיזוק יגיע, השאלה מתי"

|
זיו אריה (שחר גרוס)
זיו אריה (שחר גרוס)

הפועל ירושלים כבר ראתה את עצמה בחצי גמר גביע הטוטו הערב (שבת), אך למרות 0:4 מרשים על מכבי נתניה, הקבוצה של זיו אריה תלך רק למשחקי הדירוג משום שהפועל תל אביב השיגה שער נוסף ודרמטי בתוספת הזמן ב-0:2 שלה על מ.ס אשדוד – תוצאה שהעניקה בסופו של דבר לאדומים של אליניב ברדה את פסגת הבית והכרטיס למעמד ארבע האחרונות.

משלב הבתים, הירושלמים יתקדמו כאמור למשחקי הדירוג ויתמודדו מול מכבי תל אביב על המקום החמישי. בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח זיו אריה: “קודם כל מה שחשוב זה שב-19.8 יש אזכרה להירש גולדברג פולין, אני רק חושב על המשפחות של החטופים כל הזמן. אין דבר יותר חשוב מזה בעולם, צריך לעצור את כל הכדורגל וכל המדינה הזאת. פשוט עננה של ייאוש”.

“אמרתי מתחילת השנה שגביע הטוטו זו לא מטרה בשבילנו, היינו קרובים. הכסף? אני לא מתעסק בזה. זה היה עוד משחק אימון טוב ומקווה שנגיע לליגה מוכנים. נהניתי מהמחויבות של השחקנים, הרצון שלהם ללמוד. אנחנו עושים עדיין טעויות, והדבר הכי גרוע מהמשחק הזה זו הפציעה של איבה רנסום”, המשיך אריה.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

מאמן הקבוצה מהבירה סיכם: “יש פה הרבה מאוד שחקנים עם ניסיון בליגת העל, לצד צעירים. עם צעירים אתה יכול להתעצבן תוך כדי המשחק, אבל כיף לנו איתם ביום יום”. על סדריק דון: “אני לא מתעסק בזה, דון שחקן שלנו. בקיץ חשבנו שהוא לא יהיה, כרגע הוא פה. כרגע אני מתייחס אליו כשחקן שלי”.

בצד השני, יוסי אבוקסיס היה מורחק מהקווים של היהלומים. עוזרו אוהד קדוסי, התראיין בסיום: “רצינו לנצח את המשחק, אנחנו פחות מסתכלים על המיקום. חבל שהפסדנו בתוצאה הזו, היה לנו משחק שהגענו למצבים ובשליש האחרון הגענו למצבים יפים. משחק ההגנה? ספגנו כמעט בכל משחק, זה חלק מהתהליך שאנחנו עוברים ואני מאמין שנשפר את זה. טוב שזה קרה עכשיו ולא בליגה. נצא מזה יותר מחוזקים”.

על חיזוק אפשרי: “אנחנו רוצים להתחזק, אין ספק. בסוף זה יגיע, השאלה מתי. אנחנו נהיה קבוצה טובה יותר. מסר לאוהדים? עד עכשיו היה בסדר גמור מבחינת התוצאות והיום קיבלנו סוג של סטירה, אבל אנחנו מאמינים שיהיה טוב והכל לטובה”.

אוהד קדוסי (שחר גרוס)אוהד קדוסי (שחר גרוס)

איתי בן שבת: “זה היה משחק רע מאוד שלנו, קיווינו לעלות מהמחצית הראשונה הרבה יותר טוב. ספגנו גול לא מחויב בנייח ואחר כך גם השלישי והרביעי אלה שערים שאי אפשר לקבל אותם. נצטרך לתת את הדעת על זה, אך הדבר החשוב זה הליגה”. על הבלגן במועדון והאם הוא מחלחל: “לא, ראיתם במשחק הקודם שאנחנו באים לעבוד על הדשא. כל המסביב לא תלוי בנו”. על הבעלים החדש: “אני אישית פחות מסתכל אם הוא הגיע לארץ או לא, אלא רק על הצד המקצועי שלנו”.

גיא בדש: “הפנדל שסחטתי? היה, שמתי את הרגל לפניו והוא בעט בי. הגול של הפועל ת”א? מבאס מאוד, עשינו את הכי טוב שאנחנו יכולים. אבל זה לא תלוי בנו”. על אי ההזדמנות בהפועל באר שבע והעובדה שבירושלים הוא שחקן מוביל: “בב”ש יש המון שחקנים טובים והסיפור זה לא אני, כאן אני שמח כי מאמינים בי. גם אני הייתי צריך להביא יותר, משהו לא הסתדר לי שם, אני לא בורח מזה. אני צריך את היציבות”. על לאן הקבוצה יכולה להגיע העונה: “יש כאן פחות ‘שמות’, אבל אנחנו רוצים לדבר על המגרש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */