"אמרתי מההתחלה שגביע הטוטו זו לא מטרה"

הפועל ירושלים כבר ראתה את עצמה בחצי גמר גביע הטוטו הערב (שבת), אך למרות 0:4 מרשים על מכבי נתניה, הקבוצה של זיו אריה תלך רק למשחקי הדירוג משום שהפועל תל אביב השיגה שער נוסף ודרמטי בתוספת הזמן ב-0:2 שלה על מ.ס אשדוד – תוצאה שהעניקה בסופו של דבר לאדומים של אליניב ברדה את פסגת הבית והכרטיס למעמד ארבע האחרונות.

משלב הבתים, הירושלמים יתקדמו כאמור למשחקי הדירוג ויתמודדו מול מכבי תל אביב על המקום החמישי. בתום ההתמודדות, דיבר המאמן המנצח זיו אריה: “קודם כל מה שחשוב זה שב-19.8 יש אזכרה להירש גולדברג פולין, אני רק חושב על המשפחות של החטופים כל הזמן. אין דבר יותר חשוב מזה בעולם, צריך לעצור את כל הכדורגל וכל המדינה הזאת. פשוט עננה של ייאוש”.

“אמרתי מתחילת השנה שגביע הטוטו זו לא מטרה בשבילנו, היינו קרובים. הכסף? אני לא מתעסק בזה. זה היה עוד משחק אימון טוב ומקווה שנגיע לליגה מוכנים. נהניתי מהמחויבות של השחקנים, הרצון שלהם ללמוד. אנחנו עושים עדיין טעויות, והדבר הכי גרוע מהמשחק הזה זו הפציעה של איבה רנסום”, המשיך אריה.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

מאמן הקבוצה מהבירה סיכם: “יש פה הרבה מאוד שחקנים עם ניסיון בליגת העל, לצד צעירים. עם צעירים אתה יכול להתעצבן תוך כדי המשחק, אבל כיף לנו איתם ביום יום”. על סדריק דון: “אני לא מתעסק בזה, דון שחקן שלנו. בקיץ חשבנו שהוא לא יהיה, כרגע הוא פה. כרגע אני מתייחס אליו כשחקן שלי”.

בצד השני, יוסי אבוקסיס היה מורחק מהקווים של היהלומים. עוזרו אוהד קדוסי, התראיין בסיום: “רצינו לנצח את המשחק, אנחנו פחות מסתכלים על המיקום. חבל שהפסדנו בתוצאה הזו, היה לנו משחק שהגענו למצבים ובשליש האחרון הגענו למצבים יפים. משחק ההגנה? ספגנו כמעט בכל משחק, זה חלק מהתהליך שאנחנו עוברים ואני מאמין שנשפר את זה. טוב שזה קרה עכשיו ולא בליגה. נצא מזה יותר מחוזקים”.

על חיזוק אפשרי: “אנחנו רוצים להתחזק, אין ספק. בסוף זה יגיע, השאלה מתי. אנחנו נהיה קבוצה טובה יותר. מסר לאוהדים? עד עכשיו היה בסדר גמור מבחינת התוצאות והיום קיבלנו סוג של סטירה, אבל אנחנו מאמינים שיהיה טוב והכל לטובה”.

אוהד קדוסי (שחר גרוס)

איתי בן שבת: “זה היה משחק רע מאוד שלנו, קיווינו לעלות מהמחצית הראשונה הרבה יותר טוב. ספגנו גול לא מחויב בנייח ואחר כך גם השלישי והרביעי אלה שערים שאי אפשר לקבל אותם. נצטרך לתת את הדעת על זה, אך הדבר החשוב זה הליגה”. על הבלגן במועדון והאם הוא מחלחל: “לא, ראיתם במשחק הקודם שאנחנו באים לעבוד על הדשא. כל המסביב לא תלוי בנו”. על הבעלים החדש: “אני אישית פחות מסתכל אם הוא הגיע לארץ או לא, אלא רק על הצד המקצועי שלנו”.

גיא בדש: “הפנדל שסחטתי? היה, שמתי את הרגל לפניו והוא בעט בי. הגול של הפועל ת”א? מבאס מאוד, עשינו את הכי טוב שאנחנו יכולים. אבל זה לא תלוי בנו”. על אי ההזדמנות בהפועל באר שבע והעובדה שבירושלים הוא שחקן מוביל: “בב”ש יש המון שחקנים טובים והסיפור זה לא אני, כאן אני שמח כי מאמינים בי. גם אני הייתי צריך להביא יותר, משהו לא הסתדר לי שם, אני לא בורח מזה. אני צריך את היציבות”. על לאן הקבוצה יכולה להגיע העונה: “יש כאן פחות ‘שמות’, אבל אנחנו רוצים לדבר על המגרש”.