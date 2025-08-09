יום שבת, 09.08.2025 שעה 23:21
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

הפועל ת"א מול ב"ש, הפועל חיפה נגד בית"ר י-ם

נקבעו חצאי הגמר בגביע הטוטו: ברדה מול קוז'וק, אראל מול יצחקי. הפועל י-ם תפגוש את מכבי ת"א על המקום ה-5, ומה האפשרויות של מכבי חיפה ונתניה?

מתן בלטקסה מול סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
מתן בלטקסה מול סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

חצי משלב הבתים של גביע הטוטו מאחורינו, זאת אחרי שבית ב’ נחתם היום (שבת). הפועל תל אביב גברה 0:2 על מ.ס אשדוד וסיימה בראש הבית, הפועל ירושלים סיימה שנייה אחרי 0:4 על מכבי נתניה, שסיימה שלישית, והפועל פ”ת, שלא שיחקה מכיוון שתמיד יש קבוצה נחה, רביעית. אשדוד חמישית. לחמש דקות היה כבר דרבי על המקום ה-5 והפועל י-ם הייתה בחצי הגמר, כשעלתה ל-0:4 בדקה ה-90, אבל במקביל הפועל ת”א כבשה את ה-0:2 על אשדוד בדקה ה-95, ולכן אליניב ברדה ראשון וזיו אריה שני.

אז זה הזמן להבין מה ההצטלבויות עד כה. הפועל תל אביב של אליניב ברדה ראשונה ולכן היא היחידה שעולה לחצי הגמר מהבית, כאשר היא תפגוש את הפועל באר שבע. אגב, האדומים סיימו בשוויון נקודות עם הראשונה מהבית המקביל, הפועל חיפה, אך שובר השוויון שקובע הוא מיקום בליגה בעונה החולפת, וכמובן שהפועל ת”א הייתה בלאומית.

אז הפועל חיפה תפגוש את בית”ר ירושלים, כשהיא הבטיחה את המאזן הטוב ביותר בטוטו בגלל מיקומה אשתקד, דבר שלא היה מובטח עד להפסד של נתניה. הפועל ירושלים בוודאות תהיה הקבוצה במקום השני עם מאזן טוב יותר, ולכן היא תפגוש את מכבי ת”א במשחק על המקום החמישי.

דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)

מפגשים שהובטחו

חצי גמר: הפועל ב”ש נגד הפועל ת”א

חצי גמר: בית”ר ירושלים נגד הפועל חיפה

על המקום ה-5: מכבי ת”א נגד הפועל ירושלים

זיו אריה וזזיו אריה וז'רקו לאזטיץ' (אורן בן חקון)

משחקים שטרם הובטחו

מכבי חיפה תפגוש את מי שתסיים במקום השני בבית א’ על המקום ה-7

נתניה תפגוש את השלישית בבית המקביל במשחק על המקום ה-9

הפועל פ”ת תפגוש את הרביעית בבית המקביל במשחק על המקום ה-11

אשדוד תפגוש את האחרונה בבית המקביל על המקום ה-13

נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
