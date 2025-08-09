הפועל ת"א מול ב"ש, הפועל חיפה נגד בית"ר י-ם

חצי משלב הבתים של גביע הטוטו מאחורינו, זאת אחרי שבית ב’ נחתם היום (שבת). הפועל תל אביב גברה 0:2 על מ.ס אשדוד וסיימה בראש הבית, הפועל ירושלים סיימה שנייה אחרי 0:4 על מכבי נתניה, שסיימה שלישית, והפועל פ”ת, שלא שיחקה מכיוון שתמיד יש קבוצה נחה, רביעית. אשדוד חמישית. לחמש דקות היה כבר דרבי על המקום ה-5 והפועל י-ם הייתה בחצי הגמר, כשעלתה ל-0:4 בדקה ה-90, אבל במקביל הפועל ת”א כבשה את ה-0:2 על אשדוד בדקה ה-95, ולכן אליניב ברדה ראשון וזיו אריה שני.

אז זה הזמן להבין מה ההצטלבויות עד כה. הפועל תל אביב של אליניב ברדה ראשונה ולכן היא היחידה שעולה לחצי הגמר מהבית, כאשר היא תפגוש את הפועל באר שבע. אגב, האדומים סיימו בשוויון נקודות עם הראשונה מהבית המקביל, הפועל חיפה, אך שובר השוויון שקובע הוא מיקום בליגה בעונה החולפת, וכמובן שהפועל ת”א הייתה בלאומית.

אז הפועל חיפה תפגוש את בית”ר ירושלים, כשהיא הבטיחה את המאזן הטוב ביותר בטוטו בגלל מיקומה אשתקד, דבר שלא היה מובטח עד להפסד של נתניה. הפועל ירושלים בוודאות תהיה הקבוצה במקום השני עם מאזן טוב יותר, ולכן היא תפגוש את מכבי ת”א במשחק על המקום החמישי.

דניאל דאפה וזיו מורגן (ראובן שוורץ)

מפגשים שהובטחו

חצי גמר: הפועל ב”ש נגד הפועל ת”א

חצי גמר: בית”ר ירושלים נגד הפועל חיפה

על המקום ה-5: מכבי ת”א נגד הפועל ירושלים

זיו אריה וז'רקו לאזטיץ' (אורן בן חקון)

משחקים שטרם הובטחו

מכבי חיפה תפגוש את מי שתסיים במקום השני בבית א’ על המקום ה-7

נתניה תפגוש את השלישית בבית המקביל במשחק על המקום ה-9

הפועל פ”ת תפגוש את הרביעית בבית המקביל במשחק על המקום ה-11

אשדוד תפגוש את האחרונה בבית המקביל על המקום ה-13