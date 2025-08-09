גלזר פתח לראשונה העונה ושמר על רשת נקייה

בזמן שהקבוצות מהליגות הבכירות באירופה מבצעות משחקי הכנה לקראת העונה שמתקרבת, לא מעט ליגות כבר החלו את עונת 2025/26, כשהליגיונרים שלנו מעבר לים לוקחים חלק משמעותי במשחקי קבוצותיהם היום (שבת), ומנסים לעזור להן לעמוד ביעדים ולנצח משחקים.

# לראשונה העונה, עומרי גלזר פתח ב-11 של הכוכב האדום בלגרד. השוער הישראלי שמחר על שער נקי ב-0:1 של קבוצתו על באצ’קה טופולה, במסגרת המחזור השלישי של הליגה הסרבית. בזכות הניצחון, הכוכב שמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות משלושה משחקים ונותרה בפסגה.

# עידן נחמיאס, שחתם לאחרונה בלודוגורץ הבולגרית, ערך היום הופעת בכורה בקבוצה כשפתח בהרכב ועשה עבודה נהדרת ב-0:3 של קבוצתו על סלאביה סופיה במסגרת המחזור הרביעי בליגה המקומית. בזכות הניצחון, לודוגורץ שמרה על הפסגה וכעת במאזנה ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים.

# הליגה הצרפתית השנייה נפתחה, ובמסגרת המחזור הראשון מחמוד ג’אבר וסנט אטיין התארחו אצל לבאל והשיגו 2:3 חשוב, במה שהייתה אמורה להיות הופעת הבכורה של הקשר הישראלי, שלבסוף לא נכלל בסגל. לפי מספר דיווחים בצרפת, הסיבה להיעדרות היא מחלה.