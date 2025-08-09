הזאר: היה לי חלק חשוב בזכייה עם ריאל באלופות

בעונת 2021/22, ריאל מדריד זכתה בליגת האלופות בפעם ה-14 בתולדות המועדון, וזו ללא ספק הייתה אחת הזכיות הגדולות של קבוצה בתולדות המפעל. פ.ס.ז’ בשמינית, צ’לסי ברבע, סיטי בחצי וליברפול בגמר, ומי שזוכר את אותה עונה זוכר שזה היה קאמבק אחרי קאמבק אחרי קאמבק.

ויניסיוס פרץ לתודעה, קארים בזנמה הביא עונת כדור זהב, טיבו קורטואה היה בלתי ניתן לחדירה וגם לוקה מודריץ’, טוני קרוס וקאסמירו עשו קסמים באמצע. מי שנגיד לא כל כך בלט בעונה הזו הוא אדן הזאר, שאמנם ברזומה שלו נרשם זכייה ראשונה ויחידה בצ’מפיונס, אבל הוא שיחק שלושה משחקים בסך הכל – 66 דקות מול שריף בהפסד בבתים, 9 דקות מול אינטר בבתים ו-8 דקות מול פאריס בהפסד 1:0 במשחק הראשון בשמינית. סך הכל 83 דק’.

למרות זאת, זה לא מנע מהזאר לצאת בהצהרה בפודקאסט של זאק נאני: “קורטואה ובנזמה הם אלו שעזרו לנו לזכות באלופות, אבל אני תרמתי בכל מה שקשור לאווירה בתוך הקבוצה. אנשים לא רואים את זה, אבל זה חשוב. זו הייתה שנה מרשימה מאוד”.

אדן הזאר וטיבו קורטואה (IMAGO)

הבלגי המשיך להחמיא לעצמו: “שחקנים טובים בהתקפה יודעים לפעמים להחריב ניסיונות הגנתיים של היריבה, אני אחד השחקנים האלה. שיחקתי עם בנזמה ואני יכול לומר שהוא לא תמיד עושה את המאמץ ההגנתי, אפילו אוסמן דמבלה לא עושה זאת כל הזמן”.

לסיום אמר: “קורטואה תמיד שם שחקנים כמו בנזמה ומודריץ’ מעליי. עוברי, הם אגדות. בנזמה היה נהדר מהיום הראשון, שיחקנו ודיברנו ביחד. אני חושב שהוא מאוכזב מאיך שהדברים התגלגלו, אבל תמיד הייתה לנו מערכת יחסים טובה אחד עם השני”.