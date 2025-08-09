יום שבת, 09.08.2025 שעה 21:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

הזאר: היה לי חלק חשוב בזכייה עם ריאל באלופות

הוא רציני? למרות ששיחק 83 דק' בצ'מפיונס בעונה הזו, הבלגי הכריז: "תרמתי לאווירה במועדון, אנשים לא מייחסים לזה חשיבות". וגם: היחסים עם בנזמה

|
אדן הזאר עם גביע האלופות (IMAGO)
אדן הזאר עם גביע האלופות (IMAGO)

בעונת 2021/22, ריאל מדריד זכתה בליגת האלופות בפעם ה-14 בתולדות המועדון, וזו ללא ספק הייתה אחת הזכיות הגדולות של קבוצה בתולדות המפעל. פ.ס.ז’ בשמינית, צ’לסי ברבע, סיטי בחצי וליברפול בגמר, ומי שזוכר את אותה עונה זוכר שזה היה קאמבק אחרי קאמבק אחרי קאמבק.

ויניסיוס פרץ לתודעה, קארים בזנמה הביא עונת כדור זהב, טיבו קורטואה היה בלתי ניתן לחדירה וגם לוקה מודריץ’, טוני קרוס וקאסמירו עשו קסמים באמצע. מי שנגיד לא כל כך בלט בעונה הזו הוא אדן הזאר, שאמנם ברזומה שלו נרשם זכייה ראשונה ויחידה בצ’מפיונס, אבל הוא שיחק שלושה משחקים בסך הכל – 66 דקות מול שריף בהפסד בבתים, 9 דקות מול אינטר בבתים ו-8 דקות מול פאריס בהפסד 1:0 במשחק הראשון בשמינית. סך הכל 83 דק’.

למרות זאת, זה לא מנע מהזאר לצאת בהצהרה בפודקאסט של זאק נאני: “קורטואה ובנזמה הם אלו שעזרו לנו לזכות באלופות, אבל אני תרמתי בכל מה שקשור לאווירה בתוך הקבוצה. אנשים לא רואים את זה, אבל זה חשוב. זו הייתה שנה מרשימה מאוד”.

אדן הזאר וטיבו קורטואה (IMAGO)אדן הזאר וטיבו קורטואה (IMAGO)

הבלגי המשיך להחמיא לעצמו: “שחקנים טובים בהתקפה יודעים לפעמים להחריב ניסיונות הגנתיים של היריבה, אני אחד השחקנים האלה. שיחקתי עם בנזמה ואני יכול לומר שהוא לא תמיד עושה את המאמץ ההגנתי, אפילו אוסמן דמבלה לא עושה זאת כל הזמן”.

לסיום אמר: “קורטואה תמיד שם שחקנים כמו בנזמה ומודריץ’ מעליי. עוברי, הם אגדות. בנזמה היה נהדר מהיום הראשון, שיחקנו ודיברנו ביחד. אני חושב שהוא מאוכזב מאיך שהדברים התגלגלו, אבל תמיד הייתה לנו מערכת יחסים טובה אחד עם השני”.

צפו: המלצות מומחה ליגת החלומות של ONE
הוספת תגובה



טוען תגובות...
