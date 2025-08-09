יום שבת, 09.08.2025 שעה 21:45
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

החל לפרוע שטרות: גיוקרש כבש בניצחון ארסנל

החלוץ השבדי, שנרכש תמורת 63.5 מיליון אירו, הבקיע שער בכורה לא רשמי במדי התותחנים מבישול של זובימנדי ב-0:3 על בילבאו. סאקה וקאי האברץ הוסיפו

|
ויקטור גיוקרש חוגג את שער הבכורה בארסנל (IMAGO)
ויקטור גיוקרש חוגג את שער הבכורה בארסנל (IMAGO)

כבר שנים שבארסנל מרגישים שחסר להם הגרוש ללירה כדי להיות הכי טובים שיש, לזכות באליפות הפרמייר ליג ולצבור תארים. עונה אחר עונה הם נראים טוב ומרשימים, אך באיזשהו שלב נתקעים, כשהתגובה היא תמיד אותה תגובה – “הם צריכים חלוץ”.

הקיץ, התותחנים החליטו לשים לסאגה הזו סוף. הוא הלכו בכל הכוח על החלוץ השבדי ויקטור גיוקרש, ושילמו עליו 63.5 מיליון אירו, בעסקה שיכולה להגיע ל-73.5 מיליון אירו כולל בונוסים, סכום לא מובן מאליו ביחס לשחקן בן 27 שמגיע מספורטינג ליסבון. היום (שבת), הוא החל לפרוע את השטרות, כאשר כבש שער בכורה לא רשמי במדי התותחנים במסגרת ‘גביע האמירויות’, העלה אותם ל-0:1 על אתלטיק בילבאו ורץ לחגוג מול האוהדים הנלהבים באצטדיון עם החגיגה המפורסמת שלו.

השבדי כבש בסטייל אופייני. בדקה ה-34, אחרי קרן לא מוצלחת, רכש אחר של ארסנל – מרטין זובימנדי, הרים כדור נהדר מצד ימין, וגיוקרש הסתנן בין הבלמים ונגח כדור עוצמתי במיוחד שנעצר רק בחיבורים וקבע יתרון לתותחנים. שתי דקות בלבד לאחר מכן, בדקה ה-34, התותחנים הכפילו את היתרון כאשר כדור ארוך הגיע לגבריאל מרטינלי, שפרגן לבוקאיו סאקה והשאיר אותו מול שער ריק בדרך ל-0:2. לקראת הסיום, בדקה ה-82, קאי האברץ דהר לבדו כל הדרך מקו מחצית המגרש, סיים בקור רוח עם רגל שמאל לפינה הרחוקה וקבעת את תוצאת המשחק.

ויקטור גיוקרש חוגג עם אוהדי ארסנל. תחילתו של סיפור אהבה? (IMAGO)ויקטור גיוקרש חוגג עם אוהדי ארסנל. תחילתו של סיפור אהבה? (IMAGO)

החבורה של מיקל ארטטה קיימה ארבעה משחקי הכנה עד כה הקיץ, אך הגיע למשחק בכושר ירוד. אחרי שני ניצחונות על מילאן וניוקאסל, היא ספגה הפסד לטוטנהאם במסע המשחקים למזרח, ולאחר מכן נכנעה לויאריאל 2:3, במשחק בו גיוקרש ערך הופעת בכורה לא רשמית ב-11, אך לא הצליח לפגוש את הרשת. היום כאמור, היא בהחלט תיקנה את הרושם.

ויקטור גיוקרש ושחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)ויקטור גיוקרש ושחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
