החל לפרוע שטרות: גיוקרש כבש בניצחון ארסנל

כבר שנים שבארסנל מרגישים שחסר להם הגרוש ללירה כדי להיות הכי טובים שיש, לזכות באליפות הפרמייר ליג ולצבור תארים. עונה אחר עונה הם נראים טוב ומרשימים, אך באיזשהו שלב נתקעים, כשהתגובה היא תמיד אותה תגובה – “הם צריכים חלוץ”.

הקיץ, התותחנים החליטו לשים לסאגה הזו סוף. הוא הלכו בכל הכוח על החלוץ השבדי ויקטור גיוקרש, ושילמו עליו 63.5 מיליון אירו, בעסקה שיכולה להגיע ל-73.5 מיליון אירו כולל בונוסים, סכום לא מובן מאליו ביחס לשחקן בן 27 שמגיע מספורטינג ליסבון. היום (שבת), הוא החל לפרוע את השטרות, כאשר כבש שער בכורה לא רשמי במדי התותחנים במסגרת ‘גביע האמירויות’, העלה אותם ל-0:1 על אתלטיק בילבאו ורץ לחגוג מול האוהדים הנלהבים באצטדיון עם החגיגה המפורסמת שלו.

השבדי כבש בסטייל אופייני. בדקה ה-34, אחרי קרן לא מוצלחת, רכש אחר של ארסנל – מרטין זובימנדי, הרים כדור נהדר מצד ימין, וגיוקרש הסתנן בין הבלמים ונגח כדור עוצמתי במיוחד שנעצר רק בחיבורים וקבע יתרון לתותחנים. שתי דקות בלבד לאחר מכן, בדקה ה-34, התותחנים הכפילו את היתרון כאשר כדור ארוך הגיע לגבריאל מרטינלי, שפרגן לבוקאיו סאקה והשאיר אותו מול שער ריק בדרך ל-0:2. לקראת הסיום, בדקה ה-82, קאי האברץ דהר לבדו כל הדרך מקו מחצית המגרש, סיים בקור רוח עם רגל שמאל לפינה הרחוקה וקבעת את תוצאת המשחק.

ויקטור גיוקרש חוגג עם אוהדי ארסנל. תחילתו של סיפור אהבה? (IMAGO)

החבורה של מיקל ארטטה קיימה ארבעה משחקי הכנה עד כה הקיץ, אך הגיע למשחק בכושר ירוד. אחרי שני ניצחונות על מילאן וניוקאסל, היא ספגה הפסד לטוטנהאם במסע המשחקים למזרח, ולאחר מכן נכנעה לויאריאל 2:3, במשחק בו גיוקרש ערך הופעת בכורה לא רשמית ב-11, אך לא הצליח לפגוש את הרשת. היום כאמור, היא בהחלט תיקנה את הרושם.