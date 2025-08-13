יום רביעי, 13.08.2025 שעה 23:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הזר ה-4: צ'יקו הצטרף רשמית להפועל תל אביב

האדומים הודיעו על צירופו של הבלם הברזילאי מרסיפה במולדתו. הושאל תמורת 100 אלף דולר עם אופציית רכישה ב-650 אלף דולר. על מועמדתו פורסם ב-ONE

|
צ'יקו (IMAGO)
צ'יקו (IMAGO)

הסגל של אליניב ברדה ממשיך לקבל צורה. הפועל תל אביב הודיעה היום על צירופו של הזר הרביעי שמגיע בקיץ הזה, כשהכריזה על החתמתו של צ’יקו. הבלם הברזילאי מגיע מספורט רסיפה במולדתו, והוא ישחק בפעם הראשונה בקריירה במדינה שהיא לא ברזיל. על מועמדותו של הבלם הברזילאי לקבוצה האדומה פורסם לראשונה כאן ב-ONE. השחקן הושאל עבור 100 אלף דולר, כאשר להפועל תהיה אופציית רכישה עליו תמורת 650 אלף דולר.

צ׳יקו אמר לאחר החתימה: “אני נרגש להצטרף להפועל ומודה על קבלת הפנים החמה. ההיסטוריה של המועדון בשילוב עם האוהדים הנפלאים שלו הופכים את זה לכבוד אמיתי עבורי. עם עבודה קשה ומחויבות, אני מאמין שנוכל להשיג דברים גדולים יחד. יאללה הפועל”.

האדומים הגישו הצעה ראשונית לספורט רסיפה, והקבוצה מברזיל דחתה אותה, אבל את ההצעה השנייה הקבוצה כבר קיבלה לאחר שצ’יקו עצמו ביקש מראשי המועדון לשחרר אותו ולתת לו לעבור לישראל. כעת, הוא מצטרף לפרננד מאיימבו בחלק האחורי וינסה להרכיב חוליית הגנה מאיימת תחת ברדה.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

צ’יקו גדל ברסיפה ובמדיה גם עלה להופעת בכורה בבוגרים, כאשר באוגוסט 2020 שותף בהפסד 1:0 לסאו פאולו. בתחילת 2024 הוא הושאל לנובוריזונטינו המקומית ובסך הכל בקריירה יש לו 163 הופעות בהן כבש שישה שערים ובישל עוד שלושה מהעמדה האחורית.

מה קרה לבלם החדש של הפועל תל אביב
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */