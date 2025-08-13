הזר ה-4: צ'יקו הצטרף רשמית להפועל תל אביב

הסגל של אליניב ברדה ממשיך לקבל צורה. הפועל תל אביב הודיעה היום על צירופו של הזר הרביעי שמגיע בקיץ הזה, כשהכריזה על החתמתו של צ’יקו. הבלם הברזילאי מגיע מספורט רסיפה במולדתו, והוא ישחק בפעם הראשונה בקריירה במדינה שהיא לא ברזיל. על מועמדותו של הבלם הברזילאי לקבוצה האדומה פורסם לראשונה כאן ב-ONE. השחקן הושאל עבור 100 אלף דולר, כאשר להפועל תהיה אופציית רכישה עליו תמורת 650 אלף דולר.

צ׳יקו אמר לאחר החתימה: “אני נרגש להצטרף להפועל ומודה על קבלת הפנים החמה. ההיסטוריה של המועדון בשילוב עם האוהדים הנפלאים שלו הופכים את זה לכבוד אמיתי עבורי. עם עבודה קשה ומחויבות, אני מאמין שנוכל להשיג דברים גדולים יחד. יאללה הפועל”.

האדומים הגישו הצעה ראשונית לספורט רסיפה, והקבוצה מברזיל דחתה אותה, אבל את ההצעה השנייה הקבוצה כבר קיבלה לאחר שצ’יקו עצמו ביקש מראשי המועדון לשחרר אותו ולתת לו לעבור לישראל. כעת, הוא מצטרף לפרננד מאיימבו בחלק האחורי וינסה להרכיב חוליית הגנה מאיימת תחת ברדה.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

צ’יקו גדל ברסיפה ובמדיה גם עלה להופעת בכורה בבוגרים, כאשר באוגוסט 2020 שותף בהפסד 1:0 לסאו פאולו. בתחילת 2024 הוא הושאל לנובוריזונטינו המקומית ובסך הכל בקריירה יש לו 163 הופעות בהן כבש שישה שערים ובישל עוד שלושה מהעמדה האחורית.