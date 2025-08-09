הבלם ברונו ראמירז מועמד להפועל חיפה

האם הפועל חיפה בדרך לצרף זר נוסף? ל-ONE נודע הערב (שבת) לראשונה כי הבלם/קשר אחורי הברזילאי, ברונו ראמירז, מועמד לחזק את הקבוצה של גל אראל, זאת כזכור לאחר עזיבתו של קווין ריאסקוס הקולומביאני, שביקש להשתחרר מהקבוצה לפני כשבועיים.

ראמירז (31), המתנשא לגובה 1.90, משחק לאורך רוב הקריירה כבלם, אך שיחק גם לא מעט בתפקיד הקשר האחורי, כשהוא יכול לשחק בשני התפקידים. הוא משחק כיום בקבוצת אמזונס מהליגה השנייה בברזיל, במדיה רשם העונה תשע הופעות.

מדובר בבלם שהפועל חיפה מביאה, אחרי שמספר מועמדים ירדו מהפרק תוך כדי ההכנות לעונה הקרובה. לירן סרדל שנפצע בברכו יעבור מחר בדיקת MRI, לאחריה ניתן יהיה לדעת מה חומרת הפציעה ולכמה זמן ייעדר. אחיו, ירין, מועמד גם הוא לחתום לעונה הקרובה ומחכה לאישור סופי של יואב כץ.