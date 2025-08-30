אקס מכבי ת"א ונבחרת משופרת: הכירו את פולין

יורובאסקט 2022 הביא עימו הישג כביר לכדורסל הפולני, נבחרת שספק אם מישהו חזה שתגיע לשמינית הגמר, כל שכן לרבע, כל שכן לחצי עם סקורר לא כל כך צעיר, אך כשיש לו עוד מה לתת. זאת בנוסף לסגל סולידי במיוחד ומאמן שהוא לא פחות מאשר שחקן שח אדיר, עם סיפור חיים מהמרשימים שיש.

כך, פולין עלתה על הבמה האירופית וכבשה אותה בסערה. תקראו לה המרעננת הרשמית של אליפות אירופה הקודמת, הסוס השחור, בעצם זה לא משנה איך תקראו לה – כי מסתבר שבמדינה בכלל זוכרים את רבע הגמר היורובאסקט יותר מכל דבר אחר, יותר מאשר את המקום הרביעי ודווקא מכאן, מהנקודה הזו, אנחנו מתחילים. הערב יתקיים המשחק בין פולין לישראל, וזה הזמן להכיר מקרוב את היריבה.

אפשר לומר כי הקרשנדו הפולני החל דווקא בניצחון על ישראל. תוכנית משחק נהדרת של איגור מיליצ'יץ' הייתה שווה לנבחרתו ניצחון שני בטורניר הראשון, כזכור על המארחת צ'כיה, שהייתה גם זו שהדיחה את נבחרת ישראל. חזרה לפולנים – כבר עכשיו אפשר לומר כי מדובר בגרסה זהה, אולם קצת משופרת מהיורובאסקט הקודם וזאת בגלל השינוי בגזרת המתאזרח שגם הוא מוכר היטב לאוהדי הכדורסל – ג'ורדן לויד, שפתח את העונה החולפת במכבי תל אביב וסיים אותה במונאקו.

ג'ורדן לויד (רדאד ג'בארה)

תחילה מדובר בשחקן שלגביו מאמינים באירופה כי הוא מתאים יותר לשיטה של מיליצ'יץ' מקודמו בתפקיד, ואם לא די בכך, לא מן הנמנע שדווקא מתיאוש פוניטקה, מי שנחשב למנהיג הנבחרת, ייתן לו את ברכת הדרך ויקבל אותו כבר מהיום הראשון בהינתן שלשניים עבר משותף בזניט סט פטרסבורג. הליבה של הנבחרת היא אותה הליבה מלפני שלוש שנים ואם תשאלו לגבי הציפיות, סביר להניח שהתשובה היא שלא בדיוק מאמינים שניתן יהיה לחזור על אותו הישג אדיר מבחינתם, הם מעדיפים שיראו אותם כאנדרדוגים ולא כפייבוריטים אם כי העובדה שהם מארחים את בית ד', אמורה לעשות את ההבדל מבחינתם.

הקו הקדמי יהיה זהה משהו לזה של 2022 עם דומיניק אוילניצק ואלכסנדר בלצרובסקי, בכנפיים יהיו שמות מוכרים וגם בגארדים, אז איפה ההבדל? מעבר לכך שכולם מבוגרים בשלוש שנים, הפעם ג'רמי סוהאן הצטרף לאימונים מוקדם הרבה יותר מאשר בטורניר הקודם לצורך העניין. עמדת הרכז מעניינת אף היא לאור המצטרף החדש-ישן לסגל הנבחרת, קאמיל לאצ'ינסקי. בן ה-36 מגיע לאחר עונה טובה מאוד באנוויל ולוצלאבק וילבש לראשונה את מדי הנבחרת מאז 2021, אז שיחק במוקדמות אליפות אירופה, כך שיהיה לפולנים גיבוי נוסף לעמדה מעבר לכך שפוניטקה יוביל את הכדור כפי שחוזים ביבשת.

המאמן איגור מיליצ'יץ' בתדריך (IMAGO)

מיכאל סוקולובסקי מגיע ליורובאסקט הנוכחי לאחר שלא בדיוק הרבה לשחק בססארי העונה, אבל זו פוזיציה דומה לזו שהייתה עם פוניטקה ביורובאסקט הקודם כפי שמזכירים בפולין. ישנם בסגל גם שחקנים שמקווים שתהיה להם את הפריצה שלהם בטורניר הקרוב, ואחד מהם הוא אנדריי פלוטה ג'וניור, בנו של אגדת הנבחרת הפולנית כפי שמגדירים אותו במדינה (כן הוא זה הסניור), ושלגביו בטוחים כי הוא כאמור יוכל לעשות את הפריצה שלו.

שם מעניין נוסף שהגיע לסגל המורחב הוא זה של איגור מיליציץ' ג'וניור, בנו של המאמן שבשנה שעברה שיחק עבור מכללת טנסי. ג'וניור סיים את העונה פצוע ובמידה וישחק, בהחלט מדובר בפרוספקט מעניין במיוחד לעקוב אחריו שכן מדובר פורוורד אתלטי, שהראה סט יכולות מרשים במיוחד במכללות וכזה שעוד בהחלט ניתן ללטש. המשמעות היא תקרה גבוהה הרבה יותר, אז מה הפלא שפילדלפיה שראתה את הפוטנציאל החתימה אותו, לאחר שלא נבחר בדראפט האחרון.