אריאל בית הלחמי: מחר יהיה משחק אחר לגמרי

נבחרת ישראל השלימה היום (שבת) ניצחון שני מתוך שלושה משחקים בהכנה ליורובאסקט, כשהביסה 69:109 את נבחרת קפריסין בזכות מחצית שנייה מרשימה.

לאחר המשחק, מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי סיכם: “משחק פחות טוב שלנו במחצית הראשונה, בעיקר בצד ההגנתי. לא שיחקנו חזק, לא עשינו עצירות והיינו מאוד רכים. במחצית השנייה הרמנו את הרמה של האגרסיביות, נראנו יותר טוב ומשם רצנו לסלים קלים”.

מאמן נבחרת ישראל המשיך: “הכי חשוב שעשינו משחק עם חלוקת דקות טובה וסיימנו כולנו בריאים, מחר יהיה משחק אחר לגמרי”.

רועי הובר הוסיף: “התחלנו את המשחק קצת רגועים מדי, אני חושב שבמחצית השנייה ברגע שהרמנו הילוך שמרנו יותר טוב וגם התוצאה הראתה את זה. אני שמח על הניצחון, מחר ממשיכים בהכנה ונפגוש יריבה יותר קשה מן הסתם ונקווה להמשיך ביכולת הטובה”.

הנבחרת הלאומית תמשיך מחר (ראשון) ב-20:30 את ההכנה שלה כשתפגוש את נבחרת יוון החזקה, ותקווה להשלים ניצחון שלישי ולהמשיך לצבור מומנטום.