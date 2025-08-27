יום רביעי, 27.08.2025 שעה 19:26
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
250-621פורטוגל1
162-501צ'כיה2
00-00אסטוניה3
00-00סרביה4
00-00טורקיה5
00-00לטביה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
194-701אנגליה3
1106-761מונטנגרו4
00-00פינלנד5
00-00שבדיה6
 בית 3 
00-00איטליה 1
00-00יוון2
00-00קפריסין3
00-00בוסניה4
00-00ספרד 5
00-00גאורגיה6
 בית 4 
00-00איסלנד1
00-00ישראל2
00-00פולין3
00-00סלובניה4
00-00צרפת5
00-00בלגיה6

בשל לתפקיד גדול: זוסמן מוכן לקפיצת המדרגה

אחרי העונה הטובה ביותר שלו, כוכב הפועל ירושלים ינסה לתרום מהניסיון וסט היכולות הרחב שלו לנבחרת ביורובאסקט הנוכחי, בדרך להפוך לחבילה השלמה

|
יובל זוסמן (שחר גרוס)
יובל זוסמן (שחר גרוס)

העונה האחרונה מבחינתו של הפורוורד, שנתן אולי את האיתות הראשון של תור הזהב של נבחרות העתודה עם הזכייה בקמניץ ב-2018, הייתה הטובה ביותר שלו בזירה המקומית. בגיל 27, ולאחר עונה טובה מאוד בהפועל ירושלים, יובל זוסמן מוכן לקחת תפקיד גדול יותר בנבחרת ישראל, תפקיד אותו ביצע בצורה נהדרת בעתודה ב-2018. 

זוסמן בגרסתו הנוכחית הוא נכס של ממש. שלא תבינו לא נכון - גם אז הוא היה, אבל השנה הוא הרגיש שלם יותר, מוכן יותר, בשל יותר ופשוט - יותר אם תרצו. אותה אליפות ראשונה בקמניץ היא זו שאולי הציתה במידה רבה את המחשבות על העתיד, את מה שיכול להיות בעוד כמה שנים. בכל זאת מסתכלים על הטווח הרחוק.

אז הגיעה לה האליפות הבאה, זו ששוחקה בתל אביב, זו שגולת הכותרת שלה הייתה דני אבדיה וים מדר, אבל היורובאסקט הנוכחי, זה שיחל ב-28.8 מבחינתה של נבחרת ישראל הוא כזה שאחת הסנוניות הראשונות מבחינת העתיד הייתה יובל זוסמן.

יובל זוסמן בספסל. יתרום מהניסיון שלו (אורן בן חקון)יובל זוסמן בספסל. יתרום מהניסיון שלו (אורן בן חקון)

בנבחרת ישנם גם ווטרנים וביניהם תומר גינת ובר טימור, כאשר הראשון צפוי לקבל תפקיד מרכזי יותר מן הסתם, אך זוסמן, בטח בעמדה שלו ובטח שבוורסטיליות שלו הופכים אותו לאחד הבכירים בסגל הנוכחי שכולל מספר שחקנים שנמצאים בשיא, וכבר עכשיו מהבחינה הזו, זוסמן, בדומה לעוד מספר שחקנים, הוא הפנים של הנבחרת. 

סט היכולות של הגארד-פורוורד ברור ומוכר והוא לא השתנה יתר על המידה בשנים האחרונות. מה שכן השתנה הוא העקביות שבה הוא סיפק את הסחורה השנה בתחרויות ובמפעלים השונים. זוסמן השתתף בטורניר ההעפלה האירופי לאליפות העולם בכדורסל ב-2019, לא שיחק במוקדמות היורובאסקט הקודם, אך ביורובאסקט עצמו היה חלק מהנבחרת שהודחה בתום שלב הבתים הראשון. המספרים שלו לא בדיוק היו יציבים בין הטורנירים השונים. ב-2019, הממוצעים שלו היו מרשימים ועמדו על 8.9 נקודות לצד 3.7 ריבאונדים ואסיסטים. ביורובאסקט עצמו הממוצעים ירדו ל- 4.6 נקודות ו-1.6 ריבאונדים. 

מוקדמות המונדובאסקט הסתיימו אמנם בכך שהנבחרת לא העפילה לטורניר, אך המספרים שלו היו טובים יותר עם 7.5 נקודות, 5.8 ריבאונדים ו-3.5 אסיסטים ובמוקדמות היורובאסקט הנוכחי המספרים עמדו על 2.5 נקודות לצד ריבאונד בודד ו-1.5 אסיסטים.

יובל זוסמן (אורן בן חקון)יובל זוסמן (אורן בן חקון)

המספרים אמנם לא משקפים מספרים של כוכב אך חשוב לזכור שזוסמן גם תורם באספקטים שלא בהכרח בולטים בדפי הסטטיסטיקה ואין ספק שאריאל בית הלחמי ישמח לקבל את היכולת ההתקפית שהגארד-פורוורד הראה השנה בירושלים, כמו גם ההגנתית כי ביכולתו של השחקן להפוך לאחד מעמודי התווך בטורניר הנוכחי, שבו העפלה לשלב הבא היא לא מילה גסה.

זוסמן מביא עימו יכולות של קליעה מעבר לקשת וסיומת ליד הטבעת, אייקיו כדורסל, יכולת מסירה ומה שבאמת אמור היה להפוך אותו לחבילה השלמה אך כאמור המטרה ברורה, כמו גם הצורך בפורוורד בבית הפולני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */