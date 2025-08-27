בשל לתפקיד גדול: זוסמן מוכן לקפיצת המדרגה

העונה האחרונה מבחינתו של הפורוורד, שנתן אולי את האיתות הראשון של תור הזהב של נבחרות העתודה עם הזכייה בקמניץ ב-2018, הייתה הטובה ביותר שלו בזירה המקומית. בגיל 27, ולאחר עונה טובה מאוד בהפועל ירושלים, יובל זוסמן מוכן לקחת תפקיד גדול יותר בנבחרת ישראל, תפקיד אותו ביצע בצורה נהדרת בעתודה ב-2018.

זוסמן בגרסתו הנוכחית הוא נכס של ממש. שלא תבינו לא נכון - גם אז הוא היה, אבל השנה הוא הרגיש שלם יותר, מוכן יותר, בשל יותר ופשוט - יותר אם תרצו. אותה אליפות ראשונה בקמניץ היא זו שאולי הציתה במידה רבה את המחשבות על העתיד, את מה שיכול להיות בעוד כמה שנים. בכל זאת מסתכלים על הטווח הרחוק.

אז הגיעה לה האליפות הבאה, זו ששוחקה בתל אביב, זו שגולת הכותרת שלה הייתה דני אבדיה וים מדר, אבל היורובאסקט הנוכחי, זה שיחל ב-28.8 מבחינתה של נבחרת ישראל הוא כזה שאחת הסנוניות הראשונות מבחינת העתיד הייתה יובל זוסמן.

יובל זוסמן בספסל. יתרום מהניסיון שלו (אורן בן חקון)

בנבחרת ישנם גם ווטרנים וביניהם תומר גינת ובר טימור, כאשר הראשון צפוי לקבל תפקיד מרכזי יותר מן הסתם, אך זוסמן, בטח בעמדה שלו ובטח שבוורסטיליות שלו הופכים אותו לאחד הבכירים בסגל הנוכחי שכולל מספר שחקנים שנמצאים בשיא, וכבר עכשיו מהבחינה הזו, זוסמן, בדומה לעוד מספר שחקנים, הוא הפנים של הנבחרת.

סט היכולות של הגארד-פורוורד ברור ומוכר והוא לא השתנה יתר על המידה בשנים האחרונות. מה שכן השתנה הוא העקביות שבה הוא סיפק את הסחורה השנה בתחרויות ובמפעלים השונים. זוסמן השתתף בטורניר ההעפלה האירופי לאליפות העולם בכדורסל ב-2019, לא שיחק במוקדמות היורובאסקט הקודם, אך ביורובאסקט עצמו היה חלק מהנבחרת שהודחה בתום שלב הבתים הראשון. המספרים שלו לא בדיוק היו יציבים בין הטורנירים השונים. ב-2019, הממוצעים שלו היו מרשימים ועמדו על 8.9 נקודות לצד 3.7 ריבאונדים ואסיסטים. ביורובאסקט עצמו הממוצעים ירדו ל- 4.6 נקודות ו-1.6 ריבאונדים.

מוקדמות המונדובאסקט הסתיימו אמנם בכך שהנבחרת לא העפילה לטורניר, אך המספרים שלו היו טובים יותר עם 7.5 נקודות, 5.8 ריבאונדים ו-3.5 אסיסטים ובמוקדמות היורובאסקט הנוכחי המספרים עמדו על 2.5 נקודות לצד ריבאונד בודד ו-1.5 אסיסטים.

יובל זוסמן (אורן בן חקון)

המספרים אמנם לא משקפים מספרים של כוכב אך חשוב לזכור שזוסמן גם תורם באספקטים שלא בהכרח בולטים בדפי הסטטיסטיקה ואין ספק שאריאל בית הלחמי ישמח לקבל את היכולת ההתקפית שהגארד-פורוורד הראה השנה בירושלים, כמו גם ההגנתית כי ביכולתו של השחקן להפוך לאחד מעמודי התווך בטורניר הנוכחי, שבו העפלה לשלב הבא היא לא מילה גסה.

זוסמן מביא עימו יכולות של קליעה מעבר לקשת וסיומת ליד הטבעת, אייקיו כדורסל, יכולת מסירה ומה שבאמת אמור היה להפוך אותו לחבילה השלמה אך כאמור המטרה ברורה, כמו גם הצורך בפורוורד בבית הפולני.