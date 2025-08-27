יום רביעי, 27.08.2025 שעה 23:18
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
250-621פורטוגל2
2186-1462לטביה3
162-501צ'כיה4
00-00אסטוניה5
00-00סרביה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
194-701אנגליה3
1106-761מונטנגרו4
00-00פינלנד5
00-00שבדיה6
 בית 3 
00-00איטליה 1
00-00יוון2
00-00קפריסין3
00-00בוסניה4
00-00ספרד 5
00-00גאורגיה6
 בית 4 
00-00איסלנד1
00-00ישראל2
00-00פולין3
00-00סלובניה4
00-00צרפת5
00-00בלגיה6

בשל יותר: מדר מגיע להנהיג את נבחרת ישראל

כוכב הפועל ת"א מגיע ליורובאסקט הנוכחי בפרופיל הרבה יותר גבוה, וליכולתו תהיה משקל רב עבור אריאל בית הלחמי. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
ים מדר (פיב
ים מדר (פיב"א)

החזרה שלו ארצה יצרה כותרות עצומות כמו גם רוח הלחימה שלו, הוא המשיך להראות שיפור וצמיחה משנה לשנה והעונה הוא גם בין החתומים על העונה ההיסטורית של הפועל תל אביב ביורוקאפ. ים מדר, כן, זה שנבחר על ידי בוסטון בדראפט ה-NBA, כן, זה שהיו את מי שלא ראו את מה שעשה באותו יורובאסקט לגילאי עתודה בתל אביב, מגיע. השאיפות והציפיות מהרכז הן אלו של שחקן מוביל, גם אם הדקות עשויות להיות מוגבלות משהו. 

הרצון והלחימה תמיד היו שם, כשמדבר הוכיח את כבר בעונה האחרונה בהפועל תל אביב, כאשר שיחק פצוע והקריב מעצמו בפיינל פור של היורוקאפ. הדבר כמובן יצר את הצורך במנוחה, אך הנבחרת חייבת את אותו הגארד שהשתלט על עמדת הרכז במהלך העונה בהפועל תל אביב.

נדמה שהיינו כאן בעבר בכל הנוגע לשיח על סט היכולות של מדר; האינסטינקטים הנהדרים, ראיית המגרש, הלחץ על הכדור, היכולת להגיע לטבעת, לעלות מכדרור, חצי מרחק וגם הקליעה מעבר לקשת שהשתפרה, עד כה לאורך הקריירה כל אלו שמים את הרכז של אריאל בית הלחמי בפוזיציה נהדרת כאשר מסתכלים על הדבר הזה שנקרא “קריירה” בטח ובטח כאשר אנחנו מדברים על גילו של מדר ועל כך שבדומה למספר שחקנים בנבחרת, גם הוא הותיר טעם של עוד. כלומר, שחקן נוסף שאמור להיות בפריים שלו, אך שהתקרה שלו עדין לא נמצאה. 

ים מדר (חגי מיכאלי)ים מדר (חגי מיכאלי)

הסימפוניה הישראלית הרי חייבת לעבור דרך המנצחים שעל הפרקט, כלומר, עמדת הרכז וסיפור האהבה הזה של ים מדר ודני אבדיה הולך אחורה עד לאותה נבחרת עתודה של 2019 שזכתה בזהב בתל אביב עם בית הלחמי על הקווים והעתיד של הכדורסל הישראלי בהחלט נראה טוב מאוד. 

מאז, חלפו להן שש שנים, וים מדר הספיק לשחק במוקדמות היורובאסקט הקודם כמו גם באליפות עצמה, במוקדמות אליפות העולם, בטורניר המוקדמות הקדם אולימפי וכאמור גם במוקדמות היורובאסקט הנוכחי והמספרים? בדיוק כמו רומן סורקין - לא זהים ברמה המספרית אלא יותר מגמתית. 

דני אבדיה וים מדר בזכייה בתל אביב (חגי מיכאלי)דני אבדיה וים מדר בזכייה בתל אביב (חגי מיכאלי)

הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת הייתה כאמור במוקדמות היורובאסקט הקודם, אז העמיד ממוצעים של 7.3 נקודות. ביורובאסקט עצמו, הוא כבר קלע 13.4 נקודות, הוריד 1.4 ריבאונדים ומסר 3 אסיסטים כאשר, הדואו של מדר ואבדיה עשה את שלו והשאיר טעם של עוד.

אותו טורניר הסתיים באכזבה עצומה לאור הניצחון על פינלנד ולאורי מראקנן במשחק הפתיחה שנתן את התחושה כי למרות שמדובר בבית לא פשוט,  אפשר להעפיל ממנו. בכל אופן, הימים עברו ומבחינתו של מדר, בטורניר ההעפלה לאליפות העולם, ממוצעיו ירדו ל-10.8 נקודות, אך בקדם אולימפי הוא הגיע ובגדול עם 17.3 נקודות לצד 2.5 ריבאונדים ו-5.3 אסיסטים. 

הרכז לקח חלק גם במוקדמות היורובאסקט הנוכחי בהם קלע בממוצע 20 נקודות, הוריד 2.3 ריבאונדים ומסר 6.3 אסיסטים. כל אלו כאמור לפני שנאלץ לקחת מנוחה כפויה בעקבות הפציעה בברך כזו שגרמה לו להחמיץ פרק זמן ממושך מהמגרשים עוד במהלך העונה וגם להצטרף באיחור לאימוני הנבחרת וביורובאסקט הקרוב? כשם שמספר שחקנים מגיעים כשהם בוגרים יותר ובשלים יותר כך גם מדר מגיע והנבחרת תקווה שהוא יוכל לשחק כפי שהוא יודע לכל אורכו של הטורניר. 

ים מדר (עמרי שטיין)ים מדר (עמרי שטיין)
