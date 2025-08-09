ששקו הוצג לקהל, יונייטד ניצחה את פיורנטינה

עוד קיץ של מנצ’סטר יונייטד שמצית את הדמיון. מה שהתחיל עם ברייאן אמבומו ומתאוס קוניה היו הסיפתח, ואז הגיע הדובדבן שבקצפת בדמות בנג’מין ששקו. עם כל הציפיות האלו ושהפעם רובן אמורים בונה את הסגל בצלמו, האדומים הגיעו היום (שבת) לאולד טראפורד כדי להציג את הדמויות החדשות ולפגוש את פיורנטינה, במשחק אימון שנגמר ב-1:1 והוכרע בפנדלים.

אבל לפני התוצאה, מה שחשוב הוא ששני שחקני הרכש קוניה ואמבומו פגשו את האצטדיון המיתולוגי לראשונה כשחקנים מארחים, ורגע לפני שריקת הפתיחה מי שיצא אל הדשא ואמר שלום לקהל החדש שלו הוא ששקו. מי שכבש עבור יונייטד זה שער עצמי של רובין גוסנס בדקה ה-25, אחרי שסימון סום כבש ראשון (8’).

בפנדלים ליונייטד כולם כבשו, כשברונו פרננדש, קוניה, דיוגו דאלו, אמאד דיאלו וקובי מאיינו מצאו את הרשת, ולוויולה החמיץ שחקן אחד וזה מה שגרם ל-4:5 לרובן אמורים שניצח במשחק האימון. מי שהחמיץ לפיורנטינה היה פביאנו פריסי, בבעיטה האחרונה של קבוצתו.

מתאוס קוניה (IMAGO)

אגב, מי שזכה להמון אהבה הוא מי שנחשב לאחד השחקנים הגדולים של יונייטד בשנים האחרונות וזהו דויד דה חאה, שפתח בין הקורות של היריבה. הספרדי רשם 415 משחקים במדים האדומים של מנצ’סטר, וזכה עם המועדון באליפות אחת, בגביע אנגלי אחד, בגביע הליגה פעמיים, במגן הקהילה שלוש פעמים ובליגה האירופית פעם אחת.

זו הייתה ההכנה האחרונה של מנצ’סטר יונייטד לקראת הדבר האמיתי, כאשר אמורים וחניכיו ישחקו כבר ביום ראשון הבא (17.8) באולד טראפורד במחזור הפתיחה של הפרמייר ליג, וכבר מצפה להם אחד המשחקים הגדולים שיש לאנגליה להציע, כשארסנל תגיד לתיאטרון החלומות.

בראיין אמבומו (IMAGO)