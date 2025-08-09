יום שבת, 09.08.2025 שעה 19:15
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

ששקו הוצג לקהל, יונייטד ניצחה את פיורנטינה

החלוץ החדש אמר שלום לאוהדים, קוניה ואמבומו שיחקו לראשונה כמארחים באולד טראפורד והשדים ניצחו בפנדלים את דה חאה, שהתקבל באהבה, אחרי 1:1 בהכנה

|
בנג'מין ששקו (IMAGO)
בנג'מין ששקו (IMAGO)

עוד קיץ של מנצ’סטר יונייטד שמצית את הדמיון. מה שהתחיל עם ברייאן אמבומו ומתאוס קוניה היו הסיפתח, ואז הגיע הדובדבן שבקצפת בדמות בנג’מין ששקו. עם כל הציפיות האלו ושהפעם רובן אמורים בונה את הסגל בצלמו, האדומים הגיעו היום (שבת) לאולד טראפורד כדי להציג את הדמויות החדשות ולפגוש את פיורנטינה, במשחק אימון שנגמר ב-1:1 והוכרע בפנדלים.

אבל לפני התוצאה, מה שחשוב הוא ששני שחקני הרכש קוניה ואמבומו פגשו את האצטדיון המיתולוגי לראשונה כשחקנים מארחים, ורגע לפני שריקת הפתיחה מי שיצא אל הדשא ואמר שלום לקהל החדש שלו הוא ששקו. מי שכבש עבור יונייטד זה שער עצמי של רובין גוסנס בדקה ה-25, אחרי שסימון סום כבש ראשון (8’).

בפנדלים ליונייטד כולם כבשו, כשברונו פרננדש, קוניה, דיוגו דאלו, אמאד דיאלו וקובי מאיינו מצאו את הרשת, ולוויולה החמיץ שחקן אחד וזה מה שגרם ל-4:5 לרובן אמורים שניצח במשחק האימון. מי שהחמיץ לפיורנטינה היה פביאנו פריסי, בבעיטה האחרונה של קבוצתו.

מתאוס קוניה (IMAGO)מתאוס קוניה (IMAGO)

אגב, מי שזכה להמון אהבה הוא מי שנחשב לאחד השחקנים הגדולים של יונייטד בשנים האחרונות וזהו דויד דה חאה, שפתח בין הקורות של היריבה. הספרדי רשם 415 משחקים במדים האדומים של מנצ’סטר, וזכה עם המועדון באליפות אחת, בגביע אנגלי אחד, בגביע הליגה פעמיים, במגן הקהילה שלוש פעמים ובליגה האירופית פעם אחת.

זו הייתה ההכנה האחרונה של מנצ’סטר יונייטד לקראת הדבר האמיתי, כאשר אמורים וחניכיו ישחקו כבר ביום ראשון הבא (17.8) באולד טראפורד במחזור הפתיחה של הפרמייר ליג, וכבר מצפה להם אחד המשחקים הגדולים שיש לאנגליה להציע, כשארסנל תגיד לתיאטרון החלומות.

בראיין אמבומו (IMAGO)בראיין אמבומו (IMAGO)
דויד דה חאה (IMAGO)דויד דה חאה (IMAGO)
