מתעלה עם הנבחרת: ישראל נושאת עיניים לסורקין

יורובאסקט 2022 הסתיים במפח נפש מבחינתה של נבחרת ישראל, שפתחה טוב את שלב הבתים בפראג, אך בסופו של דבר לא המשיכה לברלין. הפעם כאמור מדובר בגרסה שונה של הנבחרת, כאשר השחקנים מגיעים בשלים יותר, רעבים יותר ובגרסאות משופרות יותר. עכשיו נתמקד במי שאמור להוביל את הקו הקדמי של הכחולים לבנים של אריאל בית הלחמי, ומדובר במי שמגיע לאחר שתי עונות לא פחות מאדירות בתחרות הבכירה של אירופה וחוזה ארוך טווח בשורות מכבי תל אביב – רומן סורקין.

הוא מסוגל לשחק כפאוור פורוורד וכסנטר, עבודת הרגליים שלו מהמשובחות שיש, אספקט של המשחק שהוא שיפר, כזה שנחשב אפילו לאומנות אבודה במידה מסוימת. הוא ישנה זריקות, ירווח את המשחק והטאץ' שלו ליד הטבעת כמו גם היכולת לסיים מעליה, לא פחות מנהדרות. הסיפור בעניינו של סורקין הוא שכל פעם שרואים אותו משחק, התחושה היא כמעט תמיד זהה – הוא שוב השתפר ונראה שבהחלט עוד יכול לצמוח, כי התקרה עדיין לא נראית באופק.

בטורנירים השונים של פיב"א, הפורוורד סנטר מציג לא זינוק בעלייה, כי אם זינוק מטאורי בפרק זמן של שלוש שנים. שימו לב: הפעם הראשונה שלבש את המדים הלאומיים בנבחרת הבוגרת הייתה בטורנירי העפלה ליורובאסקט 2022 ב-2021, אז הוא קלע 6.3 נקודות והוריד 1.7 ריבאונדים בממוצע. ביורובאסקט עצמו, המספרים השתפרו במעט ועלו ל-7.2 נקודות לצד 3.8 ריבאונדים, ואז בטורניר העפלה למונדובאסקט, הוא שוב הציג שיפור במספרים כשהפעם כבר קלע בספרות כפולות – ממוצע של 12 נקודות לצד 5.2 ריבאונדים.

רומן סורקין בנבחרת ישראל (איציק בלניצקי)

והמגמה המשיכה גם בטורניר הקדם אולימפי. אפשר לבוא ולטעון לזהות יריבות או לשומרים שמנגד, רק שאת מה שרומן סורקין עשה בנבחרת הלאומית, הוא גם עושה בתחרות הבכירה של אירופה והוא נראה כחומר ביד היוצר – שחקן שפשוט מתאים כמעט לכל סיטואציה בה הוא נמצא. הדבר כאמור לא חדש ולא מפתיע, ובגלל שהזכרנו גם את הטורניר הקדם אולימפי, המספרים גם גם היו הטובים ביותר שלו עם 19.5 נקודות לצד 7.8 ריבאונדים.

דרכו של סורקין במדים הלאומיים החלה ב-2012, אז שיחק בקדטים. הוא כמובן היה שם גם בנוער ובעתודה לפני שלבש לראשונה את המדים הכחולים לבנים של ישראל בנבחרת הבוגרת. ראינו אותו צומח ומתפתח לנגד עינינו מעונה לעונה, בדרך להפוך לאחד הגבוהים המרשימים באירופה וכעת בטורניר הנוכחי, העיניים שוב יהיו נשואות אליו.

בין היתר כמובן, כשהמטרה ברורה, היעדים מוכרים והרצון לכל הפחות הוא להגיע שלב אחד רחוק יותר מאשר ביורובאסקט הקודם, רומן, יהיה רומן וייתן את אשר הוא יודע הכי טוב לתת בתחרות אליה הוא מגיע, בתור אחד השחקנים המרכזיים של הנבחרת שנמצאים בשיא שלהם. יחד עם זאת באופן מוזר, ניתן להרגיש לגבי אותם שחקנים שלמרות שמדובר בגרסה הכי טובה שלהם, עדיין מרגיש שהטוב, הטוב מאוד ואפילו המצוין – נמצא עוד לפניהם.