דון יפתח בהרכב הפועל ירושלים, האריס בנתניה

בית ב’ בגביע הטוטו ינעל הערב (שבת) כאשר הפועל ירושלים תארח את מכבי נתניה ב-20:30 באצטדיון הי”א באשדוד. שתי הקבוצות יכולות לעלות לשלב חצי הגמר, כאשר היהלומים מגיעים להתמודדות מהמקום הראשון ולמעשה תלויים בעצמם, בעוד זיו אריה וחניכיו צריכים להסתכל במקביל על התוצאה של הפועל תל אביב.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דוד דומג’וני, אופק נדיר, איליי מדמון, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, גיא בדש, אוראל באייה ואיבה רנסום.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, דניס קוליקוב, סאבא חווידג'יאני, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו, בסאם זערורה, לוקאס פראיזו ו-ווילסון האריס.

כאמור, מי שתסיים בפסגה תמשיך למעמד ארבע האחרונות, ומי שתסיים במקום השני תלך למשחקי הדירוג. אגב, אם מי שתהיה סגנית הבית הזה תהיה עם יותר נקודות ממי ששנייה בבית המקביל, אז היא תלך למשחק על המקום החמישי, שם מחכה האלופה מכבי תל אביב.