יום שבת, 09.08.2025 שעה 20:03
כדורגל ישראלי

דון יפתח בהרכב הפועל ירושלים, האריס בנתניה

הקבוצה מהבירה תפגוש ב-20:30 את היהלומים, כשחצי גמר גביע הטוטו על הפרק. גם מדמון ובדש יתחילו אצל אריה, קלר ופראיזו מנגד. ה-11 המלאים בפנים

|
זיו אריה ויוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי ורועי כפיר)
זיו אריה ויוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי ורועי כפיר)

בית ב’ בגביע הטוטו ינעל הערב (שבת) כאשר הפועל ירושלים תארח את מכבי נתניה ב-20:30 באצטדיון הי”א באשדוד. שתי הקבוצות יכולות לעלות לשלב חצי הגמר, כאשר היהלומים מגיעים להתמודדות מהמקום הראשון ולמעשה תלויים בעצמם, בעוד זיו אריה וחניכיו צריכים להסתכל במקביל על התוצאה של הפועל תל אביב.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דוד דומג’וני, אופק נדיר, איליי מדמון, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, גיא בדש, אוראל באייה ואיבה רנסום.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, דניס קוליקוב, סאבא חווידג'יאני, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו, בסאם זערורה, לוקאס פראיזו ו-ווילסון האריס.

כאמור, מי שתסיים בפסגה תמשיך למעמד ארבע האחרונות, ומי שתסיים במקום השני תלך למשחקי הדירוג. אגב, אם מי שתהיה סגנית הבית הזה תהיה עם יותר נקודות ממי ששנייה בבית המקביל, אז היא תלך למשחק על המקום החמישי, שם מחכה האלופה מכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */