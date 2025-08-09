יום שבת, 09.08.2025 שעה 16:16
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
42-33עירוני טבריה2
42-23בני סכנין3
33-23עירוני ק"ש4
37-53מכבי בני ריינה5
 בית 2 
73-73מכבי נתניה1
64-53הפועל ת"א2
64-33הפועל ירושלים3
36-64הפועל פ"ת4
16-23מ.ס אשדוד5

הפועל ונתניה במוקד: התרחישים לגביע הטוטו

ערב הכרעות בגביע הטוטו יחל ב-20:30 במאבק על חצי הגמר, כשהפועל ת"א, היהלומים והפועל י-ם יכולות לעלות. מה הן צריכות, וההצטלבויות עם ב"ש ובית"ר

|
עוז בילו, גיא בדש וסתיו טוריאל (שחר גרוס ואורן בן חקון)
עוז בילו, גיא בדש וסתיו טוריאל (שחר גרוס ואורן בן חקון)

מאבקי העלייה לחצי גמר גביע הטוטו יוכרעו הערב (שבת) במשחקים שיחלו ב-20:30 ומהן תצא עולה אחת מבין השלוש – הפועל תל אביב, מכבי נתניה והפועל ירושלים. אחת מהן תצטרף להפועל חיפה שכבר העפילה מהבית המקביל, ומחכה לגלות את מי תפגוש.

נכון לעכשיו, מכבי נתניה מוליכה את בית ב’ ולכן היא תכריע לאן הדברים הולכים. ניצחון שלה מול הפועל ירושלים יסגור את הסיפור וישלח אותה למפגש עם בית”ר ירושלים, בעוד שהפועל חיפה תתמודד מול הפועל ב”ש בתרחיש כזה.

ומה אם נתניה תסיים בתיקו? בסיטואציה כזו הפועל תל אביב תצטרך לנצח את מ.ס אשדוד כדי להעפיל למפגש מול הפועל ב”ש בחצי הגמר. תיקו של האדומים או ניצחון של אשדוד ישלח את נתניה למשחק מול מחזיקת גביע המדינה.

במקרה שבו הפועל ירושלים תנצח, היהלומים יודחו והמאבק יהיה בין הקבוצה מהבירה להפועל ת”א. הפסד או תיקו של הפועל ישלח את ירושלים לחצי הגמר מול ב”ש, ניצחון של הפועל ת”א יכריע את המאבק בין השתיים על הפרש שערים, מאחר ושתיהן עם כמות נקודות זהה, וכרגע הקבוצה של אליניב ברדה עם הפרש שערים טוב יותר בשני שערים.

חשוב לציין כי מלבד התרחיש שצוין בהתחלה שבו מכבי נתניה מנצחת, הפועל חיפה תשחק מול בית”ר ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו.

