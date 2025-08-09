יום שבת, 09.08.2025 שעה 16:16
כדורסל עולמי  >> אליפות אירופה עד גיל 16

הגיעו לטורניר: הקדטים ניצחו את אסטוניה

לאחר ההפסד לנבחרת טורקיה במחזור הפתיחה, החבורה של יהוא אורלנד רשמה 80:88 וניצחון בכורה באליפות אירופה עד גיל 16. לוינטל ואורלנד הצטיינו

|
נבחרת הקדטים חוגגת את הניצחון על אסטוניה (FIBA)
נבחרת הקדטים חוגגת את הניצחון על אסטוניה (FIBA)

נבחרת הקדטים השיגה היום (שבת) את ניצחונה הראשון באליפות אירופה עד גיל 16, לאחר שגברה 80:88 על נבחרת אסטוניה. לאחר ההפסד לטורקיה במחזור הראשון, השחקנים בכחול-לבן ידעו כי עליהם לנצח על מנת לא להסתבך במאבקי המיקום של הבית. 

החבורה של יהוא אורלנד פתחה את המשחק עם ארבע שלשות מהירות שסימנו על ההולך לבוא, ולמרות שאיבדה את היתרון עד להפסקה, הצליחה להשתלט על העניינים בפתיחת המחצית השנייה ושמרה על ההובלה עד לסיום כדי לרשום ניצחון נאה.

אשל לוינטל הוביל את קלעי הנבחרת עם 24 נקודות כולל 10/11 מהקו,  עומרי אורלנד היה רחוק ארבעה אסיסטים מטריפל דאבל לצד 23 נקודות, כאשר האקס פקטור היה אריאל אבולוף, שבמשחק אתמול שיחק שניות בודדות, אך היום היה יוצא מן הכלל עם 16 נקודות כולל ארבע שלשות ללא החטאה, מתוך 11 שקלעה הנבחרת כולה ב-44%.

מחר החבורה בכחול לבן תנעל את שלב הבתים בשעה 12:30 עם משחק מול לטביה, בתקווה להשיג ניצחון נוסף ולהתבסס במיקום טוב לקראת שלבי ההצלבה.

הנבחרת פתחה בחמישייה עם עומרי אורלנד, אשל לוינטל, תום ארונוב, יהונתן זילברשטיין וערן מעוז. הנבחרות היו צמודות במהלך המחצית הראשונה כאשר אף אחת מהצדדים לא הצליח לפתח יתרון משמעותי.

ישראל יצאה באנרגיות שיא מחדר ההלבשה, הקשתה מאוד על האסטונים עם הגנת לחץ גבוהה, כשבצד השני אורלנד קלע שמונה נקודות מהירות והוסיף אסיסט למעוז, שהעלה את הנבחרת ליתרון דו ספרתי, 45:55. אסטוניה יצאה מעט מהקיפאון, אבל אורלנד ולוינטל המשיכו ללהוט, וגם אריאל אבולוף הוסיף שמונה נקודות משלו כולל שלשה שחתמה את הרבע ב-61:72.

אסטוניה סירבה לוותר על המשחק ועברה בעצמה ללחץ הגנתי שעזר לה לצמק לשלוש הפרש בלבד, חמש דקות לסיום, כשהיא גם מפספסת מספר הזדמנויות להשוות את התוצאה. אלא שבצד השני אורלנד שוב הגיע עם כמה מהלכים נהדרים, אבולוף המשיך לצלוף מרחוק ונקודות של לוינטל מהקו סגרו סיפור - 80:88 בסיום. 

קלעו לישראל: לוינטל (10/11 מהקו) 24, אורלנד (11 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 23, אבולוף (4/4 לשלוש) 16, ארונוב 10, פרימר 6, פז 3, סוקולובסקי, מעוז ויהונתן זילברשטיין 2 כל אחד. כן שותפו: שפר, לדרמן, איתן זילברשטיין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */