יום שבת, 09.08.2025 שעה 15:54
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ריינה מחכה להחלטת מכבי חיפה בנוגע לעומר דהן

בבני ריינה ממתינים להחלטת הירוקים מהכרמל בנוגע לחלוץ, שהתאושש מפציעה וחזר לאימוני הקבוצה. וגם: מה אמר סוכנו של השחקן וההתלבטות של מכבי חיפה

|
עומר דהן (שחר גרוס)
עומר דהן (שחר גרוס)

בבני ריינה רוצים מאד להתחזק בעוד ארבעה שחקנים ומלבד הרצון להשאיר בסגל את סייד אבו פרחי ממכבי ת"א וקייס גאנם, שטרם החליט אם להמשיך, בקבוצה הצפונית רוצים גם את חלוץ מכבי חיפה עומר דהן, שהתאושש מפציעה וחזר לאימוני הירוקים.

דהן אמור במהלך השבוע הקרוב לשמוע מראשי המועדון מה התוכניות לגביו והאם יש כוונה להשאילו. סוכנו של החלוץ שחר גרינברג אמר השבוע שאם גיא מלמד נשאר ויש גם ככה לחיפה את סטיוארט ויובאנוביץ' אין טעם שדהן יישאר ולא יושאל.

בכל אופן, בריינה כבר פנו רשמית לחיפה ומחכים להחלטה הסופית של הקבוצה מהכרמל שנמצאת בדילמה לא קטנה בגלל הרצון שלה לראות את דהן, תוצרת מחלקת הנוער, משחק בקבוצה הבוגרת.

