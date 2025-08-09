ריינה מחכה להחלטת מכבי חיפה בנוגע לעומר דהן

בבני ריינה רוצים מאד להתחזק בעוד ארבעה שחקנים ומלבד הרצון להשאיר בסגל את סייד אבו פרחי ממכבי ת"א וקייס גאנם, שטרם החליט אם להמשיך, בקבוצה הצפונית רוצים גם את חלוץ מכבי חיפה עומר דהן, שהתאושש מפציעה וחזר לאימוני הירוקים.

דהן אמור במהלך השבוע הקרוב לשמוע מראשי המועדון מה התוכניות לגביו והאם יש כוונה להשאילו. סוכנו של החלוץ שחר גרינברג אמר השבוע שאם גיא מלמד נשאר ויש גם ככה לחיפה את סטיוארט ויובאנוביץ' אין טעם שדהן יישאר ולא יושאל.

בכל אופן, בריינה כבר פנו רשמית לחיפה ומחכים להחלטה הסופית של הקבוצה מהכרמל שנמצאת בדילמה לא קטנה בגלל הרצון שלה לראות את דהן, תוצרת מחלקת הנוער, משחק בקבוצה הבוגרת.