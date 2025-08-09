המבורג הטיסה את הספרים הישראלים למיורקה

דניאל פרץ והמבורג טסו לפלמה דה מיורקה שם יפגשו את מיורקה הספרדית למשחק ידידות שיערך הערב (שבת) באיצטדיון סון מוש.

לפלמה הגיעו שניר וליאם אהרון לספר את דניאל ושחקני קבוצתו החדשה. שניר והבן שלו ליאם בן ה-13 סיפרו את כוכבי הקבוצה שביקשו להטיס אותם גם להמבורג כדי להתחדש בתספורות לפתיחת העונה הקרבה.

בין השחקנים שהתחדשו בתספורת: דניאל פרץ, ניקולס קאפלדו, יוסוף פאולסן, נואה קטרבך, יונאס מפרט, גיורגי גוצ׳וליישבילי, עמנואל פראיי, האנס הרמן, גוי ראמוס, רנספורד-יבואה קניגסדרפר.

@_liam0708

@snirmeir

ליאם אהרון מספר את דניאל פרץ (אור גפן יח"צ)

שניר מאיר ונואה קטרבך (צילום: אור גפן יח"צ)

שניר מאיר וורנספורד-יבואה קניגסדרפר (צילום: אור גפן יח"צ)