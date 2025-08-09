יום שבת, 09.08.2025 שעה 15:54
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
00-00באיירן מינכן1
00-00באייר לברקוזן2
00-00איינטרכט פרנקפורט3
00-00בורוסיה דורטמונד4
00-00פרייבורג5
00-00מיינץ6
00-00לייפציג7
00-00ורדר ברמן8
00-00שטוטגרט9
00-00בורוסיה מנשנגלדבאך10
00-00וולפסבורג11
00-00אוגסבורג12
00-00אוניון ברלין13
00-00סט. פאולי14
00-00הופנהיים15
00-00היידנהיים16
00-00פ.צ. קלן17
00-00המבורג18

המבורג הטיסה את הספרים הישראלים למיורקה

דניאל פרץ וקבוצתו הגרמנית טסו לספרד לרגל משחק ידידות מול מיורקה, ומי שהצטרפו אליהם הם הספר שניר מאיר ובנו ליאם בן ה-13, שבאו במיוחד כדי לספר

|
דניאל פרץ וליאם אהרון (צילום: אור גפן יח״צ)
דניאל פרץ וליאם אהרון (צילום: אור גפן יח״צ)

דניאל פרץ והמבורג טסו לפלמה דה מיורקה שם יפגשו את מיורקה הספרדית למשחק ידידות שיערך הערב (שבת) באיצטדיון סון מוש. 

לפלמה הגיעו שניר וליאם אהרון לספר את דניאל ושחקני קבוצתו החדשה. שניר והבן שלו ליאם בן ה-13 סיפרו את כוכבי הקבוצה שביקשו להטיס אותם גם להמבורג כדי להתחדש בתספורות לפתיחת העונה הקרבה.

בין השחקנים שהתחדשו בתספורת: דניאל פרץ, ניקולס קאפלדו, יוסוף פאולסן, נואה קטרבך, יונאס מפרט, גיורגי גוצ׳וליישבילי, עמנואל פראיי, האנס הרמן, גוי ראמוס, רנספורד-יבואה קניגסדרפר.

@_liam0708
@snirmeir

ליאם אהרון מספר את דניאל פרץ (אור גפן יח"צ)ליאם אהרון מספר את דניאל פרץ (אור גפן יח"צ)
שניר מאיר ונואה קטרבך (צילום: אור גפן יח"צ)שניר מאיר ונואה קטרבך (צילום: אור גפן יח"צ)
שניר מאיר וורנספורד-יבואה קניגסדרפר (צילום: אור גפן יח"צ)שניר מאיר וורנספורד-יבואה קניגסדרפר (צילום: אור גפן יח"צ)
שחקני המבורג הטיסו את הספרים לפלמה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */