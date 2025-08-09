עלו כיתה: שחקני הנוער שכבשו והופיעו בבוגרים

משחקי גביע הטוטו בליגה הלאומית ובליגת העל הגיעו לשלב מתקדם. בליגה הלאומית הסתיים השלב המוקדם ואילו בליגת העל אנו על סף המחזור האחרון. הזרקור שלנו במחזור האחרון של משחקי גביע הטוטו בשתי הגזרות מופנה לכמות דו ספרתית של שחקנים, שעשויים לשחק העונה בליגות הנוער וזכו ללבוש את מדי קבוצת הבוגרים - מי מהם בפעם הראשונה ומי מהם הוסיף למאזנו הופעה נוספת.

כבשו לראשונה

החלוץ איליה פוטקין, שנרשם כחריג גיל בשורות העולה החדשה ללאומית צפון, מ.ס קריית ים, ערך הופעה שלישית במשחק גביע הטוטו במדי קבוצת הבוגרים, אלא שהפעם כבש שער בכורה כשחקן בוגרים. זה קרה במשחק הניצחון 2:4 על הפועל עכו. פוטקין עלה כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה וכעבור ארבע דקות כבש שער, שהעניק לקבוצתו שער שוויון 2:2, שסלל את הדרך למהפך ולניצחון, שהעלה את הקבוצה לשלב חצי הגמר.

איליה פוטקין חוגג (חגי מיכאלי)

כתבה זו מתמקדת בשחקנים, בעלי פוטנציאל גבוה להופיע העונה בליגת העל לנוער, אך באופן יוצא מהכלל מפנה זרקור לשחקן שלא ישחק כחריג גיל - החלוץ, אגם יהודה, יליד דצמבר 2006, שרשם הופעת בכורה חלומית כשחקן בוגרים, שעלה בהרכב בני יהודה ת"א וכבש בדקה ה-65 שער שוויון 1:1 במשחק הדרבי מול הפועל כפר שלם, שער שקבע את תוצאת המשחק והעלה את בני יהודה לשלב חצי הגמר.

פעם ראשונה בבוגרים

עוברים לשחקנים שערכו הופעת בכורה כשחקני בוגרים: נתחיל עם ילידי 2006. ליאם נחום, קשר הפועל חיפה, עלה כמחליף בדקה ה-62. הקשר, מאור סילבס, שנרשם כחריג גיל בקבוצת הנוער של מכבי הרצליה, שהוא גם בנו של חיים - מאמן קבוצת הבוגרים של מ.ס אשדוד, רשם הופעת בכורה כשחקן בוגרים. זה קרה כשעלה בדקה ה-84 כמחליף במשחק הניצחון של קבוצת הבוגרים 0:4 על הפועל עפולה. במשחק בו נפרדו הפועל ראשל"צ והפועל ר"ג בתוצאת שוויון 1:1, עלה כמחליף בדקה ה-65 להופעת בוגרים שניה במדי ר"ג הקשר, אולי כהן ברגמן.

מאור סילבס (רועי קור)

ליעד שמואלי (2007), שחקן הכנף של הפועל כפר סבא, עלה כמחליף בדקה ה-83, במשחק ההפסד של קבוצתו 1:0 להפועל רעננה.



ממשיכים לילידי 2008, שערכו הופעת בכורה כשחקני בוגרים: נעם כהן, קשרה של הפועל פ"ת, עלה כמחליף בדקה ה-89 במשחק הניצחון 0:3 על מ.ס אשדוד, שלוש דקות לפני שנעם כהן המגן כבש את השער שקבע את התוצאה. לי און קארו, חלוץ הפועל כפר סבא, עלה כמחליף בדקה ה-71.

מוסיפים הופעות בוגרים לרזומה

המפגש הצפוני מליגת העל בו ניצחה בני סכנין 1:2 את עירוני קריית שמונה העניק הזדמנות לשלושה שחקנים בגיל נוער, שעלו מספסלי הקבוצות, להוסיף הופעת בוגרים נוספת למאזנם. בשורות סכנין היו אלה הקשר, שאקר אבו חוסיין (2006) - שעלה בדקה ה-62 להופעת בוגרים שלישית, בעוד שהמגן, אכרם זבידאת, עלה בדקה ה-88 להופעת בוגרים שניה. מנגד, בשורות קריית שמונה עלה הקשר, יהונתן מלכה (2007) בדקה ה-62 להופעת בוגרים שניה העונה וחמישית בסך הכל.

יהונתן מלכה (לילך וויס-רוזנברג)

לניצחונה הדרמטי של הפועל חיפה 0:1 על עירוני טבריה, שהעניק לה העפלה לחצי הגמר, היה שותף מלא שחקן ההתקפה, יעד גונן (2006), שרשם הופעה שלישית מלאה בבוגרים, לצד הופעה אחת חלקית.



עוברים לילידי 2007, שעשויים להופיע העונה גם בקבוצת הנוער של המועדון אותו הם מייצגים. בהרכב של בני יהודה ת"א למשחק הדרבי מול כפר שלם עלו המגן הימני - מיכאל פיסטינר, שהוחלף בהפסקת המחצית, והבלם נהוראי אוזאנה - שרשם הופעה מלאה. איתי שביט, קשרה של הפועל כפר סבא, עלה כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה של המשחק מול הפועל רעננה.

אמיתי יאמין (יונתן גינזבורג)

אמיתי יאמין (2008), קשרה של מ.ס אשדוד, רשם הופעת בוגרים שניה, כשעלה כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה של המשחק מול הפועל פ"ת.



במשחקי גביע הטוטו בליגה הלאומית נטלו חלק במשחקים שמונה שחקנים, שעשויים לשחק כחריגי גיל גם בקבוצות הנוער של המועדון שהם מייצגים:



הפועל עפולה, שהוקפצה לליגה הלאומית במקומה של הפועל רמת השרון, שהורדה לליגה א', שילבה במשחק מול מכבי הרצליה שלושה שחקנים: השוער אור וולך - שרשם שתי הופעות בוגרים מלאות, הבלם אייל מינצר קבריק - עלה כמחליף בדקה ה-78 ורשם הופעת בוגרים שלישית. הקשר עידן ולסנקו עלה כמחליף בדקה ה-87 ורשם הופעת בוגרים שלישית.



משחק הדרבי התל אביבי בין בני יהודה להפועל כפר שלם, עלו שני שחקנים משני הצדדים. אבי סאלם, מגינה של הפועל כפר שלם, עלה כמחליף בדקה ה-70 ורשם הופעת בוגרים שלישית. מן העבר השני, הקשר אורי חסאן, עלה כמחליף בדקה ה-57 ורשם הופעת בוגרים שניה בעונה זו ושלישית בסך הכל. חסאן היה קרוב בשלב מתקדם של המשחק לכבוש שער מהפך, אך משקוף שערה של כפר שלם מנע זאת ממנו.

אבי סאלם (צילום נזיה סולטאן)

במשחק הניצחון של מ.ס כפר קאסם 1:2 על עירוני מודיעין השתלבו בשורות המנצחת שלושה שחקנים ילידי 2006, ששיחקו בעונה שעברה בקבוצת הנוער: הקשר אחמד טהה, שעלה בהרכב והוחלף בהפסקת המחצית - רשם הופעת בוגרים שלישית. מהספסל עלה המגן האדי עיסא בדקה ה-66 להופעת בוגרים השנייה, בדקה ה-82 עלה זאפר עיסא להופעת בוגרים שניה. בשלב זה, לא ברור אם שלושת השחקנים יירשמו גם כחריגי גיל, מאחר ואופ"א הטילה סנקציות על המועדון, בגין שיתוף שלושה שחקנים שלא כחוק בקבוצת הבוגרים. הסנקציות מונעות מכל קבוצות המועדון לצרף שחקנים חדשים עד חלון ההעברות בינואר.