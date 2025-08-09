רשמית: השוער רוג'ריו סנטוס חתם בעירוני טבריה

חיזוק מעניין לעירוני טבריה שהודיעה היום (שבת) על החתמתו של השוער הפורטוגלי רוג'ריו סנטוס (26, 1.89 מטר) לעונה אחת, עם אופציה לעונה נוספת. רוג'ריו, שגדל במועדון הפאר הפורטוגלי בראגה, צבר ניסיון עשיר בליגה השנייה בפורטוגל ושיחק במספר מועדונים במדינתו.

את העונה האחרונה העביר בליגה הבכירה של אזרבייג'ן, וכעת הוא מצטרף לשורות המועדון במטרה לחזק את עמדת השוער.

סנטוס עבר מבראגה ב' לטרופנסה ומשם לפיירנסה ו-ואלשוורדנסה הפורטוגליות לפני שהגיע לקפאץ האזרית אצלה שיחק עד ינואר. בעונה החולפת רשם השוער 31 הופעות בליגה, ספג 49 שערים ושמר תשע פעמים על רשת נקייה.

עם החתימה אמר רוג'ריו: "שמח להצטרף לפרויקט של עירוני טבריה. שמעתי הרבה על העיר והמועדון, ואני כבר לא יכול לחכות לפגוש את החברים החדשים. יאללה טבריה".