זינוק בעלייה: מכבי באר שבע - נוער

פינת זינוק בעליה - פינת הפרגון שלנו לקבוצות נוער ונערים, שלא זכו באליפות, אך הצליחו לעלות לליגה גבוהה יותר, מאירה היום על קבוצת הנוער של מכבי באר שבע - סגנית אלופת ארצית דרום, שסיימה את העונה במקום השני בטבלה, במרחק של נקודה אחת בלבד מאלופת הליגה - שמשון "פזטל" ת"א, שעל דרכה בעונה האחרונה הרחבנו בכתבה בפינת ליגת האלופות.

שתי הקבוצות, שהנחילו הפסד ליגה האחת לשנייה, ייפגשו בעונה הקרובה במחוז הדרומי של הליגה הלאומית. מכבי באר שבע חוזרת אחרי עשור לליגה הלאומית, בהחלט לא דבר של מה בכך.



במחוז הדרומי של הליגה הארצית ניהלו בסיבוב הראשון ארבע קבוצות מאבק על שני המקומות הראשונים, מלבדן של שמשון "פזטל" ת"א ומכבי באר שבע היו אלה מכבי שוהם ומכבי עמישב פ"ת, שהיו חזק בתמונת הצמרת הגבוהה, אך ככל שחלפו המחזורים במהלך הסיבוב השני איבדו גובה - מה שאפשר לשתי העולות ללאומית לסמן וי על המטרה עוד לפני המחזור האחרון של העונה.

מכבי באר שבע במעגל לפני משחק (קרדיט: ולדי מויסייב)

מכבי באר שבע, שהתבססה על שנתון 2007 ובסגלה לא נרשמו חריגי גיל, סיימה את העונה במקום השני, למרות שהפסידה רק פעם אחת ב-24 משחקי ליגה, 1:0 במשחק החוץ מול שמשון "פזטל" ת"א - שבמאזנה שני הפסדים, אחד מהם 2:0 במשחק החוץ בבאר שבע.

גם ביחס השערים פערים משמעותיים לטובת באר שבע: הגנת הקבוצה בראשות השוער, רז כלפון והבלמים: הקפטן יוסי צ'צ'שוילי (2006) ואריאל סגל (2007) - שכבש שמונה שערים, ספגה רק 21 שערים - ארבעה שערים פחות מאלופת הליגה, שכבשה 82 שערים - 15 שערים פחות ממכבי באר שבע, ששלושה משחקניה סיימו את העונה עם מאזן הבקעות דו ספרתי: איתמר אברג'יל (2007) - מלך שערי הקבוצה עם 16 כיבושים, ועוד שני שחקנים, שנולדו בשנת 2007: נועם קוריאט ותומר פרוכט. צח לוי ורן אטדגי הצטיינו עם תשעה שערים כ"א.



עוד הצלחה גדולה של מכבי באר שבע בעונה הזו - העלאת שחקנים לתגבור קבוצת הבוגרים בשלהי העונה, בעיצומם של מאבקי ההישרדות של הקבוצה בליגה ב'. בין השחקנים: יוסי צ'צ'שוילי, אריאל סגל, ראם אבוטבול (ארבעה שערים בקבוצת הנוער), צח לוי ותומר פרוכט - שאף כבש שער אחד במדי קבוצת הבוגרים.

עידן ניסן, מאמן מכבי באר שבע (קרדיט: רועי קור)





עידן ניסן, מאמן הקבוצה, לא רואה בהשגת המטרה דבר מובן מאליו: "קשה מאוד להגיד שהייתה מטרה ראשונית לעלות ליגה. כשפותחים את ההכנות לעונה בשלב מאוחר, משחקים בלי חריגי גיל לאורך העונה כולה - בעוד שהיריבות עם ארבעה חריגים ועם לא מעט ילידי 2006, כשבנוסף, במקרה שלנו זה אתגר מטורף להצליח להשאיר שחקנים בקבוצת נוער מהליגה השלישית, אחרי שהתרגלו לשחק בליגה השנייה והראשונה לנערים”.

“למזלי, הקבוצה מאוד נאמנה לי ואני להם. הצלחנו להשאיר את כל הסגל של שנתון 2007 בתוספת ארבעה שחקנים בלבד ילידי 2006, בלי חריגי גיל בכלל לאורך כל העונה, כך שעליית הליגה הזו הפתעה מוחלטת. האמונה תמיד הייתה חזקה וזו הסיבה המרכזית להצלחה הגדולה. מה שאפיין אותנו זה החיבור המדהים שיצרנו עוד מקבוצת נערים ב', ההבנה שלי את השחקנים, המשמעת הטקטית, שאני אומר בצורה חד משמעית - שהיא הייתה בפער מעל כל הליגה".



למרות שהפסדתם פחות מאלופת הליגה, ספגתם פחות ממנה וכבשתם הרבה יותר, סיימתם את העונה במקום השני. מרגישים איזו החמצה או שאתם שמחים בחלקכם?



"בהמשך לשלב פתיחת העונה, שדיברתי עליו, התחלנו את ההכנה מאוחר מאוד, בגלל ששחקנים לא פתחו איתי את העונה. במחזור השמיני היינו במקום הרביעי, בפער של שבע נקודות מהפסגה. ברגע שהתחברנו הצלחנו ליצור רצף של 21 מחזורים ללא הפסד, מה שהוביל אותנו לצמרת ולמקום הראשון - כולל ניצחונות גדולים על שמשון ומכבי עמישב. אחרי שהבטחנו את העלייה פנינו היו כבר למטרת הבוגרים לעזור להם להישאר בליגה. האליפות הפכה להיות מטרה משנית. יש תחושה של החמצה בלב, לא אשקר, אבל אין אכזבה. להיפך, הישג חסר תקדים למועדון".

שחקני מכבי באר שבע במשחק מול קרית גת (קרדיט: ולדי מויסייב)

עונה הבאה ליגה לאומית, ליגה ברמת איכות גבוהה הרבה יותר. איך אתם נערכים לאתגר?



"כל השחקנים ממשיכים איתנו לעונה הבאה, אליהם יצטרפו תשעה שחקנים מקבוצת נערים א' - ששיחקה בליגה הארצית. מדובר בשחקנים איכותיים. המטרה בטרום עונה לבצע את ההתאמות בצורה מדויקת להבנה הטקטית ולמערך שלנו”.

“יהיו לנו שלושה חריגי גיל: הבלם יוסי צציאשוילי, הקשר צחי לוי הקשר הראל אזולאי מצטיין העונה. שלושתם ימשיכו איתנו בעונה הקרובה. המטרה העיקרית היא להוכיח, שמכבי באר שבע בליגה לאומית לנוער - זה לא עניין חולף. הרצון להתברג בליגה כקבוצה לגיטימית. להגיד שזה יהיה קל? לא יהיה קל בכלל, אנחנו נצטרך להתחזק בעוד 2-3 שחקנים בהגנה ובהתקפה, כדי באמת לממש ולהתאים את היכולת שלנו לרמת הליגה. אני מאמין באמונה שלמה שזה אפשרי".



ברמה המשפחתית, זו הייתה עונה מיוחדת. מלבד ההישג שלך, אחיך, רותם, הוביל את קבוצת הנוער של מ.ס דימונה לזכייה באליפות והעפלה לליגה הארצית, האח הצעיר ארד היה שותף כשחקן לעלייתה של מ.כ ערד לליגה ב'.



"עונה מרגשת ביותר. שלושה אחים עולים ליגה זה דבר מיוחד מאוד. אני באמת מאמין שיש לנו הרבה לתרום. רותם ואני לקחנו את זה צעד קדימה, עבדנו קשה כדי להגיע לתעודת עלית, הכל במטרה להשתפר ולקדם שחקנים בכדורגל, בפרט בדרום. מאחל לשלושתנו עונה מוצלחת, כל אחד בגזרתו".