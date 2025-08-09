רוברט לבנדובסקי צפוי להיעדר כשלושה שבועות

חדשות רעות להאנזי פליק. רוברט לבנדובסקי עלול להחמיץ את שלושת המשחקים הראשונים של לה ליגה, עקב כאבים בשריר ההאמסטרינג ברגלו השמאלית. בהודעה הרשמית של המועדון נכתב כי החלוץ הפולני ייעדר מטורניר גאמפר וכי "התקדמות מצבו" תקבע את זמינותו למשחקים הבאים.

עם זאת, על פי דיווח ב’אס’, התחזית הנוכחית היא שהשחקן עשוי להיעדר במשך מספר שבועות, ולכן חזרה רק לאחר פגרת הנבחרות באמצע ספטמבר היא אפשרות ריאלית. למרות שלא מדובר ככל הנראה בפציעה חמורה, זו בהחלט לא הפעם הראשונה שלבנדובסקי סובל ממכה מהסוג הזה. לכן במועדון נוקטים משנה זהירות, במיוחד לאור גילו, הוא עומד לחגוג יום הולדת 37.

הוא כבר מחוץ לתוכניות למשחק הפתיחה של לה ליגה ב-16 באוגוסט מול מיורקה, ומשם והלאה, רמת הכשירות שלו היא שתכריע. נכון לעכשיו, השתתפותו במשחקים מול לבאנטה וראיו וייקאנו מוטלת בספק.

המשמעות היא שפליק ייאלץ להשתמש בחלוץ אחר בתור מספר 9. פראן טורס נראה כרגע כאופציה הראשונה, לצד מרקוס רשפורד, אם כי במקרה של האנגלי, עדיין לא ברור אם הוא יהיה כשיר וזמין למחזור הפתיחה של לה ליגה.