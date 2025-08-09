החלק החסר בקישור מכבי ת"א? הכירו את בליץ'

כריסטיאן בליץ', קשר סרבי צעיר ומבטיח, מתקרב להשאלה במכבי תל אביב, כך מדווחים בתקשורת ההולנדית. השחקן בן ה-24, שיגיע מאלקמאר אם וכאשר העסקה תושלם, נחשב לכישרון מעניין, ויש לו פוטנציאל להוות תוספת משמעותית לסגל של האלופה הישראלית.

בליץ' נולד בעיר סנט טרוידן שבבלגיה, בתקופה שבה אביו, דושאן בליץ', שימש כשוער מקצועי בקבוצת העיר. כבר מילדותו הוצג לכדורגל ברמה גבוהה, הוא שיחק במחלקות הנוער של OFK בלגרד ומשם עבר לאקדמיה של ווסטהאם באנגליה. הקריירה הצעירה שלו אופיינה בניידות גבוהה בין מועדונים מובילים באירופה, מה שחשף אותו לשיטות אימון שונות ולתרבויות משחק מגוונות.

בשנת 2022 עבר בליץ' לפרטיזן בלגרד, אחד המועדונים הגדולים בסרביה, שם תפס מקום קבוע בהרכב הבוגרים. בתפקידו בקישור האמצע, הוא התבלט במחויבות הלוחמנית שלו. לא פעם זכה לכינוי "השחקן הלוחמני ביותר" בכלי התקשורת הסרביים, שם היו משבחים את הראייה המרחבית והנכונות להילחם על כל כדור, כשהוא הפך במהרה לדמות מרכזית במערך של פרטיזן.

בחורף 2024 זכה בליץ' לחתום על חוזה באלקמאר ההולנדית, מועדון שידוע בפיתוח שחקנים צעירים ובהזדמנויות למכירת שחקנים לקבוצות מובילות. הופעת הבכורה שלו בליגה ההולנדית הייתה מהירה, וכבר בעונתו הראשונה כבש שער ניצחון במשחק מפורסם בו אלקמאר הביסה 1:9 את הירנביין, התוצאה הגבוהה ביותר בתולדות המועדון בליגה. עם זאת, הוא שיחק בעונה שעברה רק 24 משחקים, ופתח רק בשישה מהם בליגה. הוא נרכש עבור לא פחות מארבעה מיליון אירו, הרכש השישי הכי יקר של אלקמאר בכל הזמנים.

בליץ' מצטיין בעיקר ביכולתו לקרוא את המשחק ולספק מסירות חדות ומדויקות שפותחות מצבים, כשהוא שולט בכדור בצורה מעוררת השראה ויודע לשלב בין מהירות לתכנון מוקדם. מה שמייחד אותו הוא גם היכולת האגרסיבית להתקפה וההגנה כאחד, מה שהופך אותו לשחקן שמסוגל להשתלב במגוון תפקידים במרכז המגרש.

לבליץ' סגנון משחק אגרסיבי, לא פעם מלווה בקבלת כרטיסים צהובים עקב נגיעות פיזיות ומאבקים חזקים. אך לצד זאת הוא שחקן בעל תודעה טקטית גבוהה, ובתקופתו בפרטיזן זכה לשבחים רבים על יכולתו להשתלב עם ההגנה וההתקפה ולשמור על איזון בין תפקידיו.

לנבחרת סרביה זומן בליץ' לראשונה בספטמבר 2024 למשחקי ליגת האומות מול ספרד ודנמרק, והופיע במשחק מול ספרד כמחליף (0:0). הזימון לנבחרת הבוגרת בשלב כה מוקדם בקריירה מעיד על ההערכה הרבה שמגלים אליו במולדתו, ומציג אותו כשחקן שיכול להיות חלק מרכזי גם בזירה הבין-לאומית.

באותו משחק אחרי שבע דקות בלבד ניצב כוכב ברצלונה לאמין ימאל מול בליץ’, והאחרון ביצע על הספרדי עבירה חזקה מאוד, עד כדי כך שהותיר אותו על הקרקע בכאב. למזלו של שחקן הכנף של ברצלונה, הוא ראה את המהלך מגיע והגן על עצמו ככל שיכול מהפגיעה, וכך נמנע ממגע פיזי חזק יותר שהיה עלול לסכן את גופו, אך אותו מהלך זכה לביקורת נרחבת על הסרבי בתקשורת הספרדית (“כניסה ברוטלית ומדאיגה”). בליץ' ספג כרטיס צהוב בדקה ה-71 באותו משחק, פחות מעשר דקות אחרי שנכנס.

למרות ההצלחה, התקופה האחרונה באלקמאר לא הייתה פשוטה עבור בליץ'. מאמן הקבוצה, מרטן מרטנס, הודיע לו כי סיכוייו לקבל דקות משחק מועטות, בשל העדפת קשרים אחרים בסגל. בעקבות כך, השחקן קיבל את האישור לחפש קבוצה חדשה בהשאלה, ונראה כי מכבי תל אביב היא היעד הבא.

המעבר למכבי תל אביב יכול להיות הזדמנות מצוינת לבליץ' לקבל דקות משחק משמעותיות ולהוביל קבוצה. מכבי תל אביב בוודאי מודעת לפוטנציאל הגדול שלו, וזקוקה לשחקנים בעלי איכויות טכניות ויכולת לחימה במרכז המגרש, וכאן בליץ' יכול להתבלט.

בדברים שאמר לאחרונה בתקשורת ההולנדית, הודה בליץ' כי הוא מבין את הקושי והסיטואציה, ולא חשש לחשוף שהוא בשיחות עם קבוצות אחרות: “אני מבין שזה רק עסק בסוף, האם אני מסכים? לא, אבל זה חלק מזה. אני צריך להמשיך הלאה, אני יודע מה המועדון רוצה ואני שומר את האופציות פתוחות”.

בנוסף למאפיינים הטכניים, בליץ' מגיע ממשפחה שאוהבת מאוד כדורגל, כאשר אחיו לוקה משחק אף הוא כדורגל מקצועני ואביו שכאמור היה שוער בעברו השפיע רבות על דרכו המקצועית וההכנה המנטלית שלו. אם העסקה אכן תצא לפועל, מכבי תל אביב תצרף קשר צעיר, מוכשר ועם הרבה ביטחון עצמי, שיכול להוסיף עוצמה ואיכות לקישור ולקדם את הקבוצה גם במסגרת האירופית.