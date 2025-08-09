יום שבת, 09.08.2025 שעה 10:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

דיווח בהולנד: כריסטיאן בליץ' בדרך למכבי ת"א

בהולנד פרסמו שקשרה של אלקמאר צפוי להצטרף לצהובים בהשאלה לעונה אחת, לאחר שהבין ממאמנו שהוא אינו בתוכניות המקצועיות. וגם: האם יש קשר לפטאצ'י?

|
כריסטיאן בליץ' (IMAGO)
כריסטיאן בליץ' (IMAGO)

מכבי תל אביב בדרך לרכש מסקרן מהולנד. בתקשורת ההולנדית מדווחים ש”אם כל הסידורים הפורמליים יושלמו, כריסטיאן בליץ' ישחק את שארית העונה במכבי תל אביב בהשאלה”.

הקשר הסרבי בן ה-24 קיבל לאחרונה ממאמן אלקמאר, מרטן מרטנס, הודעה כי סיכוייו לקבל דקות משחק בתקופה הקרובה אינם גבוהים, מאחר שמרטנס מעדיף קשרים אחרים. בעקבות זאת, בליץ' קיבל אישור לחפש קבוצה חדשה, וכעת נראה שמצא אחת.

“המעבר למכבי תל אביב, ככל הנראה בהשאלה, טרם נסגר באופן רשמי, אך לפי הדיווחים, צפוי להתבצע בימים הקרובים. מכבי תל אביב משחקת בסיבוב המוקדמות של הליגה האירופית ומחזיקה בסיכוי גבוה להעפיל לשלב הפלייאוף. עד לאחרונה שיחק במועדון גם האקס של אלקמאר, יוריס ואן אובריים”, נכתב בהולנד.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (IMAGO)

בליץ' החל את הקריירה ב-OFK בלגרד ומשם התפתח בווסטהאם. הוא שיחק בקבוצות הצעירות של הפטישים ומשחק הגיע לאולימפיאקוס הצעירה. את קריירת הבוגרים החל בצ'וקאריצ'קי, כשב-2022 עבר לפרטיזן בלגרד, ממנגד נמכר בינואר 2024 לאלקמאר. בעונה החולפת רשם 24 הופעות בכל המסגרות, כולל שמונה בליגה האירופית, בהן כבש שער ליגה אחד.

בליץ' נולד בעיר סינט-טרוידן שבבלגיה, בתקופה בה אביו, השוער לשעבר דושאן בליץ', שיחק בקבוצת העיר. לאחר תקופות בליגות שונות, הצטרף בליץ' בחורף 2024 לאלקמאר ההולנדית, ובאותה עונה ערך את הופעת הבכורה שלו בליגה ההולנדית במשחק מול זוולה. בספטמבר 2024 כבש את שערו הראשון, במשחק היסטורי בו הביסה אלקמאר את הירנביין 1:9, ניצחון השיא של המועדון בליגה.

ברמה הבין-לאומית, בליץ' זומן לראשונה לנבחרת סרביה בספטמבר 2024 למשחקי ליגת האומות מול ספרד ודנמרק. את הופעת הבכורה שלו ערך מול ספרד, כשעלה כמחליף בדקה ה-61 ב-0:0. הוא נודע בסגנון משחק אגרסיבי ולוחמני, המשלב תרומה הגנתית והתקפית, וזכה להשוואות לשחקני עבר בולטים כמו סאשה זדליאר, ז'וקה ואברטון לואיז. בתקופתו בפרטיזן בלגרד זכה לשבחים רבים על מחויבותו. בליץ' מגיע ממשפחה כדורגלנית, אביו דושאן בליץ' היה שוער מצליח, ואחיו לוקה בליץ' עוסק אף הוא בכדורגל מקצועני.

נציין כי בשיחות על ווסלי פטאצ'י, ההולנדים הציעו למכבי ת"א לקבל שחקן בהשאלה ולכן צריך להמתין ולראות אם זו התחלה של עסקה נוספת בכיוונו של הברזילאי.

