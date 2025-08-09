יום שבת, 09.08.2025 שעה 10:56
אמיר כהן כובש מבעד לעדשה וגם במגרש

חלוץ קבוצת שנתון 2010 של הפועל יוקנעם, מתחבר למשחק גם מזווית הצלם, ומשתף על החיבור המיוחד בין השניים ובשאיפותיו הן בתחום הצילום והן כשחקן

אמיר כהן (צילום: יקיר דהן)
אמיר כהן (צילום: יקיר דהן)

בחודש ינואר האחרון הפננו זרקור בכתבה על דמות מיוחדת בנוף הכדורגל במרכז הארץ, ליר שאולי - שמשלב בגאון בין כדורגל במדי קבוצת נערים ב' של הפועל ר"ג צפון לבין צילום סטילס במשחקי כדורגל. מסתבר שגם בכדורגל הצפוני יש מי שמצא את השילוב המנצח בין צילום לבין משחק פעיל על כר הדשא.

קוראים לו אמיר כהן, יליד 2010, תושב היישוב רמת ישי שהחל את דרכו כשחקן לפני שתי עונות, כשהצטרף לקבוצת ילדים א' של מכבי נווה שאנן חיפה ואילו בעונה האחרונה כבש חמישה שערים ב-15 הופעות במדי קבוצת נערים ג' של הפועל יוקנעם, שסיימה את העונה במרכז טבלת ליגת מפרץ. כהן נכנס לעולם הצילום לפני לא מזמן ונמנה על צוות הצלמים של מערך המדיה של מכבי חיפה במשחקי הקבוצה הבוגרת, זאת לצד צילום משחקים בגזרת מחלקות הנוער של קבוצות מהצפון, ששוכרות את שירותיו.

הנער מצביע על הכדורגל כגורם מרכזי לאורך כל חייו: "כדורגל זה משחק שמלווה אותי מאז שנולדתי. תמיד הייתה בי אהבה למשחק וגיליתי עניין בעיקר בכדורגל ישראלי. כילד השתייכתי הרבה שנים לחוג כדורגל בישוב שבו אני גר, עד שלפני שנתיים התחלתי לשחק בליגה במכבי נווה שאנן. מה שהביא אותי לצילום זה בעיקר אהבה שלי כילד לתמונות סטילס עוצמתיות של שחקני כדורגל”.

אמיר כהן מצלם בסמי עופר. צילום יקיר דהן (אחר)אמיר כהן מצלם בסמי עופר. צילום יקיר דהן (אחר)

“תמיד עניין אותי לתפוס את הרגעים הכי מעניינים וחשובים. הכניסה לתחום לא הייתה פשוטה בכלל עבור ילד בגילי, ציוד הצילום נורא יקר - להוציא את הסכומים האלה, כשאתה עדיין לא באמת יודע לאן זה הולך, זה החלטה לא פשוטה וצריך באמת להאמין בתהליך. עם הצילום התחלתי קצת לפני סוף העונה שקדמה לזו האחרונה. מהרגע הראשון האמנתי שאגיע לרמות הכי גבוהות שאפשר, למרות שזה התחיל כתחביב. שילוב של הלמידה שלי, השקעה בציוד וברמת העבודה. תוך מספר חודשים בודד הגעתי לצלם משחקים מקצועיים כצלם של קבוצת הבוגרים של מכבי חיפה בליגת העל, מצאתי את שמי רשום תחת תמונות של שחקנים גדולים ומוכרים מאוד".

כשנשאל על עונתו כשחקן השיב: "תחילת העונה הייתה מדהימה, אחרי שעונה קודם במכבי נווה שאנן כמעט ולא ראיתי דקות משחק. בעונה הזו שיחקתי כחלוץ ראשון ברוב הזמן, כבשתי חמישה שערים - המרגש ביותר היה במשחק חוץ מול  בית״ר עירוני נהריה - אלופת הליגה. למרות שאת העונה התחלנו במקום האחרון, כמעט בלי הצלחה, בסוף הגענו לניצחונות והרבה הצלחה והרבה כיף. אפילו סיימנו את העונה ראשונים בפלייאוף התחתון של הליגה".

כהן התייחס על שילובו בין הכדורגל לצילום: "מדובר בשני דברים שאני נורא אוהב לעשות, זה נותן לי להנות מהעבודה שלי ברמה מדהימה ומאפשר לי לצפות במשחקים גדולים על קו הדשא מתוך העדשה. זאת חוויה שמרגשת כל פעם מחדש, מעבר לזה שכיף לראות את המשחק מזוויות שונות. את ההגעה למגרשים אני עושה באמצעות בתחבורה ציבורית ברוב הזמן עם אבא שלי - שהוא אחד הגורמים הכי חשובים בכל המסע הזה, אם זה בטיפים ותמיכה בכל מה שאני צריך, ציוד, נסיעות, הוא חלק בלתי נפרד מזה. אנחנו עובדים ממש כמעט כמו צמד".

אמיר כהן בפעולה כשחקן צילום יקיר דהן (אחר)אמיר כהן בפעולה כשחקן צילום יקיר דהן (אחר)

כשנשאל על השוני בין זווית המצלמה למגרש ענה: "כשאני מצלם, אני לא רואה את השחקן בעין של צופה רגיל. כשאני צופה בשחקן עם הזום של העדשה על כל התמונה בתקריב, אני רואה מעבר למהלך, אני רואה את הבעות הפנים ואת מה שעובר לשחקן בראש, את הסריקה וההכנה לצעד הבא. על המגרש אתה הרבה יותר מרוכז בעצמך ובמשימות שלך ושל הקבוצה".

על שאיפותיו לעתיד אמר: "להמשיך להנות מכדורגל. להשתפר כמה שאני יכול ברמה האישית - ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר. אני שואף להמשיך להגיע לפסגות בעולם הצילום, לכבוש את המגרשים הכי גדולים שאפשר עם השחקנים הגדולים ביותר".

