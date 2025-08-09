יום שבת, 09.08.2025 שעה 09:15
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
00-00פ.ס.וו. איינדהובן1
00-00אייאקס2
00-00פיינורד3
00-00אוטרכט4
00-00אלקמאר5
00-00טוונטה אנסחדה6
00-00גו אהד איגלס7
00-00ניימיכן8
00-00הירנביין9
00-00זוולה10
00-00פורטונה סיטארד11
00-00ספרטה רוטרדם12
00-00כרונינגן13
00-00הראקלס אלמלו14
00-00נאק ברדה15
00-00וולנדם16
00-00אקסלסיור רוטרדם17
00-00טלסטאר18

"יש לגלוך כל מה שנדרש כדי להיות אהוב הקהל"

בהולנד נערכים לבכורה של הקשר וניתחו את יכולותיו: "מי שירוץ לעומק יוכל להיות בטוח שהכדור יגיע אליו, יודע להעמיד שחקן מול השוער כמעט ללא הכנה"

|
אוסקר גלוך (אייאקס)
אוסקר גלוך (אייאקס)

בתקשורת ההולנדית ניתחו את אוסקר גלוך לפני הבכורה הרשמית שלו באייאקס, והחמיאו רבות ליכולות שלו. "גלוך הוא קשר התקפי שהגיע עם ציפיות גבוהות מרד בול זלצבורג, שם הרשים עם שערים, בישולים ומיומנות טכנית יוצאת דופן. יש לו את כל מה שנדרש כדי להפוך לאהוב הקהל החדש של אייאקס", נכתב ב-’ajaxshowtime’.

עוד הודגש כי "גלוך מביא יצירתיות הן בדריבל והן במסירה. מאזנו מרשים במיוחד: 23 שערים ו-29 בישולים ב-101 משחקים בזלצבורג. הוא הפתיע יריבים שוב ושוב עם מסירות חכמות ודריבלים מפתיעים".

על יכולות קבלת ההחלטות והראייה המוקדמת שלו נכתב: "הסיבה העיקרית שהוא מצליח להוציא לפועל מהלכים שכאלה היא תחושת כיוון מעולה. עוד לפני שהכדור מגיע אליו, הוא כבר מזהה את התנועה של חבריו".

אוסקר גלוך (אייאקס)אוסקר גלוך (אייאקס)

בכתבה שיבחו גם את היכולת שלו לשחק עומק בצורה מדויקת: "באייאקס קיבלו שחקן שיודע לשרת את חבריו לעומק בצורה מושלמת. מי שירוץ לעומק יוכל להיות בטוח שהכדור יגיע אליו".

בנוגע לכלי נשקו המיוחד כתבו: "המומחיות של גלוך היא במסירות. הוא יודע להעמיד שחקן מול השוער כמעט ללא הכנה, תוך שליטה מושלמת בגופו ומעבר מהיר בין רגל שמאל לימין".

גם היכולת שלו לשנות כיוון ברגע האחרון זכתה למחמאות: "גלוך מסובב את גופו כך שהמגן בטוח שתגיע הגבהה ברגל שמאל, וברגע האחרון חותך לימין ומוציא כדור מושלם לראשו של החלוץ".

אוסקר גלוך (אייאקס)אוסקר גלוך (אייאקס)

עם זאת, ציינו גם נקודת שיפור: "בעונה שעברה הוא לא תמיד היה טוב מבחינה הגנתית. יש לו רגעים ‘ישנוניים’ שצריך לעבוד עליהם". את הסיכום בחרו ההולנדים בנימה אופטימית: "אם הייטינחה יצליח לגרום לשחקניו לנוע הרבה בלי הכדור, שמו של גלוך יישמע לא מעט במגרשים העונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימארנגןדיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
דיא סבע כובש בפננקה באימון הראשון שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */