שעון החול אוזל: שחקני סכנין טרם עברו בבקרה

לא ככה רצה שרון מימר לפתוח את הקדנציה החדשה שלו בבני סכנין. דווקא לאחר שצירף רשימה של שחקני רכש משמעותיים שאמורים היו להשתלב ולהתחבר במשחקי גביע הטוטו, הקבוצה לא יכולה עדיין לרשום אותם בבקרה מכיוון ופיפ"א טרם אישרה לקבוצה לקלוט שחקנים, למרות שסכנין סגרה חוב של 180 אלף אירו כבר לפני שלושה שבועות.

נראה שהמועדון לא בסדר העדיפויות של פיפ"א ,שלוקחת את הזמן שלה לאישור השחקנים. מדובר במכה מקצועית לא פשוטה, שכן ייקח זמן עד אשר שחקני הרכש יכנסו לכושר משחק, ומשחקי גביע הטוטו היו אלה שהיו אמורים להוות מבחינתם את ההכנה, כולל זה של מחר (ראשון) מול בני ריינה.

מימר הביע את אכזבתו דווקא לאחר הניצחון הראשון מול עירוני קריית שמונה במסגרת הטוטו כאשר אמר: "השחקנים שאינם רשומים פוגעים בהכנות שלנו". בין השחקנים שאינם רשומים מופיעים בין היתר חסן חילו, עדן שמיר, אלון אזוגי, מקס גרצ'קין, רובן אקווה, גליד אוטאנגה, ארתור מירניאן וקרלו ברוציץ'.

ממתין לעבור בבקרה. עדן שמיר (באדיבות המועדון)

בנוסף, הקבוצה משכה את הטיפול שלה בעניין האישור לשחק בדוחא. כרגע, משחקיה הביתיים של הקבוצה מתקיימים באצטדיון בעכו.