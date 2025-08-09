חיפה לא תצרף בלם ושחקן כנף, נהואל חוזר לסגל

במכבי חיפה נרשמה שביעות רצון גדולה מהניצחון האחרון מול ראקוב הפולנית, אבל בקבוצה מהכרמל לא מסתנוורים ומודעים לכך שמדובר בתוצאה מאוד נזילה לגומלין שיתקיים בהונגריה. לסגל הקבוצה אמור לחזור לראשונה הקשר מתיאס נהואל אחרי שלא שיחק בשלושת המשחקים הראשונים באירופה בגלל השעיה.

נהואל שנרכש בקיץ הקודם בסכום שיא של 2.5 מיליון אירו מודע לציפיות הגדולות ממנו העונה, בעיקר בשל שחרור של דיא סבע והרצון להוכיח שמכבי חיפה לא השקיעה כל כך הרבה כסף לחינם. נהואל עבד קשה מאוד בתקופת ההכנה ונראה שאם הציפיות הגדולות ממנו יתגשמו יהיה מדובר בתוספת כל משמעותית ביותר לקראת המשך העונה.

לקראת ראקוב המאמן דייגו פלורס עשוי לבצע שינוי אחד, וזאת בהנחה שדולב חזיזה יהיה כשיר במאת האחוזים. המטרה תהיה להחזיר את חזיזה על חשבון קני סייף שעשה עבודה טקטית נהדרת במשחק בפולין. להוציא את השינוי הזה, לא נראה שפלורס יעשה שינויים נוספים.

דולב חזיזה חוגג (ראובן כהן, מכבי חיפה)

בכל מה שנוגע לשאלת הסגל והחיזוק המסתמן, הרי שבמכבי חיפה מכוונים לפני הכל לחיזוק הקישור והמטרה היא לצרף קשר אחורי אחד למרות שביעות הרצון הגדולה מגוני נאור ואיתן אזולאי. שמו של הקשר האמריקאי אמקה אנלי מקבוצת סולט לייק מה-MLS מועמד ונמצא עדיין ברשימות.

אמקה בן ה-25 משמש כקפטן קבוצתו ואף רשם שתי הופעות בנבחרת ארה"ב. במכבי חיפה אין כל כוונה לצרף בלם או שחקן כנף נוספים למה שיש בסגל. מבחינת בלמים, יש כרגע את עבדולאי סק, ליסב עיסאת, שון גולדוברג, אלעד אמיר ופדראו שאמור להיות כשיר רק באוקטובר ועשוי לצאת בהשאלה עד ינואר, בזמן שבכנפיים יש רשימה ארוכה של שחקנים כמו קנג'י גורה שמתאושש מפציעה, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו, קני סייף ואיאד חלאילי. כמו כן בכנפיים גם קסנדר סברינה ועילאי חג'ג' שמתנדנדים.