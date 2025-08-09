יום שבת, 09.08.2025 שעה 08:54
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

סוכמה העברת ששקו ליונייטד, רינייר חזר למולדתו

השדים האדומים יצרפו לשורותיהם את החלוץ הסלובני של לייפציג, כאשר הברזילאי יחזור למולדתו לאחר שלא רשם הופעה אחת בבלאנקוס. וגם: הוילון ואיסאק

|
בנג'מין ששקו (IMAGO)
בנג'מין ששקו (IMAGO)

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה, והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# הקשר הברזילאי שהיה אמור להיות הבטחה גדולה בריאל מדריד אך לבסוף לא רשם ולו הופעה אחת במדיה, רינייר, חתם רשמית באתלטיקו מיניירו וחזר למולדתו. הקשר ההתקפי חתם במועדון עד לשנת 2029, כאשר הבלאנקוס יחזיקו בזכויות על 50% ממכירה עתידית שלו.

דיווחים חמים

# בנג’מין ששקו קרוב מתמיד להיות שחקנה של מנצ’סטר יונייטד. השדים האדומים ולייפציג אישרו ביניהם את כל המסמכים על מנת להפוך את הסלובני לשחקנה החדש של האנגלית.

רסמוס הוילון מאוכזב אחרי הפסד נוסף (רויטרס)רסמוס הוילון מאוכזב אחרי הפסד נוסף (רויטרס)

החוזים אושרו לאחר בדיקות רפואיות היום, כשהמועדונים סיכמו על העברתו של החלוץ תמורת סכום של 85 מיליון יורו, והוא צפוי להיות מוכרז רשמית במהלך היום, כאשר יחתום על חוזה לחמש שנים.

# מחלוץ אחד שצפוי להגיע לשדים האדומים לאחד שהיא שואפת להיפטר ממנו. מנצ׳סטר יונייטד פתוחה לקבל הצעות עבור רסמוס הוילון. המועדון רוצה להשאיל את החלוץ שלא הצליח להשתלב כמצופה, כאשר מילאן הוזכרה כמועמדת.

מנגד, הדני מתעקש כי הוא רוצה להישאר בקבוצה ולהילחם על מקומו. אם וכאשר יושאל בסופו של דבר, יונייטד דורשת עליו דמי השאלה של 6 מיליון אירו יחד עם כיסוי שכרו המלא. 

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

# סאגת אלכסנדר איסאק מסרבת להיגמר, כאשר החלוץ ממשיך לדחות את הקבוצה בנוגע לרצונה לחדש את חוזהו, במטרה לעבור לשורות ליברפול. מאמנו, אדי האו, אמר: "ברור כרגע שאנחנו לא יכולים לשלב את איסאק בקבוצה. הוא כאן, אז כמובן שיש לו עתיד בניוקאסל. מנקודת המבט שלנו, היינו שמחים שהוא יחזור לקבוצה, אבל הסיטואציה צריכה להיות נכונה כדי שזה יקרה".

# נראה כי צ’לסי לא מתכוונת לעצור את מבול ההחתמות שלה. אלופת העולם למועדונים הטרייה, אשר מחתימה שחקנים מכל הבא ליד, ממשיכה להציג את הקו שלה כאשר מאמנה, אנזו מרסקה, אמר: "זה בעדיפות עליונה עבורי להשיג בלם חדש. נראה אם נלך על זה".

