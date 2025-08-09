בארסה דורשת הבהרות מאופ"א על השעיית פליק

ברצלונה קיבלה הודעה רשמית מאופ"א על השעיה של משחק אחד למאמן האנזי פליק ולעוזרו, מרכוס זורג, בעקבות אירועים שהתרחשו באצטדיון סן סירו במשחק הגומלין בחצי גמר ליגת האלופות מול אינטר, בו הפסידה הקבוצה 4:3 והודחה מהמפעל. המשמעות היא ששניהם יחמיצו את משחק הפתיחה של ליגת האלופות בעונה הבאה, ובמקומם יעמוד על הקווים אחד מאנשי הצוות האחרים.

בברצלונה הופתעו מרצף הצעדים המשמעתיים שאופ"א נוקטת נגדם, ובמיוחד מהעונש שניתן לפליק וזורג, שלטענת המועדון נבע ככל הנראה מהתנהגות בלתי הולמת, בהתאם לשני סעיפים בהחלטת הענישה. פליק קיבל במשחק עצמו כרטיס צהוב אחד בלבד, סמוך לסיום, לאחר שנראה נסער.

במסיבת העיתונאים שלאחר ההפסד ביקר את השיפוט, ורמז שבמקרים של ספק ההכרעה נטתה לטובת האיטלקים. בנוסף להשעיה, גם הוא וגם זורג נקנסו ב-20 אלף אירו כל אחד. לא מדובר בעונש היחיד שקיבלה ברצלונה מהגוף האירופי. אופ"א קנסה את המועדון גם בגין אי עמידה בכללי בדיקות הסמים לאחר המשחק מול אינטר. שני שחקנים, למין ימאל ורוברט לבנדובסקי, לא צייתו במלואן להוראות נציג הבדיקה, כשהגיעו באיחור למבדק המחייב. מדובר במקרה חריג, שכן הבדיקה עצמה בוצעה והתוצאה התקבלה, אך עצם האיחור וההתעלמות מהנוהל גררו קנס כספי.

לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

סדרת ענישות נוספות

מלבד זאת, ברצלונה נקנסה גם בשל התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדיה, ובשל חריגה מהכללים הפיננסיים של אופ"א. הדו"ח מצביע על גירעון מצטבר מעל הרף המותר בעונות הדיווח 2023 ו-2024. המועדון הגיע להסכם פשרה לשנתיים, הכולל קנס של 60 מיליון אירו, מתוכו ישולמו 15 מיליון באופן מיידי, בעוד 45 מיליון נוספים יידחו בכפוף לעמידה בתקנות הפיננסיות. המועדון יהיה תחת פיקוח מוגבר בשנים הקרובות.

בברצלונה ממתינים כעת לקבל מאופ"א את פירוט הנימוקים לעונש ההשעיה של פליק וזורג, במטרה לשקול הגשת ערעור. עד אז, הם ייאלצו להתמודד עם פתיחת עונה אירופית בלעדיהם על הקווים, לצד שורת הקנסות והאזהרות שהולכת ותופסת תאוצה.