פפ אישר: רודרי ייעדר עד אחרי פגרת הנבחרות

מנצ’סטר סיטי תתמודד מול פאלרמו במשחק ידידות, אך תיאלץ להסתדר ללא הקשר הספרדי רודרי, שנפצע שוב במהלך אליפות העולם למועדונים. המאמן פפ גווארדיולה אישר כי רודרי לא יחזור לכשירות מלאה לפני סיום פגרת הנבחרות בספטמבר, לאחר שספג פציעה חמורה במפשעה במשחק מול אל הילאל בשלב שמינית הגמר. "זו הייתה פציעה גדולה", תיאר המאמן.

רודרי התאמן בעיקר באופן אישי מאז שחזרו השחקנים בשבוע שעבר. בימים האחרונים השתתף בשני אימונים מלאים, אך לא נכלל בסגל שיצא לפאלרמו. למרות התקווה שיוכל לשחק דקות מסוימות מול וולבס, טוטנהאם וברייטון, גווארדיולה הדגיש כי לא מצפה לראות את רודרי ביכולתו המלאה עד אחרי פגרת הנבחרות. עד אז, המטרה היא לשמור עליו ולא לסכן אותו.

"רודרי משתפר, אבל הייתה לו פציעה רצינית מאוד במשחק האחרון נגד אל הילאל", אמר המאמן. "הוא התאמן טוב יותר בימים האחרונים, ואני מקווה שאחרי הפגרה הוא יהיה באמת בכושר מלא. אולי במשחקים הקרובים הוא יקבל דקות, אבל הכי חשוב שלא יסבול מכאבים, אנחנו לא רוצים שרודרי יחזור כשהוא עדיין פצוע. אנחנו מנסים נואשות למנוע את זה. הוא התאמן איתנו ביומיים האחרונים וזה טוב".

רודרי הוא אחד מארבעה שחקנים שנותרו בבית כדי למנוע סיכון מיותר. יחד איתו, גם פיל פודן, יושקו גרבארדיול וקלודיו אצ’ברי אינם כשירים במאת האחוזים.

פודן וגרבארדיול צפויים לנסות לפתוח מול וולבס, בעוד עתידו של אצ’ברי עדיין לא ברור על רקע התעניינות בהשאלתו והעובדה שיש בסגל סיטי עודף שחקנים שאינם גדלו באנגליה, מה שמגביל את רישומם בליגת האלופות. גווארדיולה ציין כי לפודן יש חבלה קלה, אך לא שלל את השתתפותו במשחק מול וולבס, שכן נותר לו שבוע להתאושש.