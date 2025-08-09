יום שבת, 09.08.2025 שעה 06:42
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

פפ אישר: רודרי ייעדר עד אחרי פגרת הנבחרות

מאמן מנצ'סטר סיטי אמר שהקשר סובל מפציעה במפשעה שנגרמה לו באליפות העולם למועדונים: "הייתה לו פציעה רצינית, נקווה שישוב אחרי הפגרה בספטמבר"

|
רודרי (IMAGO)
רודרי (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי תתמודד מול פאלרמו במשחק ידידות, אך תיאלץ להסתדר ללא הקשר הספרדי רודרי, שנפצע שוב במהלך אליפות העולם למועדונים. המאמן פפ גווארדיולה אישר כי רודרי לא יחזור לכשירות מלאה לפני סיום פגרת הנבחרות בספטמבר, לאחר שספג פציעה חמורה במפשעה במשחק מול אל הילאל בשלב שמינית הגמר. "זו הייתה פציעה גדולה", תיאר המאמן.

רודרי התאמן בעיקר באופן אישי מאז שחזרו השחקנים בשבוע שעבר. בימים האחרונים השתתף בשני אימונים מלאים, אך לא נכלל בסגל שיצא לפאלרמו. למרות התקווה שיוכל לשחק דקות מסוימות מול וולבס, טוטנהאם וברייטון, גווארדיולה הדגיש כי לא מצפה לראות את רודרי ביכולתו המלאה עד אחרי פגרת הנבחרות. עד אז, המטרה היא לשמור עליו ולא לסכן אותו.

"רודרי משתפר, אבל הייתה לו פציעה רצינית מאוד במשחק האחרון נגד אל הילאל", אמר המאמן. "הוא התאמן טוב יותר בימים האחרונים, ואני מקווה שאחרי הפגרה הוא יהיה באמת בכושר מלא. אולי במשחקים הקרובים הוא יקבל דקות, אבל הכי חשוב שלא יסבול מכאבים, אנחנו לא רוצים שרודרי יחזור כשהוא עדיין פצוע. אנחנו מנסים נואשות למנוע את זה. הוא התאמן איתנו ביומיים האחרונים וזה טוב".

רודרי הוא אחד מארבעה שחקנים שנותרו בבית כדי למנוע סיכון מיותר. יחד איתו, גם פיל פודן, יושקו גרבארדיול וקלודיו אצ’ברי אינם כשירים במאת האחוזים.

פודן וגרבארדיול צפויים לנסות לפתוח מול וולבס, בעוד עתידו של אצ’ברי עדיין לא ברור על רקע התעניינות בהשאלתו והעובדה שיש בסגל סיטי עודף שחקנים שאינם גדלו באנגליה, מה שמגביל את רישומם בליגת האלופות. גווארדיולה ציין כי לפודן יש חבלה קלה, אך לא שלל את השתתפותו במשחק מול וולבס, שכן נותר לו שבוע להתאושש.

