ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

סוף לסאגה: טר שטגן חתם על הדו"ח הרפואי

ברצלונה הודיעה: התיק המשמעתי נגד השוער הגרמני נסגר והוא גם חזר להיות הקפטן. חתימתו צפויה לאפשר את רישומו של גארסיה ושאר שחקני הרכש לליגה

מארק-אנדרה טר שטגן והנהלת ברצלונה (ברצלונה)
מארק-אנדרה טר שטגן והנהלת ברצלונה (ברצלונה)

ברצלונה פרסמה הודעה רשמית באתר המועדון, המשנה לחלוטין את מצבו של השוער הגרמני מארק-אנדרה טר שטגן ומסמנת סיום לפרשה שגררה סערה במועדון. בהודעה נמסר כי טר שטגן חתם על ההרשאה לשירותי הרפואה של המועדון להגיש את הדו"ח הרפואי הרשמי לליגת העל הספרדית, בעקבות הניתוח שעבר. בעקבות הצעד הזה, נסגר התיק המשמעתי שנפתח נגדו, והקפטן לשעבר שב לכהן כקפטן הקבוצה הבוגרת באופן מיידי.

חתימתו של טר שטגן על ההרשאה מהווה צעד משמעותי עבור ברצלונה, שכן היא עשויה לאפשר למועדון להקצות אחוז ניכר משכרו במסגרת כללי הפייר פליי, מה שיפנה מקום בתקציב ויאפשר רישום שחקנים חדשים. עם זאת, עדיין נדרשת החלטת הוועדה הרפואית של לה ליגה, שתקבע את משך היעדרותו מהמשחקים. לפי התקנות, רק היעדרות של ארבעה חודשים לפחות תאפשר שימוש בסעיף זה.

הפיוס בין הצדדים הגיע אחרי הודעה פומבית שפרסם השוער ברשתות החברתיות, ובה שטח את גרסתו לאירועים והביע לראשונה נכונות לשתף פעולה עם המועדון כדי להסדיר את המחלוקת. בדבריו הדגיש את מחויבותו למועדון, את ההערכה לחבריו לקבוצה ולמאמנים, ואת רצונו לחזור למגרש במהירות האפשרית.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

בעקבות הצעד הזה, הנהלת ברצלונה קיבלה את מחוותו בברכה והחזירה לו את סרט הקפטן, שנלקח ממנו רק יום קודם לכן והועבר זמנית לרונאלד אראוחו. כעת, סוגיית מספר החולצה תיבחן בהמשך על ידי המנהל הספורטיבי והמאמן האנזי פליק יחד עם הצוות המקצועי.

למרות סגירת התיק המשמעתי, בברצלונה עדיין ממתינים להחלטת הוועדה הרפואית של לה ליגה, שתקבע אם וכיצד ניתן יהיה לנצל חלק משכרו של טר שטגן לצורך רישום שחקנים, ובהם השוער ז'ואן גארסיה.

