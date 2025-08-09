סוף לסאגה: טר שטגן חתם על הדו"ח הרפואי

ברצלונה פרסמה הודעה רשמית באתר המועדון, המשנה לחלוטין את מצבו של השוער הגרמני מארק-אנדרה טר שטגן ומסמנת סיום לפרשה שגררה סערה במועדון. בהודעה נמסר כי טר שטגן חתם על ההרשאה לשירותי הרפואה של המועדון להגיש את הדו"ח הרפואי הרשמי לליגת העל הספרדית, בעקבות הניתוח שעבר. בעקבות הצעד הזה, נסגר התיק המשמעתי שנפתח נגדו, והקפטן לשעבר שב לכהן כקפטן הקבוצה הבוגרת באופן מיידי.

חתימתו של טר שטגן על ההרשאה מהווה צעד משמעותי עבור ברצלונה, שכן היא עשויה לאפשר למועדון להקצות אחוז ניכר משכרו במסגרת כללי הפייר פליי, מה שיפנה מקום בתקציב ויאפשר רישום שחקנים חדשים. עם זאת, עדיין נדרשת החלטת הוועדה הרפואית של לה ליגה, שתקבע את משך היעדרותו מהמשחקים. לפי התקנות, רק היעדרות של ארבעה חודשים לפחות תאפשר שימוש בסעיף זה.

הפיוס בין הצדדים הגיע אחרי הודעה פומבית שפרסם השוער ברשתות החברתיות, ובה שטח את גרסתו לאירועים והביע לראשונה נכונות לשתף פעולה עם המועדון כדי להסדיר את המחלוקת. בדבריו הדגיש את מחויבותו למועדון, את ההערכה לחבריו לקבוצה ולמאמנים, ואת רצונו לחזור למגרש במהירות האפשרית.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

בעקבות הצעד הזה, הנהלת ברצלונה קיבלה את מחוותו בברכה והחזירה לו את סרט הקפטן, שנלקח ממנו רק יום קודם לכן והועבר זמנית לרונאלד אראוחו. כעת, סוגיית מספר החולצה תיבחן בהמשך על ידי המנהל הספורטיבי והמאמן האנזי פליק יחד עם הצוות המקצועי.

למרות סגירת התיק המשמעתי, בברצלונה עדיין ממתינים להחלטת הוועדה הרפואית של לה ליגה, שתקבע אם וכיצד ניתן יהיה לנצל חלק משכרו של טר שטגן לצורך רישום שחקנים, ובהם השוער ז'ואן גארסיה.