יום שבת, 09.08.2025 שעה 01:00
90 דקות לסטוינוב בניצחון של דינמו בוקרשט

הבלם הישראלי רשם הופעה שנייה ברציפות ב-11 של הקבוצה מבירת רומניה והשלים 90 דקות, כשקבוצתו גברה 0:1 על מטלוגלובוס ורשמה ניצחון שני ברצף

ניקיטה סטוינוב (עמרי שטיין)
ניקיטה סטוינוב (עמרי שטיין)

בזמן שליגת העל מתקרבת בצעדי ענק, ישנן כבר ליגות ברחבי אירופה שהחלו את עונת 2025/26, ובהן לגיונרים שמייצגים בכבוד את הכדורגל הישראלי. אחד מהם הוא ניקיטה סטוינוב, שפתח בהרכב דינמו בוקרשט משחק שני ברציפות.

הבלם הישראלי שהגיע לרומנים ממכבי נתניה, השלים 90 דקות בניצחון של קבוצתו, 0:1 על מטלוגלובוס בוקרשט, ובכך רשם ניצחון שני ברציפות במדי קבוצתו החדשה.

דינמו בוקרשט עלתה למקום החמישי כשבאמתחתה שמונה נקודות, וזאת אחרי שניצחה במחזור הקודם 3:4 משוגע את סטיאווה בוקרשט. במחזור הבא הם יפגשו את יו טי אראד, וסטוינוב ינסה לשמור על 100 אחוזי הצלחה בקבוצתו עם ניצחון נוסף.

