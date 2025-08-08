"אחת הבעיות המרכזיות של ריאל": מנדי במוקד

הכול מצביע על כך שלריאל מדריד יהיו שלושה מגנים שמאליים בעונת 2025/26. למרות שהיו הצעות על פראן גראסיה בתחילת הקיץ, מבחינת צ'אבי אלונסו הוא אינו למכירה, ולכן גם המועדון מתייחס אליו כך. אבל עדיין יש את פרלאן מנדי, שמצבו מסובך יותר. לא התקבלו הצעות על הצרפתי, והוא גם לא מתכוון לעזוב.

הכושר הפיזי שלו גם אינו בן בריתו הטוב ביותר בניסיון לשכנע את אלונסו שהוא זה שצריך להיבחר למשחקים הגדולים. עידן אלונסו יתחיל עבורו כפי שעידן קרלו אנצ'לוטי הסתיים: בחדר הטיפולים. עונת 2024/25 היא השנייה בה מנדי נעדר מהכי הרבה ימי משחק בשל פציעה, אחרי עונת 2020/21: 143 ימים לעומת 142. אם נתרגם זאת למספר משחקים שהחמיץ, העונה האחרונה ו-2022/23 הן המובילות: 23 משחקים כל אחת.

בצד המקצועי, היתרון הגדול ביותר שלו תמיד היה מבנה גופו החסון והיעילות שלו במצבים של אחד על אחד בהגנה. עצירת כוכבי היריב הייתה המומחיות שלו. התומך הגדול ביותר שלו היה קרלו אנצ'לוטי. לקראת גמר הסופר קאפ הספרדי ב-2024, הכריז המאמן האיטלקי שכאשר מנדי בכושר טוב, הוא מבחינתו "המגן השמאלי הטוב בעולם מבחינה הגנתית". תחת הדרכתו, המגן הצרפתי היה דמות מפתח בזכיות בליגת האלופות ב-2022 וב-2024. באופן מעניין, אלו היו שנתיים מתוך שלוש בהן גופו העניק לו את מירב השקט: 5 פציעות בזכייה ה-14, פציעה אחת בזכייה ה-15.

פרלא מנדי (ריאל מדריד)

עם אלונסו כמאמן, הפרופיל של מגן טיפוסי מתאים יותר לפראן גארסיה ולקאררס. גביע העולם למועדונים וחלון ההעברות של הקיץ היו הצהרת כוונות ברורה. מנדי חגג 30 לאחרונה, ומשכורתו מונעת ממספר רב של קבוצות להציע לו שכר מלא, כך שלא לריאל מדריד ולא למגן יש סיבה למהר ולחפש לו "דלת יציאה". לכן, מנדי עובד נגד השעון כדי להיות בכושר מלא לפתיחת הליגה מול אוססונה, ולנסות לחזור למסלול על ידי גזילת דקות מהיריבים שלו. אבל בשלב הזה, הוא כבר “הפך לאחת הבעיות המרכזיות של ריאל מדריד”, לפי ‘אס’.

בשש העונות מאז שהצטרף לריאל מדריד (2019–2025), נעדר מנדי 567 ימים בשל פציעות. ממוצע של 94.5 ימים לעונה. אם נבחן את מספר המשחקים שהחמיץ בשל פציעה, מדובר ב-84 משחקים (במדי המועדון והנבחרת גם יחד), ממוצע של 14 משחקים לעונה.