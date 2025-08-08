ריאל תקים דאטה סנטר: כך ה-AI כובש את העולם

ריאל מדריד ממשיכה לחדש, לא רק על הדשא. מאחורי הקלעים המועדון המפואר מספרד בדרך להקים דאטה סנטר מתקדם וחדשני, במסגרת שיתוף פעולה טכנולוגי עם סיסקו, כולל מערכות AI חכמות שעשויות לשנות את הדרך בה מתאמנים, משחקים, מנתחים משחקים ואפילו מגייסים שחקנים.

הקבוצה ממדריד וסיסקו השיקו לאחרונה יוזמה חדשנית שתשפיע על הדרך שבה כדורגל מתנהל בעידן הדיגיטלי. בלב הפרויקט השאפתני תהיה הקמת חוות שרתים גדולה במתחם האימונים שמותאם לתמיכה בעומסי עבודה כבדים של מחשבי בינה מלאכותית, לצד תשתיות IT מסורתיות, תוך דגש על ביצועים גבוהים, צריכת אנרגיה יעילה ואבטחה מקסימלית.

הדאטה סנטר יוקם בשיתוף עם חברת סיסקו עבור ריאל מדריד ויחובר בתשתית תקשורת מהירה (100Gbps) ישירות לאצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ויגובה ברשת Wi‑Fi 7 רחבת היקף, מה שיאפשר ניתוח נתונים בזמן אמת גם עבור צוותי המועדון, ובנוסף, תשודרג חוויית האוהדים באצטדיון.

הסנטיאגו ברנבאו (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

אביב אהרון, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת NED, פלטפורמה בינלאומית המתמחה בפיתוח והקמה של דאטה סנטרים, התייחס לבשורה והסביר את הקשר בין מועדון כדורגל לפרויקט: "בעידן שבו הליבה של כל ארגון, בין אם הוא מסחרי, ציבורי או ביטחוני, נשענת על טכנולוגיה ונתונים, ובפרט על מערכות בינה מלאכותית שמייצרות, צורכות ומנתחות מידע בקצב חסר תקדים - נדרש בסיס תשתיתי שמסוגל לעמוד בעומס הזה.

דאטה סנטר הוא התשתית הקריטית שמאפשרת לכל זה לקרות. דאטה סנטר הוא הפלטפורמה לאחסון מידע, לעיבוד הנתונים, וכדי לשמור על המידע מאיומי סייבר, מתקלות פיזיות, ואף מאירועי קיצון כמו אסונות טבע או מתקפות עוינות. לנסות להפעיל מערכות AI בלי דאטה סנטר מותאם זה כמו להושיב נהג פורמולה 1 על מסלול בלי מכונית. יש מי שיידע לנווט, אבל אין כלי שמסוגל להתמודד עם המהירות, הכוחות והסיכונים שבדרך".

אמיליו בוטרגניו, אגדת ריאל מדריד, בירך על המהלך ואמר: "החדשנות הטכנולוגית מעניקה לנו כלים משני משחק הן מקצועית והן חווייתית. סיסקו היא שותפה אסטרטגית שמשלבת מצוינות טכנולוגית עם ערכים של ספורט ברמה הגבוהה ביותר".

הסנטיאגו ברנבאו (La Liga)

הדור הבא של ניטור שחקנים: מ-GPS ל-AI

בעשור האחרון חווה עולם הכדורגל המקצועני מהפכה בזכות השימוש בטכנולוגיות GPS. אותן אפודות שבהתחלה נראו לנו כ"חזיות" מוזרות ומצחיקות, הולבשו על גב השחקנים באימונים ובמשחקים ומאפשרים כיום למדוד מהירות, מרחק, תאוצה וקצב ריצה לכל שחקן בנפרד. זה היה הצעד הראשון בניתוח עומסים פיזיים, מהפכה של ממש באימון המודרני. אבל ה-GPS מספק רק תמונה חלקית.

כיום, בעזרת חיישני IMU (Inertial Measurement Units) - יחידות מדידה אינרציאליות - ניתן למדוד תנועה תלת-ממדית מדויקת של כל איבר בגוף: סיבובי אגן, שיפוע ברכיים, יציבה, והאצת מפרקים. החיישנים הללו מזהים חריגות תנועתיות שעלולות להעיד על עייפות, חוסר סימטריה או התחלה של פציעה, אפילו כשהשחקן עדיין לא מרגיש כאב.

כאן נכנסת הבינה המלאכותית לתמונה. היא מנתחת את כמויות המידע האדירות מה-GPS ומה-IMU, ובנוסף מנתחת מידע נוסף ממצלמות וידאו וממכשירים לבישים אחרים המספקים מידע נוסף, ומשלבת אותן לכדי תמונה שלמה של תפקוד השחקן: פיזית, טקטית ומנטלית בזמן אמת. כך AI לא רק מחליף את ה-GPS, אלא מגדיל פי כמה את הערך שהוא יכול להוציא מהנתונים.

צ'אבי אלונסו ושחקני ריאל מדריד (IMAGO)

יתרונות הבינה המלאכותית: פחות פציעות, יותר התאוששות

בעזרת אלגוריתמים מתקדמים, מערכות ה -AI מזהות דפוסי תנועה חריגים, עומסים מצטברים וסטיות בביומכניקה. במקום להגיב לפציעה, אפשר למנוע אותה. כך, לדוגמה, שינוי תבנית ריצה של שחקן עשוי להעיד על עומס יתר בשרירי הירך (אולי הפציעה השכיחה ביותר של כדורגלנים כיום) והמועדון יכול לשנות את תוכנית האימונים מבעוד מועד. המניעה חוסכת לא רק כאב לשחקנים אלא גם כספים רבים למועדונים. בהתחשב בלו"ז ההולך ונהיה עמוס יותר של כדורגלנים כיום, פיתוחים אלו יכולים להיות בשורה מעודדת ביותר, שתאזן את העומסים ותמנע פציעות רבות.

פן נוסף שיושפע מכניסת ה-AI הוא נושא הניתוחים הטקטיים. מערכות AI סורקות כל פעולה של כל שחקן על המגרש: מספר מסירות, מיקומים, תנועה ללא כדור, דפוסי התקפה והגנה ומייצרות סימולציות בזמן אמת. כך ניתן לזהות חולשות או מגמות של היריבה, לבחון התאמה להרכב מסוים, או אפילו לשנות מערך באמצע משחק. מדובר בכלי טקטי שעשוי לשנות את חוקי המשחק.

גיוס רכש חכם, מבוסס דאטה

הסקאוטינג הפך בשנים האחרונות לתחום בו קבוצות רבות משקיעות כספים רבים ואף בונות מערך סקאוטינג ייעודי, מתוך הבנה שהגדלת אחוזי ההצלחה עם שחקנים חדשים תתורגם להצלחה על המגרש ובהמשך למקסום רווחים עבור מכירת שחקנים. הבינה המלאכותית מביאה גם כאן חידושים פורצי דרך, על ידי כך שהיא סורקת עשרות ליגות ואלפי שחקנים בעולם, לא רק לפי כישרון על המגרש אלא גם לפי התאמה מנטלית, היסטוריית פציעות, נתוני מדיה חברתית והתאמה סגנונית לקבוצה.

שחקני ריאל מדריד (רויטרס)

בנוסף, כל ארגון בו יהיה אדם המעורה בשימוש בכלי בינה מלאכותית, יוכל ליצור למועדון שלו פרופילים נדרשים של שחקנים לפי קריטריונים אותם הוא יגדיר. על ידי כך, יהיה אפשר לאתר "מציאות" במחיר זול, למנוע כישלונות גיוס ולהתאים שחקן בדיוק להרכב, מהרמה המקצועית ועד הרמה החברתית.

הטכנולוגיה תוכל גם ליצור חוויית אוהדים מותאמת אישית. עם יותר מ-1,200 נקודות גישה לרשת Wi‑Fi 7 וחיבור ישיר לענן, האצטדיון של ריאל מדריד הופך ל"אצטדיון חכם" אמיתי. מערכות AI מזהות בזמן אמת את התנהגות האוהדים: מה הם רואים, קונים, משתפים, היכן הם נמצאים באצטדיון - ומספקות תוכן מותאם אישית, מבצעים מדויקים, סרטונים רלוונטיים ואפילו ניהול חכם של תורים במזנונים, הכוונה לאזורי עומס נמוך, וזה רק על קצה המזלג. בעתיד יוכלו אוהדים גם להיות מחוברים לאפליקציה ייחודית שתאפשר להם חוויית אוהד יוצאת דופן, כמו יכולת לבחירת הילוכים חוזרים ומצלמות, והכל בזמן אמת באיכות גבוהה.

אהרון, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של NED, הסביר כי "למיקום של הדאטה סנטר חשיבות אסטרטגית עבור החברות. הסמיכות הזו קריטית, שכן כל הפעולות הללו דורשות Low Latency, כלומר, השהייה מינימלית בין איסוף המידע לבין התגובה שהוא מפעיל. ככל שהנתונים מעובדים קרוב יותר, כך התגובה מהירה יותר וזה ההבדל בין חוויה זורמת בזמן אמת לבין עיכוב שמוציא את האוהד מהחוויה".

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

"זו בדיוק הסיבה שאנחנו בחברת NED החלטנו על הקמת קמפוס 'אלפא', דאטה סנטר שמיועד למחשוב בינה מלאכותית בעיר נתניה כדי לאפשר לחברות רבות ומגוונות מבחינת תחומי פעילות, זמינות רבה ונגישות לקמפוס. חשוב להבין שבגלל שדאטה סנטר מהווה תשתית קריטית לארגונים רבים ובייחוד בישראל, קמפוס 'אלפא' ממוגן בהתאם. האתר הינו תת-קרקעי ומוגן נגד פגיעות טילים, לטובת הבטחת זמינות המערכות ורציפות תפקודית ב-100% מהזמן".

המהלך של ריאל מדריד עם סיסקו הוא אמנם שיתוף פעולה מסחרי, אך הוא מסמל הרבה מעבר לכך. זהו צעד אסטרטגי שמעגן את העתיד של המועדון בתשתית טכנולוגית מהשורה הראשונה, ובעיקר פורץ דרך למועדונים אחרים שילכו בעקבותיו. לא רחוק היום בו ה-AI יכבוש גם את עולם הכדורגל.